子育て若年世帯向け（市営住宅のリノベーション）住宅の募集について

１　概要

　　市営住宅を子育て世帯などにとって生活しやすい住戸へとリノベーションし、募集します。

 

２　募集期間

　　令和７年11月17日（月）から12月19日（金）まで

 

３　応募要件

　　下記①・②の両方に該当する世帯で、自治会活動への参加が可能な世帯

　　①中学校を卒業するまでの子と生活している世帯又は、夫婦合計年齢が69歳以下の世帯

　　②令和６年中の世帯収入が500万円以上の世帯

　　※本住宅の入居期間は入居日から最長10年間です。

 

４　応募方法

　　募集期間に尼崎市ホームページに掲載される専用申込書で申込み下さい。

　　申込み先　尼崎市営住宅北部管理センター　

　　〒661－0012　南塚口町２丁目12－18塚口若松ビル２階

　　令和７年12月19日（金）必着　郵送又は直接窓口へ

 

５　対象住宅

　　時友長ノ手住宅３棟109号（兵庫県尼崎市武庫之荘9丁目20-3）

 

６　リノベーション内容

　　間取り変更（3DK→2LDK）、食器洗浄乾燥機付きシステムキッチン、浴室乾燥機、洗面化粧台、温水洗

　浄便座など

 

７　家賃等

　　85,000円/月

　　その他、諸費用・自治会費等については尼崎市営住宅北部管理センターまでお問い合わせください。　

　　（TEL：06-4961-6300）

 

８　その他

　(1)　内覧

　 　　内覧対応も可能です。希望の方は尼崎市営住宅北部管理センターまでお問い合わせください。

　　　（TEL：06-4961-6300）

　(2)　抽選

　　　 応募者多数の場合は抽選にて入居者を決定します。詳細は応募者に別途ご連絡します。

 