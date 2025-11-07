エムスリーキャリア × アクティバリューズ共同セミナーを11月13日に開催

株式会社アクティバリューズ

訪日外国人旅行者の急増に伴い、宿泊施設では「多言語対応」や「体調不良時のサポート」など、フロント業務の負荷が大きな課題となっています。こうした現場課題の解決に向けて、株式会社アクティバリューズ（本社：東京都渋谷区）とエムスリーキャリア株式会社（本社：東京都港区）は、共同でWEBセミナーを開催いたします。

外国人旅行者が“選ぶ”宿へ ～多言語対応と医療サポートで差をつける～

旅行アプリ『VERY』と、24時間・22言語対応の医療通訳付きオンライン診療サービス『HOTEL de DOCTOR 24』が連携(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000020288.html)し、新たに「医療」領域を拡大いたしました。訪日外国人の医療不安を解消し、満足度の高い宿泊体験を実現いたしました。

本セミナーでは、宿泊施設の現場課題や外国人旅行者の医療受け入れ体制の課題を整理するとともに、インバウンドの安心・快適な滞在体験を支える仕組みをご紹介します。訪日外国人の“もしも”に備えつつ、日常業務の効率化と安心提供を両立できる新しいソリューションを知ることができます。ぜひこの機会に、インバウンド対応の最前線を体感し、宿泊施設の安心安全な体制づくりに役立つ情報をお持ち帰りください。

▼こんな方におすすめ

無料セミナー参加申込 :https://inquiry.talkappi.com/?f=talkappi_intro&id=2bf75fa700d3719c

・外国人宿泊客が増え、多言語対応に課題を感じている方

・体調不良などのトラブル時に迅速・安心な対応体制を整えたい施設担当者

・フロント業務の負担軽減やスタッフ不足の解消に関心のある方

・インバウンド対応を強化し、選ばれる宿づくりを目指す経営者・支配人

・『VERY』または『HOTEL de DOCTOR 24』の導入を検討中の方

▼セミナー開催の詳細

◎タイトル： 外国人旅行者が“選ぶ”宿へ ～多言語対応と医療サポートで差をつける～

◎開催日時： 2025 年11月13 日（水） 13:00~14:00

◎開催形式： オンライン開催（事前登録制）

◎参加対象： 宿泊施設の支配人・フロント責任者・予約／IT担当者の方など

◎参加費 ： 無料

◎申込締切： 開催前日18:00まで

◎参加特典： 参加＆アンケート回答をいただいた方に、両社から当日講演資料をプレゼント！

▼プログラム

13:00-13:05【各種紹介】

セミナーの流れ、登壇者・講演内容、注意事項・アンケート

13:05-13:25【第1部登壇】株式会社アクティバリューズ 徳地尚哉

現場もゲストも嬉しい！多言語QR案内で変わる宿泊体験

～館内・周辺観光の案内から、アクティビティ・飲食店の予約、医療サポートまで～

株式会社アクティバリューズより、以下のポイントを中心に宿泊施設の多言語案内を一元化して提供する仕組みについてご紹介いたします。

・『VERY』による旅ナカ多言語DX

・『VERY』のコンセプト～宿泊施設をハブとする地域観光経済圏の構築～

・医療分野のパートナー『HOTEL de DOCTOR 24』連携のイメージ紹介

13:25~13:50【第2部登壇】エムスリーキャリア株式会社 岩井眞琴

外国人観光客の医療受け入れの現状と課題

エムスリーキャリア株式会社より、外国人宿泊客が体調不良になった際の、宿泊施設が抱える課題とソリューションについてご紹介いたします。

・訪日外国人増加に伴う地域医療のひっ迫課題

・フロント業務の負担軽減に対するソリューション

・「HOTEL de DOCTOR 24」の利用事例・お客様の声

13:50~13:55【利用案内】

両サービスの連携イメージとご利用開始までのフローをご紹介します。

14:55~15:00【質疑応答】

皆様から寄せられた質問にお答えいたします。

皆様のご参加をお待ちしております。よろしくお願い申し上げます。

【エムスリーキャリア会社概要】

会社名：エムスリーキャリア株式会社

設立：2009年12月

代表取締役：沼倉敏樹

URL：https://www.m3career.com

【アクティバリューズ会社概要】

会社名：株式会社アクティバリューズ

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷5-23-15 A-PLACE代々木9階

会社設立：2016年6月17日

代表取締役社長：陳 適

資本金：4億9,645万円（資本準備金を含む）

URL：https://activalues.com

株式会社アクティバリューズは、「テクノロジーで旅の感動と観光の未来を創る」というミッションのもと、「省人化DX」「予約・販売」「顧客データのマーケティング活用」を軸に、観光・宿泊施設向けに多様なソリューションを提供しています。今後も、機能の拡張とサポート領域の拡大に注力し、日本の伝統的なおもてなしの精神を大切にしながら、最新のITやAI技術を活用して観光・宿泊業界の課題解決とゲストエクスペリエンス向上に取り組んでまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アクティバリューズ info@activalues.com 担当：徳地

エムスリーキャリア株式会社 https://www.hoteldedoctor24.com/hotel