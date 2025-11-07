アニメ「終末ツーリング」より、オンラインくじが2025年11月14日(金)15:00よりゲーマーズにて販売開始!!
株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、ハズレなしのオンラインくじサービス「ゲマくじ」にて、2025年11月14日(金)15:00よりアニメ「終末ツーリング」を販売することをお知らせいたします。
特集ページへ :
https://www.gamers.co.jp/corner/cc/gemakuji_touring/cd/1179/
価格：1回 770円（税込）
販売期間：2025年11月14日(金)15:00～11月30日(日)23:59
商品お届け目安：販売終了後2～4ヶ月後にお届け
購入特典
1会計につき10口ご購入毎にブロマイド(全8種)をランダムで1枚プレゼント！
サイズ：L判、素材：紙
A賞 B2タペストリー(全1種)
当選確率1.0%
サイズ：B2
素材：ポリエステルスウェード
B賞 アクリルフィギュア(全6種)
当選確率6.0％
サイズ：全高約H150mm
素材：アクリル
C賞 プレートキーホルダー(全8種)
当選確率16.0%
サイズ：約30mm×85mm
素材：アクリル
D賞 カンバッジ(全8種)
当選確率35.0%
サイズ：直径約57mm
素材：ブリキ、ピン付き
E賞 ポストカード(全7種)
当選確率42.0%
サイズ：100mm×148mm
素材：紙 ※2枚セット
特集ページへ :
https://www.gamers.co.jp/corner/cc/gemakuji_touring/cd/1179/
【権利表記】(C)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会
ゲマくじ とは 1枚から購入できる、ハズレなしのオンラインくじです。 お好きなくじを購入後 当選景品が画面上で分かり、後日ご指定先の住所へお届けします。 「ゲマくじ」でしか手に入らないオリジナルグッズによる充実のライナップで、キャラクターとのめぐり逢いをより楽しむことができます。
【株式会社カードラボ 会社概要】
株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。