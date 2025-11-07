一般社団法人ソフトウェア協会「AIビジネス研究会」主催セミナー開催のお知らせ

一般社団法人ソフトウェア協会

一般社団法人ソフトウェア協会（所在地：東京都港区、会長：田中邦裕、以下SAJ）の技術委員会に属する「AIビジネス研究会」は、10月23日の第1回に続き、今回も会員企業各社が取り組むAIのビジネス活用事例を紹介するセミナーを開催します。タイトルは「AIのビジネス活用 各社のリアル Vol.2」。

まだ試行錯誤の段階にある企業も多い中で、実際の導入事例や運用上の工夫、課題などを共有いただくことで、参加者の皆さまが自社のAI活用を考えるヒントを得られる内容となっています。

AIのビジネス活用に関心のある方、導入検討中の方、あるいはすでに取り組みを始めている方まで、幅広くご参加いただけます。ぜひこの機会に最新の事例に触れ、ディスカッションを通じて知見を広げてください。

なお、現在SAJ会員ではない企業の方も、ご入会いただくことを前提にご参加いただくことができます。

■日 時 2025年 11月14日（金） 15:00～16:30

■会 場 SAJ1階セミナースペース / Zoomミーティング

■申込締切 2025年11月12日（水）17:00

■セミナー概要

「AIのビジネス活用 各社のリアル Vol.2」

登壇者１：株式会社ストラテジット様

登壇者２：株式会社LegalOn Technologies様

登壇者３：株式会社SENTAN様

※後援者略歴はWebページでご確認ください。

https://www.saj.or.jp/M02/event_detail/MzYyNjE2BAA

・過去の開催実績

＜2025年10月23日開催「AIのビジネス活用 各社のリアルVol.1」＞

・日本事務器株式会社 松島 政臣 氏登壇

『日本事務器の生成AIサービスとAIビジネス活用の事例』

https://youtu.be/DpykSMbyaQs

・FunTre株式会社 青山 淳氏登壇

『BtoBマーケティングの新常識 AIライティング実践講座』

https://youtu.be/cVeNjRmg4sk

・さくらインターネット株式会社 角 俊和氏登壇

『さくらインターネットのAI戦略』

https://youtu.be/8C8f1pjv7eA

■一般社団法人ソフトウェア協会（略称「SAJ」）について

Software Everywhere ～すべてはソフトウェアで動く、これからのデジタル社会へ～

われわれSAJは、すべてのソフトウェアを対象とし、デジタル社会を推進するために、「ソフトウェア( 国) の未来を創る」をビジョンに見据え、ソフトウェアに関わるすべての組織（チーム)・人をサポートすることをミッションとし、活動しています。

https://www.saj.or.jp/

■研究会概要

名称 AIビジネス研究会（技術委員会所属）

主査 牧口和弘（株式会社ココスペース 代表取締役）

AIビジネス研究会は、AIに関する開発、運用、活用に関する幅広い最新情報を共有し議論することで、会員企業、および、その先の顧客市場にも大きく経済貢献し、日本発AI技術の貿易黒字を後押しすることを目的に、以下の活動を予定しています。

１.研究会メンバーによる情報共有と日本のAI市場発展の為の議論

２.SAJ会員企業に対し、AIに関するアンケートの作成と実施と結果の発信

３.アンケートを元に会員企業向けのセミナー実施やAI情報の発信

４.研究会メンバーによるAIの実用検証

５.政府・官公庁への提言

【お問い合わせ先】

一般社団法人ソフトウェア協会 事務局 中野

E-mail sajoffice198602_@saj.or.jp