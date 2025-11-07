ポール・ブレイディ来日記念！マシュー・バーニー『クレマスター3』ゲストトーク付き上映チケット発売日のお知らせ
トモ・スズキ・ジャパン有限会社（東京都渋谷区、社長：鈴木朋幸）は米国の美術家、マシュー・バーニーによるフィルム作品『クレマスター3』（2002年）を配給しておりますが、この度、同作に出演して楽曲を提供したアイルランドの音楽家、ポール・ブレイディをトークゲストに迎えて1回限りの特別な上映会を行う運びとなりました。
2025年12月5日（金）19時より、１０９シネマズプレミアム新宿のシアター8にて、マシュー・バーニー『クレマスター3』ゲストトーク付き上映が開催されますが、そのチケットは2025年11月7日（金）24時、つまり11月8日（土）深夜0時より、１０９シネマズプレミアム新宿ホームページにて販売開始となります。
インターネットでの販売で完売した場合は劇場での販売はございませんが、残券がある場合は、11月8日（土）午前8時より劇場でも販売開始いたします。
チケットの料金は、CLASS A（61席）が4,500円で、CLASS S（7席）が6,500円となります。
上映当日は開映の１時間前からメインラウンジにご入場いただけます。メインラウンジご入場時から開映まで、ウェルカムコンセッションとして、ソフトドリンクとポップコーンをご自由にお召し上がりいただけます。
また、CLASS Sの方は開映の１時間前から開映までプレミアムラウンジ「OVERTURE」をご利用可能で、同ラウンジではウェルカムドリンクが提供されます。
マシュー・バーニーは、1967年カリフォルニア州サンフランシスコで生まれ、アイダホ州ボイジーで育ちました。高校ではフッドボール選手として活躍し、ポジションは花形のクォーターバック。スポーツ特待生としてアイビーリーグのイェール大学に入学すると医学部進学課程を専攻して、在学中にJ.CREWのモデルもつとめました。結局、医学部には進まず、芸術家として活動するや否や、いきなりニューヨークの有力画廊、グラッドストーン・ギャラリーが個展を開いた稀有な存在です。
そんなマシュー・バーニーが、1994年から2002年の間、断続的に発表したのが『クレマスター』シリーズです。「クレマスター」とは医学用語で、睾丸につながる腱をつつみ、温度によって伸縮する筋肉を指します。胎児が母胎に宿る時、その初期段階では男女とも同じ外性器の「未分化」な状態とされます。胎児が「未分化」で性別が確定する前にも関わらず、卵巣と陰嚢の間に形成されるのが「クレマスター」です。そのように中間域にあり、存在意義が曖昧な点が本作品シリーズの世界観に通じるため、作品シリーズのタイトルにされた経緯があります。
ポール・ブレイディは、1947年に北アイルランドのストラベーンで生まれました。1960年代から1970年代にかけて伝統音楽を革新化したバンドのメンバーとして活躍し、1978年に初のソロアルバム「ウェルカム・ヒア・カインド・ストレンジャー」を発表しています。そこでシンガーだけでなくギタリストとしての実力を発揮し、1980年代にロック・ミュージシャンへと転向しました。自身のオリジナル曲はジョー・コッカーやティナ・ターナー、フィル・コリンズやポール・ヤングらにカバーされています。2002年にマシュー・バーニー『クレマスター3』に出演し、フリーメイソンの溜まり場「クラウドクラブ」でのメイトルディ（給仕長）の役を名演。同作に楽曲の提供もしています。
