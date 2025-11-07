愛知県初の「まもりすまい新築20年一気通貫型保険」登録事業者に認定されました。

株式会社渡邊工務店

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

株式会社渡邊工務店（代表取締役 渡辺 均,本社：愛知県海部郡飛島村）は、明治40年の創業以来、地域に根ざした企業として、注文住宅を中心に、伝統的な社寺建築や公共建築物の施工・リフォーム・リノベーションまで、幅広い分野で総合建築事業を展開しております。中でも上野天満宮の「晴明殿」や世界デザイン博の会場となった白鳥庭園の茶室「清羽亭」を施工、芸術院賞の栄誉にあずかり、その技術力を証明いたしました。

この度、住宅保証機構株式会社様が2025年10月1日に販売を開始した「まもりすまい新築20年一気通貫型保険」の取り扱いができる事業者として、愛知県で初めて登録されました。

この保険を取り扱うには、住宅供給戸数や事故発生状況等の要件審査をクリアする必要があります。渡邊工務店は、この審査を満たしたことにより登録事業者となりました。

これまでの住宅瑕疵保険は、新築時に掛けられる保険期間が最長で10年でした。10年目に第三者検査と必須メンテナンス工事を行った物件のみが延長保険（11年目以降の10年）に加入することができ、延長保険を含めても最長で20年が上限でした。しかし、今回、渡邊工務店が登録事業者になった「まもりすまい新築20年一気通貫型保険」は、新築引渡し時に20年の住宅瑕疵保険が掛けられます。さらに20年目に第三者検査と必須メンテナンス工事を行うことで、10年ごとの延長保険に加入でき、その後も同様の検査・工事を行うことで、エンドレスで延長が可能となります。

渡邊工務店は、自社の長期保証に住宅瑕疵保険を加えた「瑕疵保険バックアップ型保証」とすることで、お客様にワンランク上の安心をご提供いたします。