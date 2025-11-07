エッジデータセンター市場は、年平均成長率（CAGR）22.9%で拡大し、2035年までに1,812億米ドルに達する見込みである
Survey Reports LLCは、2025年11月に『エッジデータセンター市場のセグメンテーション：構成要素別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、用途別（IoT、エッジコンピューティング、5Gネットワーク、コンテンツ配信、人工知能）、導入モデル別（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）』という調査報告書を発表したと明らかにした。本報告書は、エッジデータセンター市場の予測評価を提供しており、市場の成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを強調している。
エッジデータセンター市場の概要
エッジデータセンターとは、データをエンドユーザーやデバイスの近くで処理するために設計された小規模かつ分散型の施設であり、レイテンシ（遅延）の低減とネットワーク性能の向上を目的としている。従来の集中型データセンターとは異なり、エッジデータセンターはデータ生成地点の近くに戦略的に配置されており、IoT、自動運転車、5Gネットワークなどのリアルタイムアプリケーションを支援する。これらのセンターは、高速なデータ処理と帯域幅使用量の削減を実現するために不可欠なコンピューティング、ストレージ、ネットワーキング資源を提供している。低遅延サービス、クラウドコンピューティング、デジタルトランスフォーメーションへの需要の高まりに伴い、エッジデータセンターは現代のITインフラおよび分散ネットワークアーキテクチャにおける重要な構成要素となりつつある。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、エッジデータセンター市場の規模は2025年において512億米ドルを生み出したとされている。さらに、2035年末までに同市場の収益は1,812億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、エッジデータセンター市場はおよそ年平均成長率（CAGR）22.9%で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なエッジデータセンター市場分析によれば、エッジデータセンター市場の規模は、「データ生成量とIoTデバイスの増加」「5Gインフラの展開」「IoTおよび5G技術の採用拡大」「リアルタイムデータ処理の必要性の高まり」といった要因により拡大すると見込まれている。エッジデータセンター市場における主要企業としては、Amazon Web Services （AWS）、American Tower Corporation、AtlasEdge Data Centres、Cisco Systems、DartPoints、Dell Inc.、Digital Realty Trust、EdgeConneX Inc.、Equinix, Inc.、Flexential Corporation、Google LLC、Hewlett Packard Enterprise Company、Vapor IO, Inc.などが挙げられる。
また、本エッジデータセンター市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● エッジデータセンター市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
