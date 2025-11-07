六甲山スノーパーク 12月6日（土）オープニングイベント開催！ ～コスプレ来園で入園料＆リフト料金無料！～ 「THE SUMO HALL 日楽座 OSAKA」とのコラボイベントも！

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する六甲山スノーパークでは、12月6日（土）より、2025-2026シーズンの営業を開始します。今シーズンは12月6日（土）から3月8日（日）まで期間中無休で93日間営業する予定です。

ゲレンデオープンを記念して、12月6日（土）にオープニングイベントを開催します。当日は当スキー場のマスコットキャラクター「スノイル」と「ワルイル」が登場し、お客様と一緒に滑走することでウインターシーズンの到来を盛り上げます。また、昨年もご好評いただいた「仮装滑走」を今年も開催いたします。

当日10：00までに「全身コスプレ」でご来園いただいたお客様のうち、コスプレ審査に合格された方は当日の入園料金＆リフト料金が無料になります。

さらにオープニングイベント当日は「THE SUMO HALL 日楽座 OSAKA」とのコラボイベントを開催します。演者の元大相撲力士2名をゲストに迎えて、「元大相撲力士2名による相撲パフォーマンス」およびお客様の冷えた身体を温める「六甲山スノーパーク特製 六甲味噌ちゃんこ鍋の振る舞い」を実施いたします。

ナイターイベントとしては昨シーズン大好評を博したムラサキスポーツ主催のイベント「various lines’25」を今年も開催。当日はムラサキスポーツ所属ライダー赤田佑弥プロ等が登場し、MCやお客様と一緒にライディングすることで、ウインターシーズンの開幕を華やかに盛り上げます。

今シーズンは昨年好評を博した「スノーボウリング」や「ソリごたつ」イベントを引き続き開催します。

その他詳細については、次もご覧ください。

■オープニングイベント

(1)滑走式

オープニングでは当スキー場のマスコットキャラクター「スノイル」と「ワルイル」が登場。12月のゲレンデを颯爽と滑走しスノーパークの幕開けを飾ります。

【日時】 2025年12月6日（土）9：00～ ※荒天中止

【場所】 メインゲレンデ

【内容】 スノイル・ワルイル登場⇒滑走式

(2)仮装滑走

他のゲレンデに比べると気温の穏やかな六甲山だからこそ楽しめるイベント「仮装滑走」を好評につき今年も開催します。

一定の条件を満たしたコスプレで10：00までにご来園された方は当日入園料金＆リフト料金が無料になります。

【日時】

2025年12月6日（土）

（審査は8：00～10：00まで）

【場所】六甲山スノーパーク入口

【対象】

コスプレで来園された方

※入園ゲートで審査の上、全身コスプレに合格された方のみ無料での入園が可能です。

（帽子を被るのみ等はコスプレとみなされず、有料になります。）

※駐車料金は別途必要です。普通車1,500円（税込）

(3)日楽座コラボイベント

お披露目式では「THE SUMO HALL 日楽座 OSAKA」の演者の元大相撲力士の2名が相撲パフォーマンスを行い、特別演出にて会場を盛り上げます。

【日時】2025年12月6日（土）9：00～ ※荒天中止

【場所】メインゲレンデ

(4)六甲山スノーパーク特製

六甲味噌ちゃんこ鍋の振る舞い

スキーやスノーボードで冷え切った身体を温めて欲しいという思いから「六甲山スノーパーク特製 六甲味噌ちゃんこ鍋の振る舞い」を実施いたします。振る舞いでは「THE SUMO HALL 日楽座 OSAKA」に出演する演者の元大相撲力士の2名よりお客様に手渡しにて無料提供いたします。

【日時】2025年12月6日（土）10：00～ ※荒天中止

【場所】メインゲレンデ付近

【内容】

100名程度に無料提供。

※先着順にて無くなり次第終了。

■巨大雪玉風ボールで「スノーボウリング」！

六甲山アスレチックパークGREENIAで営業している「芝すべり」の場所を活用し、直径約1.5mの雪玉風ボールを転がして巨大な雪だるま風バルーンを倒す、ダイナミックな雪上ボウリングイベントを開催。

【開催場所】レンタルコーナー(2)前の人工芝エリア

【開催日程】12月25日（木）～3月8日（日）の土日祝扱い日

【開催時間】(1)10：00～12：00 (2)14：00～16：00

【体験料金】

入園料のみでご利用いただけます。

※小学生以下の方は保護者の方との体験が必要となります

■激アツ雪あそびの「ソリごたつ」！

人気の雪あそび「ソリごたつ」が今シーズンもスノーランドに登場。

“こたつに入りながら雪あそびも楽しめる”夢のソリです。

【開催場所】スノーランド

【開催日程】12月25日（木）～3月8日（日）の土日祝扱い日

【開催時間】(1)10：00～12：00 (2)14：00～16：00

【体験料金】入園料のみでご利用いただけます。

【対象】

1人で乗れるお子様から

※目安は小学生以上のお子様からになります。

■ナイターイベント「various lines '25」

12月6日（土）18時からは、ムラサキスポーツ主催のナイターイベント「various lines '25」を開催します。ムラサキスポーツ所属ライダー赤田佑弥プロ等が登場し、ゲレンデを盛り上げます。また、メインゲレンデにキッカーやボックス等を設置した特設のパークをオープンし、初心者の方から中上級者まで幅広いスキーヤー・スノーボーダーに楽しんでいただきます。

【日時】2025年12月6日（土）18:00～22：00 ※荒天中止

【場所】メインゲレンデ

【料金】

大人（中学生以上） 3,000円（税込）

小人（4歳～小学生） 2,000円（税込）

【内容】赤田佑弥プロ、平岡卓登場⇒パーク滑走、屋台出店等

【エントリー先】エントリープラス 12/2（火）応募締切

【六甲山スノーパーク 営業概要】

［営業期間］

2025年12月6日（土）～2026年3月8日（日）

※コンディション・イベント開催により営業を中止・内容を一部変更する場合があります

［営業時間］

平日 9：00～17：00（16：30受付終了）

土日祝扱い日 9：00～20：00（19：30受付終了）

※スノーランドは9：00～17：00

※土日祝扱い日：土曜・日曜・祝日および12月25日（木）～1月7日（水）

※12月6日（土）・12月31日（水）、1月1日（木・祝）は9：00～17：00

［入園料］

大人…中学生以上 小人…3歳～小学生

◆入園券（9：00～16：30） ※リフト料金別

大人 2,800円／小人 1,400円（いずれも税込）

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/a789df38afbf158f0ac6cfdcfb47fd69d05a7d93.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1