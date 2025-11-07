溝の口公演に声優 芹澤 優出演決定！『ルーマニアのクリスマス』 ルーマニアの昔話朗読 声楽歌手の合唱で贈るクリスマスコンサート
株式会社Asterism主催、『ルーマニアのクリスマス』が2025年12月18日 (木)～12月20日 (土)に以下３会場にて開催されます。溝の口公演の朗読には、声優の芹澤 優氏の出演が決定しました。
2025年12月18日 (木)／北沢タウンホール（東京都世田谷区北沢2丁目8-18）
2025年12月19日 (金)／八王子市芸術文化会館大ホール いちょうホール（東京都八王子市本町24-1）
2025年12月20日 (土)／高津市民館（神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1）
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティでチケット発売中 :
https://www.confetti-web.com/@/romanian-christmas
公式ホームページ
https://romanian-christmas.com
人気声優が朗読する、ルーマニアの昔話
ルーマニア人指揮者とプロの歌手による、クリスマスキャロルの合唱
こころ温まる、クリスマスコンサート
【第一部】朗読×音楽
ルーマニアの物語を生演奏と共にお届けする
2025年12月20日(土) 高津市民館（ノクティホール）での朗読は人気声優 芹澤 優氏に決定！
主な出演作品は、
『プリパラシリーズ 』南みれぃ
『 彼女、お借りします 』八重森みに
『トニカクカワイイ 』有栖川要
『上野さんは不器用』上野
など
芹澤 優
物語はルーマニアの田舎町を舞台にした、ユーモアあふれる昔話“パカーラ、故郷に帰る”
“パカーラ” はルーマニア昔話の中でも人気のあるキャラクターで、彼を主人公にした様々なお話があります。
パカーラは通称で、日本語訳ではお調子者。主人公パカーラが故郷に帰って引き起こすドタバタ劇をルーマニアの民謡と共にお届けします。
【第二部】プロの声楽歌手による合唱
ルーマニア王室合唱団 首席指揮者のラズヴァン・アペトレイ氏が指揮を行い、プロの声楽歌手が歌います。無伴奏で歌われるルーマニアのクリスマスキャロル“コリンダ”は優しくあたたかく、心に響くことでしょう！
日本から遠く離れた東欧・ルーマニアのクリスマスを堪能出来るイベントです。
18歳以下は無料ご招待！（保護者半額/2,500円/要事前予約/先着順）
公演概要
『ルーマニアのクリスマス』
-溝の口公演-
公演日時：2025年12月20日(土) 13:15開場／14:00開演（16:00終演予定）
会場：高津市民館（神奈川県川崎市高津区溝口1丁目4-1 ノクティ２ 11Ｆ・12Ｆ）
☆他２会場でも開催
-八王子公演-
公演日時：2025年12月19日 (金) 18:15開場／19:00開演（21:00終演予定）
八王子市芸術文化会館 大ホールいちょうホール（東京都八王子市本町24-1）
-下北沢公演-
公演日時：2025年12月18日 (木) 18:15開場／19:00開演（21:00終演予定）
会場：北沢タウンホール（東京都世田谷区北沢2丁目8-18）
■出演者
声優
【下北沢公演】高木 美佑
【八王子公演】神尾 晋一郎
【溝の口公演】芹澤 優
演奏
山川 寛子（サクソフォン）
植村 美有（ピアノ）
ジェラルド かわさき（パーカッション）
指揮者
ラズヴァン・アペトレイ（ルーマニア王室合唱団 首席指揮者）
合唱
岡田 知果、小沼 恵奈、小林 可奈、草刈 理恵子（以上、ソプラノ）
宇津木 明香音、川崎 麻衣子、関塚 真希、新家 華織（以上、メゾソプラノ）
磯崎 康陽、川尻 文太郎、清水 正樹、富田 裕貴（以上、テノール）
小川 陽久、大倉 修平、新見 準平、野村 真土（以上、バス・バリトン）
■チケット料金
前売：5,000円（全席指定・税込）
＜カンフェティ限定＞
前売 5,000円 → カンフェティ席 4,000円！
主催：株式会社Asterism
後援：駐日ルーマニア大使館、Romanian Cultural Institute - Tokyo branch、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)、「音楽のまち・かわさき」推進協議会
助成： 令和 7 年度 文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業
協力：溝ノ口劇場、Salon de musica（笹塚）
