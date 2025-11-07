こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
はじめての方向け、院内データ活用入門無料Webセミナー12月19日（金） 「まずはここから！物価高・人件費増に負けない、経営分析３つのポイント」 ～診療報酬改定は病院経営見直しの絶好の機会～
メディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：岩崎博之）は、「はじめての方向け、院内データ活用入門」無料Webセミナーを、2025年12月19日（金）16：00～17：00に開催します。セミナーの視聴を希望する方は、以下の登録URLからお申込みください。申込期限は12月19日（金）16：00までです。
【医療機関の方】：
https://us06web.zoom.us/webinar/register/9817616306608/WN_8W8ldDzaSZmOrJkE0pdzWQ
【報道機関の方】：
https://forms.gle/AUQc4RfeNTr7j57Z6
【配信日時】
LIVE配信 ：2025年12月19日（金）16:00～17:00
オンデマンド配信 ： 12月25日（木）17:00～翌2026年1月23日（金）17:00まで
【講師】
石井 富美 氏
多摩大学大学院 経営情報学研究科 客員教授
ヘルスケアビジネス経営人材育成研究所 所長
【対象】
病院経営者・職員の方
【参加方法】
Zoomウェビナー
※視聴用URLはメールでご案内します。
【参加費】
無料
【定員】
300名
【ご案内】
近年、多くの病院さまで経営状況が悪化しています。そうした中で、他院とのベンチマークの機会が少なかった出来高病院や包括病棟で、厳しい経営状況を打開するため、他院との比較による経営分析を始める動きが加速しています。当社ではそのユーザーさまの数が400施設を超え、収益改善に具体的な成果が出始めています。
しかし、「うちはDPCじゃないから」「包括病棟中心だから何をやっても収入は変わらない」といった理由から、診療データの活用が進まず、収益改善の機会を逃している病院さまもまだまだ多いのが現状です。
そこで、石井先生を講師にお迎えし、診療データを活用し、これから経営分析を始める病院さま向けに、「物価高・人件費増に負けない、経営分析のポイント」をご紹介いただくセミナーを開催することとしました。
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン 広報室
MAIL：pr@mdv.co.jp
関連リンク
医療機関の方
https://us06web.zoom.us/webinar/register/9817616306608/WN_8W8ldDzaSZmOrJkE0pdzWQ
報道機関の方
https://forms.gle/AUQc4RfeNTr7j57Z6
【医療機関の方】：
https://us06web.zoom.us/webinar/register/9817616306608/WN_8W8ldDzaSZmOrJkE0pdzWQ
【報道機関の方】：
https://forms.gle/AUQc4RfeNTr7j57Z6
【配信日時】
LIVE配信 ：2025年12月19日（金）16:00～17:00
オンデマンド配信 ： 12月25日（木）17:00～翌2026年1月23日（金）17:00まで
【講師】
石井 富美 氏
多摩大学大学院 経営情報学研究科 客員教授
ヘルスケアビジネス経営人材育成研究所 所長
【対象】
病院経営者・職員の方
【参加方法】
Zoomウェビナー
※視聴用URLはメールでご案内します。
【参加費】
無料
【定員】
300名
【ご案内】
近年、多くの病院さまで経営状況が悪化しています。そうした中で、他院とのベンチマークの機会が少なかった出来高病院や包括病棟で、厳しい経営状況を打開するため、他院との比較による経営分析を始める動きが加速しています。当社ではそのユーザーさまの数が400施設を超え、収益改善に具体的な成果が出始めています。
しかし、「うちはDPCじゃないから」「包括病棟中心だから何をやっても収入は変わらない」といった理由から、診療データの活用が進まず、収益改善の機会を逃している病院さまもまだまだ多いのが現状です。
そこで、石井先生を講師にお迎えし、診療データを活用し、これから経営分析を始める病院さま向けに、「物価高・人件費増に負けない、経営分析のポイント」をご紹介いただくセミナーを開催することとしました。
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン 広報室
MAIL：pr@mdv.co.jp
関連リンク
医療機関の方
https://us06web.zoom.us/webinar/register/9817616306608/WN_8W8ldDzaSZmOrJkE0pdzWQ
報道機関の方
https://forms.gle/AUQc4RfeNTr7j57Z6