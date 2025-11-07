デジタル糖尿病管理市場の規模、シェア分析、成長予測およびメーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、『デジタル糖尿病管理市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』というタイトルの市場調査レポートを発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう設計されています。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーキング、ならびに市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行いました。
世界のデジタル糖尿病管理市場に関する 調査レポートでは、市場は2025年から2035年の間にCAGR値13.5%を予測し、さらに2035年末までに701億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2025年の市場規模は232億米ドルでした。
デジタル糖尿病管理市場：規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
デジタル糖尿病管理市場は、糖尿病患者数の増加、デジタルヘルス技術の進化、そして接続型医療機器の普及により、世界的に大きく拡大しています。デジタル糖尿病管理ソリューションは、モバイルアプリ、ウェアラブル機器、持続血糖測定（CGM）システム、インスリン送達デバイス、クラウドベースのデータ解析を統合し、患者や医療従事者が血糖値をリアルタイムで監視・管理できるようにします。
糖尿病は世界で5億人以上が罹患する慢性疾患のひとつであり、医療システムはデータ駆動型かつ患者中心のケアモデルへとシフトしています。これらのデジタルソリューションは、リアルタイムモニタリング、遠隔診療、予測分析を可能にし、個別化治療を促進します。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、遠隔医療やバーチャル診療、在宅モニタリングの導入が進み、市場の拡大をさらに後押ししました。スマートフォン普及率の上昇、政府によるデジタルヘルス支援、ウェアラブルセンサーの技術革新も市場成長を加速させています。
市場規模とシェア
デジタル糖尿病管理市場は、デジタルヘルス分野の中でも最も急成長しているセグメントの一つです。北米が技術導入率と医療インフラの高さから最大市場を形成しており、次いでヨーロッパ、アジア太平洋地域が続きます。特に日本では、高齢化の進行、糖尿病の高い有病率、先進的なテクノロジー基盤を背景に、デジタル糖尿病エコシステムが急速に拡大しています。
日本政府や医療機器メーカーは、AI、クラウドコンピューティング、IoMT（Internet of Medical Things）を活用した自己管理・医療効率化に注力しています。世界的にも、病院やクリニックだけでなく、在宅医療やウェルネス分野にもデジタル糖尿病ソリューションの導入が広がっています。血糖測定器、インスリンペン、スマートフォンを接続する相互運用型システムが増え、患者の服薬遵守率と医療判断の精度が向上しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333831&id=bodyimage1】
成長要因
糖尿病有病率の上昇：肥満や運動不足など生活習慣の変化による患者数増加
技術革新：持続血糖測定（CGM）やスマートインスリンペン、AI解析の進展
遠隔医療と在宅モニタリングの拡大：バーチャル診療や自宅管理への移行
スマートフォン・ウェアラブルとの統合：リアルタイム追跡と警告機能
