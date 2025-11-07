中学受験専門の「受験Dr.」が、「国語女子のための 直前期 今から伸ばす 桜蔭中学算数戦略セミナー」を11月21日・23日に開催。
株式会社日本教育指導総合研究所JET(所在地：東京都新宿区、代表取締役：屋口 京子)が運営する中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「国語女子のための直前期 今から伸ばす 桜蔭中学算数戦略セミナー」を、2025年11月21日(金)・23日（日）に開催する。
■「国語女子のための直前期 今から伸ばす 桜蔭中学算数戦略セミナー」とは
●桜蔭志望の「国語女子」保護者対象のセミナー
●残り二か月で後「5点、10点」を上乗せ
●「国語女子のつまずくポイント」に基づいた「合格戦略」をお伝え
■開催概要
日程 ： 2025年11月21日(金)・2025年11月23日(日)
時間 ： ●午前の部
10：00～13：00 （11：25～11：35 休憩）
●午後の部
19：00～22：00 （20：25～20：35 休憩）
※各回の内容は同一です。11月21日午前の部はLIVE配信、他の回は録画配信です。
【セミナー受講料】
11,000円（税込）
【お申し込み】
電話（03-5304-8225）もしくは下記申し込みフォーム
https://www.chugakujuken.com/lp/ouin-sansu/
【担当講師】
海田 真凜 講師
クラウンドクター講師 四谷本部校校長 校長総責任者
【セミナー参加特典】
講演資料事前送付
アンケート特典トレーニングブック
【注意事項】
・6年生の保護者対象 ※5年生以下不可
・同業他社の参加禁止
・セミナー中の撮影・録音・録画禁止
■受験Dr.について
「受験Dr.」は【目の前の1人を勝たせる】をモットーに、お子さん一人ひとりの性格や学習状況に合わせたオーダーメイド指導の「個別指導塾」「プロ家庭教師の派遣」「オンライン授業」のサービスを提供。
開成中学校の合格者数は2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年の6年で計65名となり、個別指導No.1の合格実績を達成しています。
■会社概要
商号 ： 株式会社日本教育指導総合研究所JET
代表取締役： 屋口 京子
所在地 ： 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2-8 四谷THビル7階
設立 ： 設立 1998年2月／法人化 2003年10月
事業内容 ： 中学受験プロ講師による個別指導塾・家庭教師 受験Dr.
校舎 ： 四谷本部校、麻布十番校、代々木校、自由が丘校、吉祥寺校、東京校、
成城学園校、横浜校、京都駅前校
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://www.chugakujuken.com/