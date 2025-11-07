【2025/11/12(水)】キャラバン × finetrack 雪山デビュー講習会を開催！雪山登山初心者に向けた安全で快適なステップアップ講習会

株式会社finetrack（代表取締役社長：金山洋太郎）は、2025年11月12日（水）に直営店 finetrack TOKYO BASE（東京都渋谷区）1F特設会場にて、株式会社キャラバン マーケティング部 広報の井原 隆一氏を講師に迎え、「キャラバン × finetrack 雪山デビュー講習会」を開催いたします。




本イベントは、これから雪山登山を始めたい方を対象に、夏靴と冬靴の違いやクランポン（アイゼン）の装着方法など、雪山登山に必要な基本知識と装備をわかりやすく解説する机上講習会です。
専門スタッフによる具体的なアドバイスと、実際に装備を手に取って体感できる内容で、雪山デビューを安全かつ楽しくサポートします。


イベント概要

- 開催日時：2025年11月12日（水）　18：30～19：45（途中入場・退出可）
- 開催場所：finetrack TOKYO BASE　1階 特設会場

　Google MAPで開く　https://goo.gl/maps/ak4gcCxxMaNoWMbg8


- 定員数 ：10名
- 参加費 ：無料
- 講師 ：井原 隆一（株式会社キャラバン マーケティング部 広報）　　 　黄 嘉駿（finetrack TOKYO BASE スタッフ）

イベントの詳細はこちら :
https://www.finetrack.com/funtotrack/post-95773/
お申し込みはこちら :
https://coubic.com/finetrack/2145692
※予約サービス「STORES」のフォームが開きます



講習会内容（70分）

- 夏靴と冬靴の違い
- クランポン（アイゼン）と軽アイゼンの使い分け
- クランポンの装着方法
- 雪山装備品の一例紹介
- 雪山におけるレイヤリングの基本（L1～L5）
- エバーブレスアクロ、エバーブレスプリモなど雪山対応ウェアの紹介
- アクセサリー（DLグローブ、バラクラバ等）の使い方


講師紹介


井原 隆一（株式会社キャラバン　マーケティング部 広報）

キャラバン取扱製品を実際のフィールドで使用体験できるイベントなどを通じ、
登山の魅力や安全登山の知識を広く発信。初心者にもわかりやすい丁寧な解説が好評。






黄 嘉駿（finetrack TOKYO BASE スタッフ）

大学時代に探検部に所属し、長距離縦走や氷雪登山を経験。「安全に、楽しく登頂し、生きて帰る」を信条に、登山技術と装備知識を磨き続けている。






お問い合わせ先

finetrack TOKYO BASE


東京都渋谷区神宮前6丁目13-8


03-6452-6084


11：00～20：00


https://www.finetrack.com/brandstore/#bs-access__tokyoBase



関連情報

finetrack直営店 TOKYO BASEでは、アウトドアを安全・快適に楽しむための各種講習会や


イベントを開催しています。その他、イベント等の情報はWEB SITEよりご確認ください。



- finetrack 公式サイト：　https://www.finetrack.com/
- finetrack 【イベント情報】：　https://www.finetrack.com/funtotrack/cat-event/
- 本イベントの参加には finetrack公式アプリの登録が必要です。詳細は予約フォームよりご確認ください。



