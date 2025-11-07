はじめての方向け、院内データ活用入門無料Webセミナー12月19日（金） 「まずはここから！物価高・人件費増に負けない、経営分析３つのポイント」 ～診療報酬改定は病院経営見直しの絶好の機会～

はじめての方向け、院内データ活用入門無料Webセミナー12月19日（金） 「まずはここから！物価高・人件費増に負けない、経営分析３つのポイント」 ～診療報酬改定は病院経営見直しの絶好の機会～