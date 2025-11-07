スイッチサイエンス 、中国ブランド対象製品を11％値引き、中国で大規模セールが開催される「独身の日」にあわせ、2025年11月8日より11月11日まで

株式会社スイッチサイエンス

スイッチサイエンスでは海外における取引先の開拓を積極的に行っており、ここ数年で特に取引が増えた中国での開催に合わせ「独身の日」セールを実施します。本セールでは、2025年11月8日より11月11日まで、対象の中国ブランド製品（※）を1000を超える製品を個々の利益率にかかわらず一律11％値引きします。

※ 対象製品の条件

セール情報

- 中国ブランドであること- 当社在庫品であること（取寄品や大量購入での取り寄せは対象外）- 2024年までの当社発売品であること- 直前に実施したM5Stackグッドデザイン賞受賞記念セールの対象商品ではないこと

▶︎ セール期間

2025年11月08日（土）00:00 ～ 2025年11月11日（火）23:59



※ システムの都合により、全ての製品で一斉セール開始が難しいため、製品によってはセール開始時間の前またはセール開始時間を過ぎてからセール価格にて販売を始める可能性があります。



▶︎ セール会場

https://www.switch-science.com/collections/1111-sale(https://www.switch-science.com/collections/1111-sale)



セール当日は、スイッチサイエンスウェブショップ（https://www.switch-science.com/）のページ上部に掲載するセールバナー画像からも確認可能です。

※ 通常販売在庫を値引き販売するため、セール開始に合わせた在庫補充は行いません。

※ 期間中に在庫がないもの、お取り寄せ注文の商品は、セール価格で提供できません。

▶︎ セール告知ブログ記事

https://www.switch-science.com/blogs/magazine/20251111-sale(https://www.switch-science.com/blogs/magazine/20251111-sale)

セール対象商品の一部紹介

M5Stamp Fly （M5StampS3搭載）

StampS3を搭載した、プログラマブルなオープンソースドローンキット。6軸ジャイロスコープと3軸磁力計により、ドローン本体の姿勢と向きを検出可能。気圧センサと距離センサも内蔵しており、高度の維持や障害物回避も可能です。

商品ページ ssci.to/9818(https://ssci.to/9818)

通常価格（税別） 8,830円 セール価格（税別） 7,858円

DP100 USB-PD入力 安定化電源

電源をUSB Type-C端子から入力できる、コンパクトで軽量な定電流・定電圧出力対応の安定化電源です。

商品ページ ssci.to/9414(https://ssci.to/9414)

通常価格（税別） 8,000円 セール価格（税別） 7,120円

HiWonder BigClaw メカニカルグリッパー

アルミニウム製のグリッパーです。接触面が広いため、安定して簡単にものをつかむことが可能です。サーボモーター同梱です。

商品ページ ssci.to/7138(https://ssci.to/7138)

通常価格（税別） 5,250円 セール価格（税別） 4,672円

TF Luna

ToF（Time-of-Flight）式のシングルポイントLiDAR測距センサです。独自の光学/電気的設計により、安定して高精度、高感度な測距が可能です。

商品ページ ssci.to/8151(https://ssci.to/8151)

通常価格（税別） 3,900円 セール価格（税別） 3,471円

▶︎ 他社の商標または登録商標

記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

▶︎ スイッチサイエンス について

テクノロジーをより多くの人が道具として当たり前に使える世界を目指して活動している会社です。電子工作用品を輸入調達、自社開発し、販売する電子回路モジュール事業のほか、小中学生を中心とした子供とその教育者に向けたSTEM教材事業、ハードウェア製品をキーとする事業者に向けたIoT開発協力事業も行なっています。当社はRaspberry Piの国内認定リセラーやM5Stackの総代理店を務めています。



株式会社スイッチサイエンス

企業情報：https://info.switch-science.com/

X：https://x.com/ssci

Facebook：https://www.facebook.com/SwitchScience