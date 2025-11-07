中学受験専門の「受験Dr.」が、「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略セミナー」を11月21日・23日に開催。

写真拡大 (全2枚)

株式会社　日本教育指導総合研究所JET

算数男子のための直前期　今から伸ばす　開成中学国語戦略セミナー

株式会社日本教育指導総合研究所JET(所在地：東京都新宿区、代表取締役：屋口 京子)が運営する中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「算数男子のための　直前期　今から伸ばす　開成中学国語戦略セミナー」を、2025年11月21日(金)・23日（日）に開催する。



■「算数男子のための　直前期　今から伸ばす　開成中学国語戦略セミナー」とは


●開成志望の「算数男子」保護者対象


●「算数男子の思考回路」に基づいた「つまずきポイント」を徹底攻略


●大学受験まで役立つ「国語のプロの解法」をお伝え



■開催概要


セミナー名： 算数男子のための　直前期　今から伸ばす　開成中学国語戦略セミナー


日程　　　： 2025年11月21日(金)・2025年11月23日(日)


時間　　　： ●午前の部　


　　　　　　　　10：00～13：00　（10：25～10：35　休憩）


　　　　　　 ●午後の部　


　　　　　　　　19：00～22：00　（20：25～20：35　休憩）


　　　　　　 ※各回の内容は同一です。11月21日午前の部はLIVE配信、他の回は録画配信です。


【セミナー受講料】


11,000円（税込）


【お申し込み】


電話（03-5304-8225）もしくは下記申し込みフォーム


　 https://www.chugakujuken.com/lp/kaisei-kokugo/


【担当講師】



春野 陽子 講師

春野 陽子 講師


クラウンドクター講師 国語科指導最高責任者 御三家国語最高責任者



【セミナー参加特典】


講演資料事前送付


アンケート特典トレーニングブック



【注意事項】


・6年生の保護者対象　※5年生以下不可


・同業他社の参加禁止


・セミナー中の撮影・録音・録画禁止



■受験Dr.について


「受験Dr.」は【目の前の1人を勝たせる】をモットーに、お子さん一人ひとりの性格や学習状況に合わせたオーダーメイド指導の「個別指導塾」「プロ家庭教師の派遣」「オンライン授業」のサービスを提供。


開成中学校の合格者数は2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年の6年で計65名となり、個別指導No.1の合格実績を達成しています。



■会社概要


商号　　　： 株式会社日本教育指導総合研究所JET


代表取締役： 屋口 京子


所在地　　： 〒160-0004　東京都新宿区四谷1-2-8 四谷THビル7階


設立　　　： 設立 1998年2月／法人化 2003年10月


事業内容　： 中学受験プロ講師による個別指導塾・家庭教師 受験Dr.


校舎　　　： 四谷本部校、麻布十番校、代々木校、自由が丘校、吉祥寺校、東京校、


　　　　　　 成城学園校、横浜校、京都駅前校


資本金　　： 1,000万円


URL　　　 ： https://www.chugakujuken.com/