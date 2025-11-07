¡ÚTPM¾å¾ì·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ëJ-Adviser¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¡È¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ÎTOKYO PRO Market¡ÊTPM¡Ë¡É¤ò³èÍÑ¤·¤¿À®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤Ï¡©¡×
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§µÜºêÎÉ°ì¡Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¡È¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ÎTOKYO PRO Market¡ÊTPM¡Ë¡É¡£TPM¤ò³èÍÑ¤·¤¿À®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤Ï¡©¡×¤ò2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¾å¾ì²ñ¼Ò¿ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢¡Ö¾å¾ì¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë TOKYO PRO Market¡ÊTPM¡Ë¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íTPM¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¾å¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¡©
°ìÈÌ»Ô¾ì¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤ì¤À¤±¾å¾ì¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡©
¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎTPM¾å¾ì¤ò¼ê³Ý¤±¡¢°µÅÝÅª¤Ê´Æºº¼ÂÀÓ¿ô¤ò¸Ø¤ë´ÆººË¡¿Í¥³¥¹¥â¥¹¤ÎÅý³çÂåÉ½¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¿·³«ÃÒÇ·»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢TPM¾å¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡¦¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¼ÂÌ³¾å¤Î²ÝÂê¤äÀ®¸ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
TPM¾å¾ì¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾å¾ì¤·¤Æ¤«¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×¿·¤¿¤Ê¾å¾ìÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¾å¾ì¥ëー¥È¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/31_1_5128f9a296cf334c51abf5819d6b84ca.jpg?v=202511070358 ]
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á- TPM¾å¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤äÆñ°×ÅÙ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤
- TPM¾å¾ì´ë¶È¤ÎÀ®¸ù¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
- ¾å¾ì½àÈ÷¤Ç²¿¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤«À°Íý¤·¤¿¤¤
- ¼ÂÌ³¡¦´Æºº¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¡É¤òÊ¹¤¤¿¤¤
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¾ÜºÙ
14¡§50¡¡³«¾ì
15¡§00¡¡³«²ñ¤Î°§»¢
15¡§05¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¡Ö¥Æー¥Þ¡§TOKYO PRO Market ¤ò³èÍÑ¤·¤¿À®Ä¹ÀïÎ¬¡× ¡¡¡¡¡¡
¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¡§´ÆººË¡¿Í¥³¥¹¥â¥¹¡¿Åý³çÂåÉ½¼Ò°÷ ¿·³«ÃÒÇ·»á ¡¡¡¡¡¡
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¼èÄùÌòCOO ÅÄÃæÃÒ¹Ô
15¡§45¡¡¼Áµ¿±þÅú
15¡§55¡¡ÊÄ²ñ¤Î°§»¢
16¡§00¡¡ÊÄ¾ì
ÅÐÃÅ¼Ô
´ÆººË¡¿Í¥³¥¹¥â¥¹
Åý³çÂåÉ½¼Ò°÷
¿·³« ÃÒÇ·
2004Ç¯´ÆººË¡¿Í¥³¥¹¥â¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯Åý³çÂåÉ½¥Ðー¥È¥Êー½¢Ç¤¡Ê¸½Ç¤¡Ë
2020Ç¯6·îÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡ÂÀÊ¿ÍÎ¹©¶È¡¡´ÆººÅù°Ñ°÷½¢Ç¤¡Ê¸½Ç¤¡Ë
2022Ç¯6·îÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡¡¥µ¥óÅÅ»Ò¡¡´ÆººÅù°Ñ°÷½¢Ç¤¡Ê¸½Ç¤¡Ë¡¡¡¡
¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
Ä¾¶á10Ç¯¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¾®Ãæ·ø´ë¶È¤ÎÅìµþ¥×¥í¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î¾å¾ì»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ 2025Ç¯¤Ë¤ÏÎß·×40¼Ò°Ê¾å¤òÅìµþ¥×¥í¥Þー¥±¥Ã¥È¾å¾ì¤ËÆ³¤¯¸«¹þ¤ß¡£ Á´¹ñ130¤Î¾å¾ì²ñ¼Ò¤ò´Æºº¤¹¤ë´ÆººË¡¿Í¤ÎÃæ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¡£
2023Ç¯¤ÏÌ¾¾Ú¥Í¥¯¥¹¥È»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¾å¾ì¤ò¼Â¸½¡£
2024Ç¯¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¾å¾ì¤ò¼Â¸½¡£
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¼èÄùÌòCOO
ÅÄÃæ ÃÒ¹Ô
Ãæ±ûÀÄ»³´ÆººË¡¿Í¡Ê¤Î¤Á¡¢¤ß¤¹¤º´ÆººË¡¿Í¡Ë¡¢¤¢¤é¤¿´ÆººË¡¿Í¡Ê¸½PwC JapanÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Êー¥º¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¢Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢2012Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£
2015Ç¯4·î¤«¤éÅö¼ÒÄó·È¥Ñー¥È¥Êー²ñ·×»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢»¶ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î·Ð¸³¡¦ÃÎ¸«¡¦ÁÛ¤¤¤ò½¸Ìó¤·ºÇÅ¬ÇÛÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê1¼Ò¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë1¿ÍÌÜ¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÅö¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£
»ö¶ÈÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯5·î¤ËTPM¾å¾ì¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
2023Ç¯12·î¤è¤ê¸½¿¦¡£J-Adviser»ö¶È¤ò´Þ¤à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ò´É¾¸¡£
È÷¹Í
- IPO½àÈ÷²ñ¼Ò¤ËºßÀÒÃæ¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
- ¼çºÅ´ë¶È¡¢¶¦ºÅ´ë¶È¤ÈÆ±¶È¤ÎÊý¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊý¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- Ï¿²è¡¢Ï¿²»¡¢»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBIMC¡×¤È¤Ï
¡ÖBIMC¡ÊBridge IPO/M&A Community¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ÈIPO¤Ê¤é¤Ó¤ËM&A¶È³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£IPO/M&A¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î·Ð¸³¡¦ÃÎ¸«¡¦ÁÛ¤¤¤ò½¸Ìó¤·¡¢ºÇÅ¬ÇÛÊ¬¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤¿¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥í¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢IPO,M&A,Finance¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÀ®Ä¹/»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¡¢ÆâÉô´Æºº/ÆâÉôÅýÀ©¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¡¢¥¹¥¥ë¥·¥§¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºâÌ³Êó¹ð»Ù±ç¡¢CxO¿Íºà¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Íºà³ÍÆÀ»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾å¾ì²ñ¼Ò¡¢¾å¾ì½àÈ÷²ñ¼Ò¡¢Ãæ·ø´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ïー¥¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø²ñ·×»Î.job¡Ù¤Î±¿±Ä¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/31_2_e5c46d6b1bf31ba893e950c527dd53e5.jpg?v=202511070358 ]
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
