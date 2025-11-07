日本全国の“うまいもん”を巡る 第2弾！『日本全国うまいもん巡り旅―東北編―』を11月11日から開催！













はらこめし 1,680円

鮭の身を煮込み、その煮込んだ煮汁でご飯を炊き、そのご飯の上に煮込んだ宮城県産銀鮭の身といくらをのせた宮城の郷土料理です。いくらは別添になっており、お客様ご自身で盛り付けをアレンジしながらお楽しみください。









11月21日（金）限定販売商品 はらこめし 1,680円鮭の身を煮込み、その煮込んだ煮汁でご飯を炊き、そのご飯の上に煮込んだ宮城県産銀鮭の身といくらをのせた宮城の郷土料理です。いくらは別添になっており、お客様ご自身で盛り付けをアレンジしながらお楽しみください。11月21日（金）限定販売商品







平泉うにほたて重 1,780円

特製の醤油ベースで煮込んだ蒸しウニと、大粒なホタテ、プリプリのいくらを重箱に見立てた器にぎっしり詰めました。食べ応えのあるおいしい海の幸をご堪能ください。





■ 東北にちなんだ商品が多数登場！（商品一例）

東北のご当地グルメを再現した商品やご当地の食材を使用したフェア期間限定のおにぎり・サンドイッチ・お弁当や、パン・お菓子や飲み物などお近くの店舗で東北を身近に感じていただける商品をラインナップいたしました。







































■ 東北エリアのおいしいもの「ひとつまみ」！※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙2にて記載

























■ 新幹線に乗って「東北のうまいもん」がやってくる！※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙3にて記載

東北新幹線から東海道新幹線へ！当日朝に作られたばかりの東北の「うまいもん」をお届けいたします。週によってお届けする商品が異なりますので、週替わりで東北の「うまいもん」をお楽しみください。













■ 「鳥獣戯画日本全国巡り旅」 山形・宮城・福島デザインがフェアに合わせて登場！

※販売開始時間は店舗にてよって異なります。 ※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙4にて記載













■ オンラインショップ『SANCHI COLOR』でも「東北フェア」！











■ TOKAI STATION POINTアプリから応募！東北のブランド米が当たる！キャンペーン ■ オンラインショップ『SANCHI COLOR』でも「東北フェア」！■ TOKAI STATION POINTアプリから応募！東北のブランド米が当たる！キャンペーン

■ 東北にちなんだ商品が多数登場！（商品一例）東北のご当地グルメを再現した商品やご当地の食材を使用したフェア期間限定のおにぎり・サンドイッチ・お弁当や、パン・お菓子や飲み物などお近くの店舗で東北を身近に感じていただける商品をラインナップいたしました。■ 東北エリアのおいしいもの「ひとつまみ」！※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙2にて記載■ 新幹線に乗って「東北のうまいもん」がやってくる！※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙3にて記載東北新幹線から東海道新幹線へ！当日朝に作られたばかりの東北の「うまいもん」をお届けいたします。週によってお届けする商品が異なりますので、週替わりで東北の「うまいもん」をお楽しみください。■ 「鳥獣戯画日本全国巡り旅」 山形・宮城・福島デザインがフェアに合わせて登場！※販売開始時間は店舗にてよって異なります。 ※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙4にて記載





※応募にはTOKAI STATION POINTアプリの事前登録およびお会計時に会員証の提示が必要となります。

※ブランド米の種類は選べません。

〈対象期間〉2025年11月11日(火)～12月1日(月)

〈応募期間〉2025年11月11日(火)～12月8日(月) 23:59

〈対象商品〉「フェア対象商品」のPOPがついている商品







※画像はイメージです。

※価格はすべて税込み価格です。

※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。

※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。

※数に限りがある場合もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご購入は固くお断りいたします。 ※画像はイメージです。※価格はすべて税込み価格です。※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。※数に限りがある場合もございますので、品切れの際はご容赦ください。※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご購入は固くお断りいたします。



対象期間に「日本全国うまいもん巡り旅 ー東北編―」の対象商品を含む税込700円以上ご購入のレシートで応募できる「東北のブランド米プレゼントキャンペーン」も実施いたします。※応募にはTOKAI STATION POINTアプリの事前登録およびお会計時に会員証の提示が必要となります。※ブランド米の種類は選べません。〈対象期間〉2025年11月11日(火)～12月1日(月)〈応募期間〉2025年11月11日(火)～12月8日(月) 23:59〈対象商品〉「フェア対象商品」のPOPがついている商品

平泉うにほたて重 1,780円特製の醤油ベースで煮込んだ蒸しウニと、大粒なホタテ、プリプリのいくらを重箱に見立てた器にぎっしり詰めました。食べ応えのあるおいしい海の幸をご堪能ください。

株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2025年11月11日（火）より、日本全国うまいもん巡り旅―東北編―を開催いたします。昨年の「北陸編」に続く第２弾となる今回は「東北」エリアの“うまいもん”をみなさまの身近な駅にお届け。今回の『東北編』では、日にち・店舗限定で東北で人気の駅弁を取り扱うほか、東北のご当地素材を活用したおにぎり・サンドイッチや人気のスイーツ、お菓子など全５９アイテムを取り揃え、東北の“うまいもん”をお届けします。また東北から東北新幹線で東京駅まで運び、東海道新幹線へ載せ替えて「ずんだ餅」「栗だんご」「アップルパイ」「わらび餅」を一部店舗にお届けします。このフェアでしか味わえない現地の味わいをおたのしみください。■ フェア概要【開催期間】：2025年11月11日（火）～ 2025年12月1日（月）【開催場所】：東京駅～新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」等※一部取扱いのない商品がある店舗もございます。オンラインショップ「SANCHICOLOR」※『SANCHI COLOR』でも「日本全国うまいもん巡り旅―東北編－」を開催しますが、 キャンペーン応募商品対象外となります。【展開商品数】：全59アイテム※オンラインショップおよび各エリアのみ取扱いアイテムを除く■ 東北の人気駅弁がやってくる！※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙１にて記載東北の海鮮・お肉をふんだんに使用した人気駅弁が、11月14日（金）・11月21日（金）の２日間店舗限定で販売いたします。毎日の駅で東北の味わいを駅弁でお楽しみいただけます。※一部店舗ではフェア期間外でも販売している商品もございます。11月14日（金）・11月21日（金）両日販売商品牛肉どまん中 1,620円山形県産米「どまんなか」をふっくら炊き上げ、その上に特製のタレで味付けした牛そぼろと牛肉煮をのせた牛丼風のお弁当です。11月14日（金）限定販売商品あぶくま山菜栗めし 900円秋限定の福豆屋ロングセラー駅弁。栗と山菜を盛り付けた素朴ながらも福島ならではの優しい味わいをご堪能ください。網焼き牛たん弁当 1,480円超ロングセラー商品！！こばやしの牛たん弁当と言えばこれです！紐を引くだけで温まる牛たん弁当仙台名物の牛たんと麦飯のお弁当です。