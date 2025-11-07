【WOOLRICH×BEB5軽井沢】初のコラボイベント！バッファローチェックに包まれるクリスマス「WONDERFUL WINTER in 軽井沢」開催

星野リゾート

「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとする「BEB5軽井沢 by 星野リゾート」は、190年以上の歴史を持つアメリカのアウトドアブランド「WOOLRICH (ウールリッチ) 」と初のコラボイベント、バッファローチェックに包まれるクリスマス「WONDERFUL WINTER in 軽井沢」を、2025年12月1日から25日まで開催します 。本イベントは、寒さが厳しい軽井沢の冬を、快適に、自由に楽しんでいただきたいという共通の願いから実現しました。期間中、パブリックスペース「TAMARIBA」は、WOOLRICHの象徴であるバッファローチェックを基調としたシックで温かいクリスマス空間に一変 。さらに、極寒の地でも快適に過ごせるダウンコートの無料貸し出しや、コラボ期間限定カフェメニューなど、寒さの厳しい軽井沢だからこそ楽しめる体験を提供します。

背景

軽井沢の冬は平均最低気温が氷点下になる厳しい寒さですが、晴天率が高く、澄んだ夜空には満天の星が輝きます。BEB5軽井沢が位置する星野エリアでは、スケートやイルミネーションなど、極寒の地だからこそ楽しめる屋外イベントも充実。この冬ならではの魅力を、お客様に快適に、自由に満喫していただきたいという共通の願いから、本企画は実現しました。過酷な自然に耐える高機能性と洗練されたデザインを持つ190年の歴史あるアウトドアブランドWOOLRICH。そして、仲間と自由で気兼ねない滞在を提案するBEB5軽井沢。両者の上質な機能性と自由な滞在スタイルを融合することで、軽井沢の冬の新しい旅の形を提案します。

特徴1 バッファローチェックに染まる！シックで温かいクリスマスの館内装飾

BEB5軽井沢のパブリックスペース「TAMARIBA」は、WOOLRICHの象徴であるレッド＆ブラックのバッファローチェックで彩られます 。エントランスの木枠にはチェック柄のパネル、中庭や館内には木製ツリーを15箇所に設置し、大人なクリスマスムードを演出 。また、ショップエリアには、ブランドの世界観を表現するアイテムを展示します。居心地の良いTAMARIBAが、シックで温かい空間に一変します 。

装飾イメージ特徴2 無料貸し出し！極寒の軽井沢で「着るPOPUP」を体験

極寒の地でも快適に過ごせる上質なダウンコートを、宿泊者限定で無料貸し出しします 。軽井沢の厳しい寒さの中で、WOOLRICHの高機能性と洗練されたデザインを実際に体験できる「着るPOPUP」企画です 。S～Lサイズを用意しており、外へのお出かけやTAMARIBAでのリラックスタイムに温かさと心地よさを届けます 。

提供時間：15:00～22:00

料金： 無料

貸出条件： 宿泊者限定（先着順）

ダウンコートイメージ特徴3 クリスマス限定、羊をモチーフにしたコラボメニューが登場！クリスマスセミフレッドメープルウールラテ

BEB5軽井沢内のカフェにて、コラボ期間限定メニューを販売します。スイーツは、ブランドモチーフである羊や毛糸玉をあしらったセミフレッド（＊1）です。生クリームやフルーツ、メレンゲを入れ、軽やかな食感に仕上げました。味は、チョコナッツ、ドライフルーツ＆ナッツ、モンブランの3種類です。ドリンクは、WOOLRICH発祥の地であるアメリカ・ペンシルベニア州の名産品、メープルシロップを使用したラテです。羊の毛をイメージしたわたあめをトッピングしており、温かいラテが溶かし出す、甘いわたあめの優しい味わいを楽しめます。

料金：クリスマスセミフレッド 500円（税込）、メープルウールラテ 700円（税込）

時間： 11:00～22:00

＊1：イタリア語で「セミ(semi)＝半分」「フレッド(freddo)=冷たい」という意味をもつ、半解凍状態のアイスケーキのようなお菓子。

特徴4：コラボ記念！SNS投稿でオリジナルグッズをプレゼント

イベント期間中、「#beb5karuizawa」と「#woolrich_japan」の指定ハッシュタグをつけてInstagramに投稿してくださった方に、WOOLRICHオリジナルピンバッジまたはステッカーをプレゼントします。

＊数量限定のため、無くなり次第終了

「WONDERFUL WINTER in 軽井沢」

期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木）

場所：パブリックスペース「TAMARIBA」

料金：

・クリスマスセミフレッド 500円（税込）

・メープルウールラテ 700円（税込）

時間：着るPOPUP 15:00～22:00、コラボカフェ 11:00～22:00

対象：宿泊者

備考：ダウンコートの貸し出し、SNS投稿の特典は数量限定

WOOLRICH（ウールリッチ）

ウールリッチは、アメリカのアウトドアブランドとして、1830年にアメリカ・ペンシルベニア州で創業しました。過酷な自然環境に耐える高い機能性と、都会的で洗練されたデザイン性を兼ね備えたアイテムを展開しています。近年では、ダウンをはじめとするアウターが高い評価を受けており、タフさと上質さを併せ持つ、現代のライフスタイルに寄り添うブランドとして世界中で支持されています。

URL：https://www.woolrich.jp/

Instagram公式アカウント：＠woolrich_japan

BEB5軽井沢 by 星野リゾート

「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとする、若い世代のためのホテル。24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」がその象徴。軽井沢星野エリアの入り口に位置し、徒歩圏内でショッピングや温泉、食事が楽しめます。

所在地：〒389-0195 長野県軽井沢町星野

電話：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

客室数：73室・チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00

料金：1泊 9,000円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事別）

アクセス：JR軽井沢駅からタクシーまたは西武バスで15分

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa

Instagram公式アカウント：@beb5karuizawa(https://www.instagram.com/beb5karuizawa/) #beb5軽井沢 #beb