歯科業務DXを支援する東京科学大学発ベンチャーのエミウム、日本初*の国産AIクラウドCAD「エミウム クラウドCAD」クローズドβテスト版を提供開始

エミウム株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：稲田雅彦、以下「エミウム」）は、2025年11月より国産AIクラウドCAD「エミウム クラウドCAD」のクローズドβテスト版の提供を開始いたします。本サービスは、日本人の口腔スキャンデータや歯牙形態データをAIが学習し、日本人特有の咬合や形態に調和した自然なクラウン形状を自動で設計するものです。こうした日本人データに基づくAIクラウン自動設計機能を要素技術から自社開発したのは、日本企業として初めて（※当社調べ）となります。

■国産AIクラウドCADの開発背景

これまで当社は、東京科学大学認定ベンチャー（旧・東京医科歯科大学発ベンチャー）として、大学との共同研究プロジェクトを通じて様々な技術開発を進めてまいりました。例えば、歯のセグメンテーション（歯の自動抽出）技術や、人工歯排列・歯肉形成を自動化してデジタルデンチャーの設計・製作を支援する技術などの研究開発を行っています。これらの取り組みを通じて、歯科医療・歯科技工業務の効率化とデジタル化（DX）を推進しています。そして、その中でも注力してきた開発が「AIクラウドCAD」です。

欧州やアジア諸国ではAI搭載CADの開発が進んでいるものの、それらは主に欧米人の歯列形態データを基に学習されており、日本人の歯牙形態や咬合特性・審美感に適した設計を行うには課題が生じることがあります。そこで弊社では、日本人の口腔データ・歯科技工ビッグデータを含めて約6,000症例のデータをAIに学習させています。また、国が定める情報セキュリティガイドラインである「3省2ガイドライン」に準拠した高いセキュリティ環境を構築しています。

エミウム クラウドCADを活用することで、例えば単冠設計では、咬合バランスやマージン適合を保ちながら、設計時間を従来の10分から約2分へ、80％の時間短縮を実現できます（※症例の難易度によってかかる設計時間は前後いたします）

■AI技術とタッグを組み持続可能な歯科技工へ

歯科技工は今、人手不足や業務逼迫の影響もあり、デジタル化への対応や経営の効率化、後進の育成、働き方改革など向き合うべきテーマが多岐にわたり、未来への対応を迫られています。とくにデジタルデンティストリーの発展が著しい昨今、当社が提供するオールインワン技工クラウドソフト「エミウム クラウド技工」も併せて、歯科医療・歯科技工の業務生産性を向上させられるような要素技術の開発を継続しつつ、AIクラウドCADを技工業務の生産性向上に活用いただけるように、今後幅広い症例でAIによる自動設計を展開していきたいと思います。

医工連携による技術革新の芽をいくつも生み出し、歯科と工学分野の接続によるデジタルデンティストスリーの更なる発展を目指して、日本の歯科医療業界の革新を支援して参ります。

■エミウム クラウドCAD：3つの特徴

■クローズドβテストについて

実際の業務環境でご利用いただくことで、開発段階では見つからなかった課題や、現場ならではのニーズを把握し、サービスの精度と使いやすさを高めていきます。参加者の皆さまからいただくフィードバックをもとに、より実践的で価値あるクラウドCADへと進化させてまいります。

■申込方法

クローズドβテストへの参加をご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。

申込フォーム：https://dt-lp.emium.co.jp/cloud-cad/contact

※留意事項

なお、応募申込が一定数に達した場合、申込みいただいた企業様の中から数十社に限定させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

■エミウム株式会社について

エミウム株式会社は、「歯科医療・歯科技工の原動力を生み出すインフラをつくる。」という企業ビジョンを掲げ、歯科医療・技工技術、デジタル製造技術、AI技術を融合した事業の開発と提供を手掛けるデンタルテックスタートアップです。創業以来、大学病院との研究連携や歯科医院・歯科技工所など国内外の関係各所とのディスカッション・協業を通じて業界課題を特定し、日々の歯科技工業務の効率化をサポートするためのデジタルソリューションの開発、および、デンタルプラットフォームの構築・提供を行っています。

＜主要サービス＞

歯科技工物のCAD設計・デジタル製造サービス「エミウム 技工センター」

https://lab-lp.emium.co.jp



歯科技工業務の生産性を高めるオールインワン技工クラウド「エミウム クラウド技工」

https://dt-lp.emium.co.jp/

エミウム株式会社 会社概要

会社名：エミウム株式会社

本社所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2-3F

設立：2020年11月

代表者：代表取締役 稲田 雅彦

URL：https://corp.emium.co.jp

事業内容：歯科向けクラウドソリューション事業、歯科技工物調達支援事業、歯科領域サプライチェーン事業

賛助会員：日本補綴歯科学会、日本デジタル歯科学会、日本歯科技工所協会

加盟団体：日本補綴歯科学会、日本デジタル歯科学会、日本臨床歯科CADCAM学会、日本歯科技工所協会、日本歯科技工学会、日本メディカルAI学会、人工知能学会

認定：国際規格に基づく情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証登録番号 IS 777255

本件に関するお問い合わせ先

エミウム株式会社 経営管理部

TEL：03-6772-8539

※通話料はお客様ご負担となります。

※お電話による対応は、平日9:00～18:00になります。

お問い合わせフォーム：24時間受付

https://emium.zendesk.com/hc/ja/requests/new