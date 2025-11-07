一般社団法人ソフトウェア協会「AIビジネス研究会」主催セミナー開催のお知らせ

一般社団法人ソフトウェア協会

一般社団法人ソフトウェア協会（所在地：東京都港区、会長：田中邦裕、以下SAJ）の技術委員会に属する「AIビジネス研究会」は、10月23日の第1回に続き、今回も会員企業各社が取り組むAIのビジネス活用事例を紹介するセミナーを開催します。タイトルは「AIのビジネス活用　各社のリアル Vol.2」。




まだ試行錯誤の段階にある企業も多い中で、実際の導入事例や運用上の工夫、課題などを共有いただくことで、参加者の皆さまが自社のAI活用を考えるヒントを得られる内容となっています。


AIのビジネス活用に関心のある方、導入検討中の方、あるいはすでに取り組みを始めている方まで、幅広くご参加いただけます。ぜひこの機会に最新の事例に触れ、ディスカッションを通じて知見を広げてください。


なお、現在SAJ会員ではない企業の方も、ご入会いただくことを前提にご参加いただくことができます。



■日　時　2025年 11月14日（金）　15:00～16:30


■会　場　SAJ1階セミナースペース / Zoomミーティング


■申込締切　2025年11月12日（水）17:00


■セミナー概要


　「AIのビジネス活用　各社のリアル Vol.2」


　　　登壇者１：株式会社ストラテジット様


　　　登壇者２：株式会社LegalOn Technologies様


　　　登壇者３：株式会社SENTAN様



　※後援者略歴はWebページでご確認ください。


https://www.saj.or.jp/M02/event_detail/MzYyNjE2BAA



・過去の開催実績


＜2025年10月23日開催「AIのビジネス活用　各社のリアルVol.1」＞


　・日本事務器株式会社 松島 政臣 氏登壇


『日本事務器の生成AIサービスとAIビジネス活用の事例』


https://youtu.be/DpykSMbyaQs



　・FunTre株式会社 青山 淳氏登壇


『BtoBマーケティングの新常識 AIライティング実践講座』


https://youtu.be/cVeNjRmg4sk



　・さくらインターネット株式会社 角 俊和氏登壇


『さくらインターネットのAI戦略』


https://youtu.be/8C8f1pjv7eA



■一般社団法人ソフトウェア協会（略称「SAJ」）について


Software Everywhere　～すべてはソフトウェアで動く、これからのデジタル社会へ～


われわれSAJは、すべてのソフトウェアを対象とし、デジタル社会を推進するために、「ソフトウェア( 国) の未来を創る」をビジョンに見据え、ソフトウェアに関わるすべての組織（チーム)・人をサポートすることをミッションとし、活動しています。


https://www.saj.or.jp/



■研究会概要


名称　　AIビジネス研究会（技術委員会所属）


主査　　牧口和弘（株式会社ココスペース　代表取締役）



AIビジネス研究会は、AIに関する開発、運用、活用に関する幅広い最新情報を共有し議論することで、会員企業、および、その先の顧客市場にも大きく経済貢献し、日本発AI技術の貿易黒字を後押しすることを目的に、以下の活動を予定しています。



１.研究会メンバーによる情報共有と日本のAI市場発展の為の議論


２.SAJ会員企業に対し、AIに関するアンケートの作成と実施と結果の発信


３.アンケートを元に会員企業向けのセミナー実施やAI情報の発信


４.研究会メンバーによるAIの実用検証


５.政府・官公庁への提言　



【お問い合わせ先】


一般社団法人ソフトウェア協会　事務局　中野


E-mail　 sajoffice198602_@saj.or.jp