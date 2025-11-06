『三菱自動車4WD登坂キット 体験イベント』、『はたらくクルマコーナー』、『ハーレーダビッドソン体験』、『次世代モビリティや最新モデルの試乗会』等、特別企画も盛りだくさん！

テレビ大阪株式会社

国産車～輸入車～次世代モビリティまで。さまざまな車両が出展する西日本最大級のモーターイベント「Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー」は、前回（2023年）25万人ものクルマファンを動員した大注目のモビリティイベントです。今年13回目を迎え、様々な特別企画を実施！これはもう行くしかない！（詳細情報は公式HPで随時更新）

■三菱自動車 4WD登坂キット 体験イベント

・開催日：2025年12月6日(土)・7日(日)

・開催場所：インテックス大阪3号館裏/屋外展示場

◇驚異の傾斜45度を実現する三菱の4WDの実力を体験しよう！

■はたらくクルマコーナー

前回展（2023年12月開催）の写真

・開催日：2025年12月5日（金）～7日（日）

・開催場所：インテックス大阪3号館

◇前回開催も好評だったはたらくクルマが、大阪モーターショーに再集合！

小さな子どもたちが、“カッコいい”、“将来このクルマで働きたい”と思っていただけるコーナーです。

前回展（2023年12月開催）の写真

写真はイメージです。■ハーレーダビッドソン体験コーナー（3号館裏/屋外展示場）

開催日：2025年12月5日（金）～7日（日）

開催場所：インテックス大阪3号館裏/屋外展示場

◇免許がなくてもハーレーをリアルに体感！

実際に走る事はなく、エンジン始動しギアチェンジなど、ハーレーダビッドソンを体験できるコーナーです。

■次世代モビリティ試乗会

開催日：2025年12月5日（金）～7日（日）

開催場所：インテックス大阪 3号館裏/屋外展示場

◇電動バイク、電動アシスト付き自転車など、『次世代モビリティ』に実際に試乗できるコーナーです。※試乗車両については、次世代モビリティ試乗コーナー受付にて確認ください。

■最新モデル試乗会

写真はイメージです。

開催日：2025年12月5日（金）～７日（日）

開催場所：インテックス大阪正面ロータリー

◇例年多くの来場者からご好評をいただいております試乗会を、会期3日間で開催いたします。

若い世代、ファミリー層、また女性ドライバーに試乗会を通じて、「走る楽しみや」、「クルマの魅力」を知っていただき体感する大規模併催イベントです。

前回展（2023年12月開催）の写真

■開催概要

〇名称 Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー

〇公式ホームページ https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/

〇テーマ いいね！モビリティ

〇会期 2025（令和7）年12月5日（金）～7日（日） 3日間

5日（金）・6日（土）9:00～19:00、7日（日）9:00～18:00

〇会場 インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1‐5‐102）

1号館/味わいロード

2～5号館/国内メーカー、インポーター、一般出展

6号館A、B/自販連ディーラーコーナー、カスタマイズワールド、

キャンピングカーワールド他

〇主催 大阪モーターショー実行委員会

構成：（一社）日本自動車販売協会連合会大阪府支部、日本自動車輸入組合、

日刊自動車新聞社、テレビ大阪（順不同）

〇共 催

（一社）日本自動車販売協会連合会滋賀県支部

（一社）日本自動車販売協会連合会京都府支部

（一社）日本自動車販売協会連合会兵庫県支部

（一社）日本自動車販売協会連合会奈良県支部

（一社）日本自動車販売協会連合会和歌山県支部

〇協賛 タカラトミー、日本たばこ産業、ヒット

〇テーマソング 梅田サイファー

〇入場料

・一般：当日券2,000円（税込）、前売券1,800円（税込）

・大学・専門学生：当日券1,500円（税込）、前売券1,300円（税込）

・レイトチケット1,300円（前売なし）※各日の終演2時間半前から入場可。

※高校生以下無料／障碍者手帳をお持ちの方本人と付き添い1名無料

・購入方法 ：チケットぴあ ⇒https://w.pia.jp/t/osaka-motorshow/

ローソンチケット⇒https://l-tike.com/search/?lcd=55385

イープラス ⇒https://eplus.jp/osakamotorshow/

CNプレイガイド ⇒https://www.cnplayguide.com/oms2025/

セブンチケット ⇒https://7ticket.jp/s/111476

アソビュー！ ⇒https://www.asoview.com/channel/tickets/AzE8q25P0A

⇒アソビュー！は電子チケットのみ

※セブンチケットでは公式ガイドブック付き前売りチケットを販売中！

〇公式SNS

X https://twitter.com/motorshow2023

Instagram https://www.instagram.com/osakamotorshow/

Facebook https://www.facebook.com/osakamotorshow2023

〇公式HP https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/