子育て若年世帯向け（市営住宅のリノベーション）住宅の募集について
１ 概要
市営住宅を子育て世帯などにとって生活しやすい住戸へとリノベーションし、募集します。
２ 募集期間
令和７年11月17日（月）から12月19日（金）まで
３ 応募要件
下記①・②の両方に該当する世帯で、自治会活動への参加が可能な世帯
①中学校を卒業するまでの子と生活している世帯又は、夫婦合計年齢が69歳以下の世帯
②令和６年中の世帯収入が500万円以上の世帯
※本住宅の入居期間は入居日から最長10年間です。
４ 応募方法
募集期間に尼崎市ホームページに掲載される専用申込書で申込み下さい。
申込み先 尼崎市営住宅北部管理センター
〒661－0012 南塚口町２丁目12－18塚口若松ビル２階
令和７年12月19日（金）必着 郵送又は直接窓口へ
５ 対象住宅
時友長ノ手住宅３棟109号（兵庫県尼崎市武庫之荘9丁目20-3）
６ リノベーション内容
間取り変更（3DK→2LDK）、食器洗浄乾燥機付きシステムキッチン、浴室乾燥機、洗面化粧台、温水洗
浄便座など
７ 家賃等
85,000円/月
その他、諸費用・自治会費等については尼崎市営住宅北部管理センターまでお問い合わせください。
（TEL：06-4961-6300）
８ その他
(1) 内覧
内覧対応も可能です。希望の方は尼崎市営住宅北部管理センターまでお問い合わせください。
（TEL：06-4961-6300）
(2) 抽選
応募者多数の場合は抽選にて入居者を決定します。詳細は応募者に別途ご連絡します。