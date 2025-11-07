11月開始の「d払い」学園祭×周辺エリアキャンペーン
株式会社NTTドコモ
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/137_1_7cd3c7de264cc734d19e5fb315f8d51a.jpg?v=202511070358 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/137_2_65285d272116bbb870147bc5c7a2fb39.jpg?v=202511070358 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-137-bb541d72a8a5cf1e3dbe90e2f8f4f2ba.pdf
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、学園祭×周辺エリアにおいておトクな「d払い(R)」キャンペーンを開催いたします。詳細は、下表のとおりです。
＊キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは、キャンペーン開始日よりご確認いただけます。
＜d払いキャンペーン＞
ドコモは、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
＊「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
