アニメ「終末ツーリング」より、オンラインくじが2025年11月14日(金)15:00よりゲーマーズにて販売開始!!

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、ハズレなしのオンラインくじサービス「ゲマくじ」にて、2025年11月14日(金)15:00よりアニメ「終末ツーリング」を販売することをお知らせいたします。

特集ページへ :https://www.gamers.co.jp/corner/cc/gemakuji_touring/cd/1179/https://www.gamers.co.jp/corner/cc/gemakuji_touring/cd/1179/

価格：1回 770円（税込）

販売期間：2025年11月14日(金)15:00～11月30日(日)23:59

商品お届け目安：販売終了後2～4ヶ月後にお届け

購入特典

1会計につき10口ご購入毎にブロマイド(全8種)をランダムで1枚プレゼント！

サイズ：L判、素材：紙

A賞 B2タペストリー(全1種)

当選確率1.0%

サイズ：B2

素材：ポリエステルスウェード

B賞 アクリルフィギュア(全6種)

当選確率6.0％

サイズ：全高約H150mm

素材：アクリル

C賞 プレートキーホルダー(全8種)

当選確率16.0%

サイズ：約30mm×85mm

素材：アクリル

D賞 カンバッジ(全8種)

当選確率35.0%

サイズ：直径約57mm

素材：ブリキ、ピン付き

E賞 ポストカード(全7種)

当選確率42.0%

サイズ：100mm×148mm

素材：紙 ※2枚セット

特集ページへ :https://www.gamers.co.jp/corner/cc/gemakuji_touring/cd/1179/https://www.gamers.co.jp/corner/cc/gemakuji_touring/cd/1179/

【権利表記】(C)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会

ゲマくじ とは 1枚から購入できる、ハズレなしのオンラインくじです。 お好きなくじを購入後 当選景品が画面上で分かり、後日ご指定先の住所へお届けします。 「ゲマくじ」でしか手に入らないオリジナルグッズによる充実のライナップで、キャラクターとのめぐり逢いをより楽しむことができます。

【株式会社カードラボ 会社概要】

株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。