ブックオフコーポレーション株式会社との金融を活用した価値共創にかかる基本合意書の締結について

株式会社みんなの銀行

株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）とブックオフコーポレーション株式会社（代表取締役社長 堀内 康隆、以下「ブックオフ」）は、「金融を活用した価値共創にかかる基本合意書」を締結し、ブックオフが提供するサービスにおけるみんなの銀行の金融機能・サービスの活用について検討を開始します。

基本合意の背景と目的

ブックオフは、「多くの人に楽しく豊かな生活を提供する」をミッションに掲げ、書籍や衣料品、家電など幅広いリユース事業を展開しています。全国に約800店舗を有し、オンライン・オフライン双方で「モノを売る・買う・つなぐ」体験を提供することで、循環型社会の実現に貢献しています。近年では、店頭で待たずに買取金額を受け取れる「キャッシュレス買取」など、会員アプリの強化をはじめとした、より便利で快適な顧客体験の提供に注力しています。

今般の基本合意は、みんなの銀行のBaaS事業におけるアライアンスとして、ブックオフが提供するサービスにみんなの銀行の金融機能・サービスを活用することによってリユース体験の向上と双方のお客さまへのより価値あるサービス提供を目指します。

連携内容の詳細については改めてお知らせします。

