サステナブルな日本酒の流通構造改革への挑戦 株式会社Agnaviに投資を実行

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、埼玉県・株式会社日本政策金融公庫（以下「日本政策金融公庫」）と連携し、埼玉県内の地域金融機関等と共同で設立した埼玉県渋沢MIXイノベーション創出支援投資事業有限責任組合（以下「埼玉県渋沢ＭＩＸイノベーション創出支援ファンド」）より、１合180ｍLのアルミ缶入りの日本酒ブランドを展開する株式会社Agnavi（本社：神奈川県茅ヶ崎市、埼玉工場：埼玉県比企郡小川町、代表取締役：玄 成秀、以下「Agnavi」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

◆投資先企業について

Agnavi（アグナビ）は、１合180ｍLのアルミ缶入りの日本酒ブランドを展開するスタートアップ企業です。酒類業界における製造・流通・販売の課題を構造的に捉え、商品開発と現場実装を通じて、地域資源を活かした持続可能な仕組みづくりに取り組んでいます。

Agnaviは本社を神奈川県茅ヶ崎市、製造拠点を埼玉県比企郡小川町に構え、酒類製造・品質管理・デザイン・物流を下支えする多様なチームを擁しています。研究開発から商品設計、事業開発までを行い、全国の酒蔵と連携しながら、日本酒の新たな消費体験を創出しています。

従来、瓶や紙パックで提供されてきた日本酒を、軽量で遮光性・密封性に優れた180mLアルミ缶「ICHI-GO-CAN(R)」に詰めることで、品質保持と利便性を両立。環境負荷の低減や輸送効率の向上を実現し、現代のライフスタイルに合った提供方法で、新しい文化を世界へ発信しています。

国内外150を超える蔵元と協働し、充填サービスや商品企画を通じて地域酒蔵の販路拡大を支援。百貨店、空港、ホテル、観光地など多様な販売チャネルを展開するほか、海外ではアメリカ・韓国・台湾・シンガポール・欧州へ輸出を拡大しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/293_1_4e7be9e2716dba40d08aff1b26992670.jpg?v=202511070358 ]

◆埼玉県渋沢ＭＩＸイノベーション創出支援ファンドについて

創業・第二創業期にある企業や事業承継に課題を抱える企業（一部テーマに限る）に対して投資による資金供給を行うことで、地域産業の持続的な発展や新たな産業・イノベーションの創出を図ることを目的とし、埼玉県・日本政策金融公庫と連携し、埼玉県内の地域金融機関等とミライドアが共同で設立したファンドです。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/293_2_25a75a52facc5bdee11a6adfb36697f9.jpg?v=202511070358 ]