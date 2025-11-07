口から全身の健康を守る！16名のエキスパートが最新の歯科医療をわかりやすく丁寧に解説した一冊『未来を守る歯科のチカラ 口腔医療新時代を創造する16人のエキスパート』発売
株式会社主婦の友社は、最新の歯科医療を紹介する『未来を守る歯科のチカラ 口腔医療新時代を創造する16人のエキスパート』（https://www.amazon.co.jp/dp/4074622106）を、2025年11月8日（土）の「いい歯の日」に発売いたします。
歯科は診療を通して、認知症、脳血管障害、フレイル、転倒骨折を予防し、さらに地域に根付いた健康に関する啓発活動も行い、国民の健康寿命を延ばしていく力があることをおわかりいただいたのではないか。（本書を振り返ってより）
「歯科のチカラ」とは
「歯科のチカラ」とは、歯科が診療や啓発活動を通して地域に文化を発信する力、健康寿命を延ばしてアクティブシニアを増やす力です。今、全身の健康を支える基本要素として、口腔機能（口の働き）とオーラルヘルス（口の健康）が注目されています。子どものうちから口腔機能を育て、大人になってからも口の健康を維持し、生涯、口で食べることが元気の秘訣です。つまり「歯科のチカラ」を上手に活用することが、これからの社会を元気に生き抜くカギだと言えます。
本書では、日本の歯科医療をリードする歯科医師たちが、さまざまな「歯科のチカラ」を紹介しています。きっと、あなたにとって必要なチカラが見つかるはずです。
本書に登場する16名のエキスパート
●チーム医療のチカラ
KT歯科・矯正歯科【院長】横田 卓也
●地域医科歯科連携のチカラ
下総中山アール歯科【院長】若林 孝宏
●女性が活躍する職場のチカラ
大倉山アルカディア歯科【院長】小石 健
●臨床心理学のチカラ
南砂町リタ・デンタルクリニック【院長】松原 由和
●栄養指導のチカラ
LCKｆデンタルクリニック【院長】古谷 信一
●口腔内スキャナーのチカラ
池袋きのした歯科・矯正歯科【院長】木下 英明
●マイクロスコープのチカラ
AOデンタルクリニック牛込神楽坂【院長】大島 俊彦
●口腔内機能支援のチカラ
西村歯科【院長】西村 有祐
●口腔内管理のチカラ
メイ・ロイヤル歯科医院【院長/理事長】石川 剛史
●ＣＡＤ／ＣＡＭ 治療のチカラ
いとう歯科クリニック/歯科いとう成田【院長】伊藤 慎
●大人矯正治療のチカラ
おざき歯科医院【院長】尾崎 亘弘
●口腔外接着再植法のチカラ
若杉歯科クリニック【副院長】若杉 好彦
●歯周病組織再生治療のチカラ
中村歯科医院【院長/理事長】中村 航也
●かみ合わせ治療のチカラ
祐天寺えいしん歯科【院長】川島 英進
●オールオンフォーのチカラ
徳倉歯科口腔外科・矯正歯科【理事長/院長】徳倉 圭
●組み合わせ治療のチカラ
小室歯科矯正歯科近鉄あべのハルカスタワー館 診療所【院長】小室さつき
創刊50周年雑誌『健康』公式noteでも連載スタート！
創刊50周年雑誌『健康』公式noteでは、本書の内容を一部抜粋、編集した連載をスタートいたします。
https://note.com/kenko_mag
【書誌情報】
書名：未来を守る歯科のチカラ 口腔医療新時代を創造する16人のエキスパート
著者：木下英明、廣田祥司
定価：1650円（税込）
発売日：2025年11月8日（土）
判型、ページ数：四六判、208ページ
ISBN：978-4-07-462210-8
※電子書籍も同時発売
