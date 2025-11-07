春を飾る伝統工芸の逸品 手描き蒔絵・磨き蒔絵による『しだれ桜花 花器』発売
日本の伝統技法「手描き蒔絵」と「磨き蒔絵」により、繊細なしだれ桜の情景を表現した上質な花器です。
職人が一筆一筆、漆で桜の枝を描き、金粉を蒔いた後、丁寧に磨き上げることで、艶やかで奥行きのある輝きを生み出しています。光の角度によって表情が変わり、まるで本物の花が咲いているような華やかさ。
重厚感のある板台付きで、床の間やリビング、玄関など、どんな空間にも調和しながら、上品な存在感を放ちます。
生花はもちろん、ドライフラワーや枝ものを活けても美しく映えるデザインです。
日本製ならではの高い技術と美意識が融合した逸品で、ご自宅のインテリアとしてはもちろん、贈答品や記念品にも最適。手仕事の温もりと伝統工芸の美を、ぜひ日常の中でお楽しみください。
【手描き蒔絵・磨き蒔絵】しだれ桜花 花器（板付）［1個］
https://www.shikki-shop.com/choudohin4098-5/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333824&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
