VOLCOM フィーチャードアーティスト「JJ Villard」

VOLCOMの今回のフィーチャードアーティストは、JJ Villard（ジェイジェイ・ヴィラード）だ。

アニメーション／アート界において圧倒的な存在感を放つ ヴィラード。 彼のアプローチは、まさにボーダーレス。アニメーション、美術、カルチャー、そしてスケート精神までも溶け込ませた独自の世界観を体現したプロダクトがリリース。

アニメーションの世界で“狂気”と“自由”を同時に操る男、ヴィラード。彼の作品は、絵でも映像でもなく生き方そのものをアートにしている。ディズニーからドリームワークス、ネットフリックスまで、世界を代表するスタジオを渡り歩きながら、誰よりも“自分のスタイル”を貫いてきた。

彼の描く世界には、ストリートの衝動、スケートのスピード感、そして社会のルールを笑い飛ばすユーモアが共存している。それはまさに、「TRUE TO THIS ‐ 自分自身に忠実に生きる」精神そのもの。

カルト的人気を誇るアニメ『KING STAR KING』や『JJ Villard’s Fairy Tales』で知られる彼は、

グロテスクでカラフルな混沌を武器に、常識を壊し続けてきた。そのビジュアルには、恐れも計算もない。あるのは、“自分の中にあるエネルギーを出し切ること”だけ。

今回のプロダクトは、そんなヴィラードの狂気と美学をそのまま落とし込んだ。

ストリートアート、アニメーション、そしてスケートカルチャーがひとつに溶け合い、「常識の外側」に立つクリエイティブを解放する。

「人と同じじゃ つまらない」そう感じるすべての人へ。

VOLCOMｘJJ Villard は、あなたの“これだ”を突き動かす。

