SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン） が Cath Kidston（キャス キッドソン）と初コラボ！ロンドン発のブランド同士の夢の共演が実現！

株式会社エスツー・ラボ

イギリス・ロンドン発のライフスタイルブランド、「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」の日本における正規販売店である株式会社エスツー・ラボ (本社：愛知県一宮市、代表取締役：米川 実)は、株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長 北村 博之）と、英国発のライフスタイルブランドであるCath Kidston（キャス キッドソン）のライセンス契約を締結し、2025年11月8日（土）より「Cath Kidston 表参道店」にて日本国内では初となるiPhoneケースの先行販売を開始いたします。

SKINNYDIP x Cath Kidston iPhone用ケース プリティワイルド（税込4,840円）SKINNYDIP x Cath Kidston iPhone用ケース ピンクローズ（税込4,840円）SKINNYDIP x Cath Kidston iPhone用ケース ブルーディツィ（税込4,840円）SKINNYDIP x Cath Kidston iPhone用ケース ストライプフローラル（税込4,840円）

■コラボコレクションのご紹介

本コレクションでは、Cath Kidstonが誇るオリジナルのフローラルパターンやアイコニックなモチーフを、SKINNYDIP LONDONらしいグリッターやホログラフィック素材と掛け合わせることで、新たな視点で再解釈しました。

英国の伝統的なエレガンスを感じさせる繊細な柄と、ロンドン発ブランドらしい先鋭的でポップな表現が融合し、「遊び心と洗練」が共存するiPhoneケース、全４種を発売。

透明感のあるホロ素材のうえに重ねたグリッターの輝きが、Cath Kidstonのクラシカルな柄にモダンな立体感を与え、日常使いの中にさりげない特別感を添えます。

また、それぞれのケースは日本限定デザイン。

どこか懐かしくも新しい、英国発２ブランドのコラボレーションならではのコレクションを是非お楽しみください。

■商品情報

iPhone用ケース（全４種）

対応サイズ：14用、15用、15Pro用、16用、16Pro用、16ProMAX用、17、17Pro用

価格：4,840円（税込）

■ブランドについて

Cath Kidston（キャス キッドソン）

Cath Kidstonは、30年以上もの長きにわたりプリントの歴史を持つ英国のライフスタイルブランド。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことが起源となっています。その後、手描きのプリントを施した遊び心あふれる様々な商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。ノスタルジックな花柄や、緻密に配置された細やかなプリント柄で、ブランドの代名詞でもあるバッグやアクセサリーから家庭用品、アパレルに至るまでライフスタイルの幅広い商品を世の中に発信しています。

Instagram 公式アカウント: https://www.instagram.com/cathkidston.jp

(https://www.instagram.com/cathkidston.jp%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88:)公式サイト： https://cathkidston.jp/

SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）

SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）は、2011年にロンドンで創立されたライフスタイルブランド。モバイルアクセサリー、バッグ、ファッション雑貨、ホームグッズなどを展開し、世界中のファッションラバーから支持を集めています。

ユニークで遊び心あふれるデザインと、トレンドを取り入れたアイテムラインナップが魅力。モバイルアクセサリーは特に人気が高く、世界各国で販売されています。

Instagram 日本公式アカウント： https://www.instagram.com/skinnydipjapan/

X（旧Twitter）日本公式アカウント： https://x.com/SkinnydipJapan