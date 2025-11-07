こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
あなたの“ 教えたい ”が子どもの未来を変える 「令和7年度第2回ペーパーティーチャーセミナー」の開催
～ 対面での参加またはオンライン（2Ｄメタバース空間）での参加を選択可！！ ～
【開催日時】 令和７年12月6日（土） 13：30 ～ 16：00
【申込締切】 ○オンライン参加：11月27日（木）2Ｄメタバース空間
○対面参加：12月4日（木）長崎県庁1階エントランスホール
長崎県では、教員免許はあるものの、全く教職経験のない方や経験はあるものの様々な理由で教職を離れ
ている方、教員免許は持たないが、スキルを活かして教員になってみたい方等へ説明・相談会を令和7年12
月6日（土）に開催します。
今年度は、県外の方がご自宅等から参加がしやすいようオンライン（2Ｄメタバース空間）と対面を選択
できるようハイブリット開催で実施します。
長崎県には、長崎市や佐世保市などの人口密集地に位置する学校から、離島や半島などの豊かな自然に囲まれた学校まで、多種多様な学校があり、瞳輝く子どもたちがたくさんいます。
長崎県で働きたい方やふるさと長崎県に戻ってきたい方、気軽に相談もできるセミナーです。ぜひ、参加してみませんか。
＜参加申込について＞
【参加対象】
・教員免許はあるが、全く教職経験のない方
・教職経験はあるものの離職した方
・教員免許有効期限超過により失効している方
・大学生等（教職に興味がある方など）
など
【申込フォーム】
（URL）ペーパーティーチャーセミナー申込