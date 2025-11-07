【DMM通販】おもちゃやホビー商品が最大72％OFFに！「クリスマスセール2025」を11月7日(金)より開始

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営する「DMM通販」は、昨年も大好評だった「クリスマスセール2025」を本年も開催いたします。

お子さまへのプレゼントにぴったりなおもちゃから、自分へのご褒美にも嬉しいホビーアイテムまで、クリスマスシーズンを彩る人気商品を特別価格（最大72％OFF）でご提供いたします。

さらに、セール開催に合わせて、抽選販売や公式Xにて、プレゼントキャンペーンも実施いたします。

今年の「DMM通販 クリスマスセール2025」では、定番のキャラクター玩具やフィギュア、ボードゲーム、ガジェットアイテムなど、家族みんなで楽しめる多彩な商品をラインアップ。

期間中は抽選商品も含め最大72％OFFとなり、クリスマスギフトの準備や自分へのご褒美ショッピングにもぴったりです。

さらに、セール期間中におもちゃの抽選販売や、DMM通販公式Xアカウント（@DMM_tsuhan(https://x.com/DMM_tsuhan)）にて、豪華プレゼントが当たるフォロー＆リポストキャンペーンも実施いたします。

皆さまと一緒にクリスマス気分を盛り上げます。

＜開催概要＞

セール期間：2025年11月7日（金) 15:00～12月25日（木）15:00まで

対象商品：子ども向けおもちゃ、ホビー、雑貨ほか

抽選販売商品：期間中にクリスマス抽選販売を行う予定です。

詳しくは以下、特設ページをご覧ください

特設ページ：https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=rP6PEzQJ

＜キャンペーン内容＞

セール開催中に以下2回のキャンペーンでクリスマスを盛り上げます。

詳細は、DMM通販公式Xアカウント（@DMM_tsuhan(https://x.com/DMM_tsuhan)）にてお知らせいたします。

▪️第一弾

キャンペーン内容：DMM通販公式Xアカウントフォロー＆リポストすると抽選で豪華プレゼントが当たる！

キャンペーン期間：2025年11月19日（水）15:00～11月26日（水） 23:59まで

▪️第二弾

キャンペーン内容：DMM通販公式Xアカウントフォロー＆リポストすると抽選で豪華プレゼントが当たる！

Xフォロー＆リポストで抽選プレゼント

キャンペーン期間：2025年12月10日（水）15:00～12月18日（木） 23:59まで

DMM通販とは

DMM通販は、DMM.comが運営する総合オンラインショッピングサービスです。

ホビー・フィギュアを中心に、アパレル・雑貨・食品など幅広いカテゴリの商品を取り扱っており、特にアニメ・ゲーム・映画などのカルチャー系商品を豊富に取り揃えています。

フィギュアやホビー関連商品はコレクターやファンから高い支持を受けており、DMM限定アイテムや予約限定商品など、ここでしか手に入らない希少なラインナップを多数展開中。

商品選定から配送、カスタマーサポートに至るまで、ユーザーにとって安心で快適なショッピング体験を提供することを目指しています。

公式サイト：https://www.dmm.com/mono/

公式Xアカウント：https://x.com/DMM_tsuhan

合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト ：https://dmm-corp.com/

プレスキット ：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/