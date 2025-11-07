6枚の写真で簡単作成！「ABC写真カレンダー2026」販売開始

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区、代表取締役：品川あきら）は、6枚の写真でオリジナル卓上カレンダーを作成できるサービス「ABC写真カレンダー」の2026年版を、2025年11月7日より販売開始いたしました。現在、通常価格800円（税込880円）のところ、早割キャンペーン価格として600円（税別）にて受付中です。

■ 「ABC写真カレンダー2026」について

本サービスは、スマートフォン・パソコンなど各種端末から簡単にご利用いただけるオンライン注文システムを採用。専用アプリのインストール不要で、6枚のお気に入り写真を選ぶだけでオリジナル卓上カレンダーを作成できます。

画像は簡易的なトリミング（拡大・縮小・回転・移動など）にも対応しており、誰でも直感的に操作可能です。

カレンダーははがきサイズ（縦102×横148mm）の6枚1セットで、透明の硬質プラスチック製卓上ケース付き。ケースは折り立て式で、サイズは横153×縦104×厚さ8mm（±1mm）です。

日々のスナップや旅行の思い出、記念日の写真など、思い出の一瞬を自分だけのカレンダーとして飾ることができます。

■ 製品概要

項目内容

商品名ABC写真カレンダー2026

使用写真枚数6枚

カレンダーサイズはがきサイズ（縦102×横148mm）

ケースサイズ横153×縦104×厚8mm（±1mm）

価格600円（税別）／通常価格800円

送料別途必要（配送方法により異なります）

※大量注文・法人注文も承っております。詳細はお問い合わせください。

■ 保存性・画質

1年間の使用を想定し、色褪せや劣化に強い「銀塩写真仕上げ」を採用。高品質なプリント技術により、美しい発色と高い耐久性を実現しています。

■ 動作環境

パソコン：Windows（Vista/7/8）、Mac OS10.5以上（Flash方式対応）

iPhone／iPad：iOS6.0以上（iPhone6／iOS8動作確認済み）

Android：Android4.0以上（ファイル個別画像転送方式対応）

■ ご注文はこちら

?? ABC写真カレンダー公式サイト

■ 会社概要

株式会社クロスワン

ABCデジカメプリント事業部

〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16

TEL：03-5986-1118 FAX：03-5986-1130

E-Mail：shop@photo-cross.jp

URL：https://www.9631.co.jp/

