高周波ソーラーインバータ市場：グローバル調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025-2035年）である
Survey Reports LLCは、2025年11月に『高周波ソーラーインバータ市場のセグメンテーション：製品タイプ別（ストリングインバータ、セントラルインバータ、マイクロインバータ）、用途別（住宅用、商業用、産業用、大規模ユーティリティ向け）、定格出力別（10kW以下、10～50kW、50kW超）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）』という調査報告書を発表したと明らかにした。本報告書は、高周波ソーラーインバータ市場の予測評価を提供しており、市場の成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを強調している。
高周波ソーラーインバータ市場の概要
高周波ソーラーインバータとは、太陽電池パネルから得られる直流（DC）電力を、高周波トランスを用いて家庭用または電力網向けの交流（AC）に変換する高度な電力変換装置である。これらのインバータは、高周波スイッチング技術を採用しているため、小型・軽量でありながら高効率である。従来の低周波インバータに比べ、電力変換が高速で、エネルギーロスが少なく、熱性能も優れていることが特徴である。住宅用や小規模商業用の太陽光発電システムで広く使用されており、エネルギー管理の最適化、設置コストの削減、信頼性の向上を実現していることから、現代の再生可能エネルギー用途において好まれる選択肢となっている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、高周波ソーラーインバータ市場の規模は2025年において93億米ドルを生み出したとされている。さらに、2035年末までに同市場の収益は132億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、高周波ソーラーインバータ市場はおよそ年平均成長率（CAGR）3.6%で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な高周波ソーラーインバータ市場分析によれば、高周波ソーラーインバータ市場の規模は、「太陽光エネルギーシステムの採用拡大」「インバータ設計における技術的進歩」「住宅用太陽光発電システムの普及」「エネルギー効率および再生可能エネルギー統合への関心の高まり」といった要因によって拡大すると見込まれている。高周波ソーラーインバータ市場における主要企業としては、Huawei Technologies Co., Ltd.、SMA Solar Technology AG、Sungrow Power Supply Co., Ltd.、ABB Ltd.、Fronius International GmbH、Enphase Energy, Inc.、SolarEdge Technologies Inc.、Schneider Electric SE、Delta Electronics, Inc.、Ginlong Technologies Co., Ltd.（Solis）、TMEIC Corporation、Growatt New Energy Technology Co., Ltd.、KACO new energy GmbH、GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd.、Chint Power Systems Co., Ltd.、Ingeteam S.A.などが挙げられる。
また、本高周波ソーラーインバータ市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
