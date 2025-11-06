三井アウトレットパーク木更津で３日間限定『「海自」フーカデンビーフカレーフェス in KISARAZU』開催！

木更津市産業・創業支援センターらづBiz

2025年11月22日（土）～24日（月・祝）の3日間、三井アウトレットパーク木更津（千葉県木更津市）ルーフテラスにて『「海自」フーカデンビーフカレーフェス in KISARAZU』を開催いたします。




■ 木更津「海自」フーカデンビーフカレーとは？


千葉県木更津市にある海上自衛隊航空補給処が復刻した海軍の代表的洋風料理フーカデンビーフを使用したカレーです。木更津商工会議所・木更津市・海上自衛隊航空補給処の相互協力関係の中で木更津「海自」フーカデンビーフカレー事業を開始。24年7月から市内認証店で販売を開始したところ、たくさんの方が木更津に訪れるきっかけのひとつとなり着実に新たなご当地グルメ化が進んでいます。


ホームページ：https://sites.google.com/view/feucaden/beefcurry




■「海自」フーカデンビーフカレーフェス in KISARAZU


3日間限定で千葉県木更津市の新たなご当地グルメ『木更津「海自」フーカデンビーフカレー』が三井アウトレットパーク 木更津に大集合！昨年の人気店に加え、フォアグラカレーも新登場♪




【イベント概要】

イベント名：「海自」フーカデンビーフカレーフェス in KISARAZU



開催期間：2025年11月22日（土）～24日（月・祝）



会場：三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東３丁目１－１）ルーフテラス



イベントサイト：https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/event/3220058.html





出店店舗


ホテル三日月 All Day Dining 凪

1900円（税込）


・フォアグラ入り ホテル品質のビーフ100％


・雲丹をのせた独自のアレンジ






舵輪

1500円（税込）


・千葉県産野菜をたっぷり使用


・木更津の恵みポークと八千代黒牛の合挽き肉






Gather

1,200円（税込）


・トマトで酸味をプラス


・サラダを混ぜて味変






addition

1,000円（税込）


・鰹、鶏から取った出汁


・米粉使用


・辛さ控えめ






■同時開催！食材マルシェ


会場では「海自」フーカデンビーフカレーにも使用されている地域の食材が集まる『食材マルシェ』も同時開催いたします。



【食材マルシェ出店予定】


- 平野養豚場（木更津市）：木更津の恵みポーク
- 塙牧場（銚子市）：八千代黒牛
- JBKファーム（木更津市）：新米
- ONE DROP FARM（市原市）：はちみつ、にんじん
- 須藤牧場（館山市）：ミルク

その他、カレーに使われている地元野菜も販売予定




■毎年恒例！カレースタンプラリー2025-2026


スタンプを集めてオリジナルグッズをプレゼントする、カレースタンプラリー2025-2026も同日より開催いたします。ぜひご参加ください。



カレースタンプラリー概要

・実施期間：2025年11月22日（土）～2026年3月31日（火）



・参加方法：各認定店で「海自フーカデンビーフカレー」を1食注文ごとに1スタンプを獲得



・景品：スタンプ5個 … ゴールデンスプーン


　　　　スタンプ3個 … シルバースプーン


　　　　スタンプ1個 … 海上自衛隊ロゴ缶バッジ






ゴールデンスプーン

スタンプ5個でプレゼント




シルバースプーン

スタンプ3個でプレゼント




海上自衛隊ロゴ缶バッジ

スタンプ1個でプレゼント








木更津「海自」フーカデンビーフカレー


https://sites.google.com/view/feucaden/beefcurry



運営：木更津商工会議所


協力：木更津市、海上自衛隊航空補給処、木更津市観光協会


イベント協力：三井アウトレットパーク 木更津