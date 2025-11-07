特製「寒天平打ち麺」使用『寒天まぜそば うま辛担々風』新発売。１食１８１kcal　ヘルシー感と食べ応えを両立。調理も簡単！

写真拡大 (全5枚)

伊那食品工業株式会社

伊那食品工業株式会社（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：塚越 英弘）は、家庭用製品「かんてんぱぱ」ブランドより、『寒天まぜそば うま辛担々風』を新発売しました。




「寒天まぜそば　うま辛担々風」調理例

『寒天まぜそば うま辛担々風』は、濃厚な味わいと満足感を実現し、それでいて小麦不使用のヘルシーな独自製法の寒天平打ち麺で食物繊維を摂取できます。水と合わせて加熱するだけで簡単にまぜそばを楽しむことができます。簡単・ヘルシー・本格的とバランスのとれたひと品です。



全国のかんてんぱぱ直営店(https://www.kantenpp.co.jp/papa_shop/)と、かんてんぱぱの通信販売でお買い求めいただけます。




＜かんてんぱぱオンラインショップ＞


https://eshop.kantenpp.co.jp/



＜まぜそば　製品ページ＞


https://eshop.kantenpp.co.jp/shop/g/g622/



商品特長


１.本格的な味わいを実現

濃厚でコクのある胡麻ベースのたれを使用。花椒がきいたピリ辛の本格的な風味を実現しました。具材には蒸し鶏肉を使用。「寒天平打ち麺」はコシがある食感でたれがよく絡み、ヘルシー感と食べ応えを両立したひと品です。




２.独自製法の寒天平打ち麺

オリジナル製法の特製「寒天平打ち麺」は小麦不使用。


寒天主体の麺はカロリーが低くヘルシーなのに満足感がたっぷり。食物繊維も摂取することができます。


日本食品標準成分表（八訂）増補2023年版における「中華めん ゆで」と比較すると、湯戻し寒天麺（麺のみ）は糖質約95％カット、カロリー約85％カット。食物繊維を約2倍含んでいます。





比較：糖質（g）

※日本食品標準成分表（八訂）増補2023年版


「中華めん　ゆで」と湯戻し寒天麺（麺のみ）を比較







比較：カロリー（kcal）

※日本食品標準成分表（八訂）増補2023年版


「中華めん　ゆで」と湯戻し寒天麺（麺のみ）を比較







比較：食物繊維（ｇ）

※日本食品標準成分表（八訂）増補2023年版


「中華めん　ゆで」と湯戻し寒天麺（麺のみ）を比較






３.水だけ簡単調理！

用意するのは水と本品だけ。忙しい時、買い出し不要で簡単にまぜそばを作ることができます。




＜フライパンでのつくり方＞


⒈フライパンに水230mlと本品1袋を入れ、粉っぽさがなくなるまでよく混ぜます。


⒉中火にかけ、焦げないように混ぜながら沸騰させます。


⒊とろみがつくまで、かき混ぜながら３分煮込みます。


　※味が薄い場合には煮詰めて調整してください




＜電子レンジでのつくり方＞


１．深めの耐熱容器に水230mlと本品1袋を入れ、粉っぽさがなくなるまでよく混ぜます。


２．寒天麺が水に浸かるようにならし、ふんわりとラップをかけます。


３．電子レンジで加熱します。　[６００W　6分～6分30秒]


４．やけどに注意しながらラップをはずし、30秒ほどよく混ぜます。





製品概要


製品名　　　寒天まぜそば　うま辛担々風


内容量　　　１食


価格　　　　４４３円


熱量　　　　１８１kcal


食物繊維　　９．３ｇ


賞味期限　　９ヶ月


アレルゲン　大豆・鶏肉・豚肉・ごま


保存方法　　直射日光・高温多湿を避け常温保存






かんてんぱぱとは？

「かんてんぱぱ」は、伊那食品工業株式会社の家庭用製品ブランドです。


食物繊維が豊富な「寒天」を食生活に取り入れ、健康な毎日を送っていただきたい……


そんな想いから、研究開発型企業として「寒天」をより便利に、毎日手軽に使える製品づくりに力を入れています。


手づくりならではの“しあわせのひととき”を、かんてんぱぱがお届けします。


＜かんてんぱぱウェブサイト＞


https://www.kantenpp.co.jp/




お問い合わせ先

お問い合わせ：お客さま相談室　0120-321-621



＜かんてんぱぱオンラインショップ＞


https://eshop.kantenpp.co.jp/



＜伊那食品工業株式会社　WEBサイト＞


https://www.kantenpp.co.jp/corpinfo/