エッジデータセンター市場は、年平均成長率（CAGR）22.9%で拡大し、2035年までに1,812億米ドルに達する見込みである

エッジデータセンター市場は、年平均成長率（CAGR）22.9%で拡大し、2035年までに1,812億米ドルに達する見込みである