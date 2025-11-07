ハラール認証レストラン『帆のる ぷれみあ Air HANEDA』第３ターミナル４階 江戸小路にオープン！

日本空港ビルデング株式会社

日本空港ビルデング株式会社と、東京国際空港ターミナル株式会社は、2025年11月10日、羽田空港第3ターミナル４階江戸小路に、ハラール認証を取得した和食レストラン「帆のる ぷれみあ Air HANEDA」をオープンします。

拡大するインバウンド需要への対応と、ターミナル機能のさらなる充実を図り、世界で約19億人*にのぼるムスリムの皆さまにも、より快適で安心な空港体験をお届けします。

メニューは食の多様性に配慮し、ハラール対応はもちろん、一部ヴィーガンメニューも取り入れることで、世界中のお客さまに日本食の魅力を安心してお楽しみいただける環境を提供します。

羽田空港は、多様な文化や価値観を尊重し、すべてのお客さまが心地よく過ごせる空港づくりを通じて、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進に取り組んでまいります。

【店舗概要】

■名称：帆のる ぷれみあ Air HANEDA

■オープン日：2025年11月10日（月）

■場所：第３ターミナル ４階江戸小路（右図赤枠内）

■営業時間：10:00～23:00（LO 22:00）

※営業時間は変更となる可能性がございます。

*出所：ASEAN主要国におけるハラール認証制度比較調査（2024年3月15日、JETRO）より

【提供メニュー例】※価格はすべて税込

スパイシー唐揚げラーメン / \2,490

（ハラール対応）

カリっと揚げたハラール唐揚げをトッピングし、スパイス香るスープとともに。元気な旅のスタートにぴったりな一皿です。

和牛サーロインステーキ / \9,900

（ハラール対応）

旨味溢れるハラール和牛を香ばしく焼き上げた贅沢な一皿。旅の合間に日本の上質な味わいをお楽しみください。

ヴィーガンカツカレー / \1,890

（ハラール・ヴィーガン対応）

おからこんにゃくのカツに彩り野菜を添え、スパイスが香る特製カレー。身体にやさしく満足感たっぷりの一皿です。

ヴィーガンお子様ランチ / \990

（ハラール・ヴィーガン対応）

飛行機プレートで旅気分！人気のハンバーグや唐揚げを植物性素材で。お子様も楽しめるヴィーガンランチです。

【帆のる（Honolu）ブランド】

京都や大阪、東京を中心に多店舗展開し、今年マレーシアにも海外進出。イスラム教の戒律に則った食材を採用し、ハラールではない食材や調理器具との接触を避けるなど、厳しい基準をクリアすることで、2020年にハラール認証を取得しています。

「日本人の舌にも合う“本当においしいハラール＆ヴィーガン料理”」を追求し、海外のハラール情報サイトでも高い評価を受ける話題店です。