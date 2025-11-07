StreamFab 6261バージョンでの大幅なアップデート！ ダウンロードエンジンの最適化と新機能の追加
この度、StreamFabは11月5日に新しい6261バージョンをリリースいたしました。今回のアップデートでは、ユーザーの皆様からのフィードバックをもとに、数々の改善と新機能の追加が行われました。特に、ダウンロード速度の向上と新たなストリーミングサービスへの対応に力を入れました。
主な改善点と新機能：
1. ダウンロードエンジンの最適化：StreamFabの最新エンジンでは、Roku、Peacock、M3U8/MPD Downloaderなどのストリーミングメディアのダウンロード速度を最大50％向上させました。これにより、コンテンツのダウンロードが従来よりも速くなり、特に映画やドラマなどの大容量ファイルの取得が大幅に効率化されました。
- たとえば、RokuやPeacockなどで提供される高画質動画を、より短時間でダウンロードできます。
- M3U8/MPD形式の動画ダウンロードは、これまで以上に高速に対応し、視聴準備が迅速に整います。
2. YouTube Downloaderの更新：YouTubeのダウンロードエンジンがアップデートされ、安定性とスピードが大幅に向上しました。特に、複数の動画を同時にダウンロードする際の効率性が向上し、さらに高速に処理できるようになりました。
- 動画のフォーマットや解像度に合わせた最適なダウンロードを提供し、ユーザーのニーズに合わせて柔軟に対応します。
- 例えば、4KやHDR動画のダウンロードをより安定して行えるようになり、高画質なコンテンツを高い品質で保存できます。
3. Disney+の4K HDR10/Dolby Vision対応：新しいバージョンでは、Disney+からの動画ダウンロードにおいて、4K HDR10およびDolby Visionに対応しました。これにより、ユーザーは最高品質の映像でDisney+のコンテンツを楽しむことができます。
- 高精細な映像を保存し、自宅で映画館のような視覚体験を提供します。
- Disney+の最新映画やシリーズを、家庭のテレビやモニターで最高のクオリティで視聴できるようになりました。
4. FANZA/DMM Downloaderの最適化：FANZAやDMMなどのサイトからの動画ダウンロード速度がさらに向上しました。特に、大容量の動画コンテンツをより短時間でダウンロードできるようになり、時間の節約と効率化が進みました。
- これまで時間がかかっていたコンテンツのダウンロードが迅速になり、待機時間を大幅に削減しました。
5. MPD動画解析とNHK Oneの問題修正：一部のMPD形式の動画が分析できない問題、またNHK Oneサイトからの動画ダウンロードにおける問題が解決されました。これにより、これらのサイトからのコンテンツをスムーズにダウンロードできるようになり、ユーザーにとって利便性が大きく向上しました。
- MPD形式のストリーミングコンテンツのダウンロードが再び問題なく行え、特にライブ放送やリアルタイムでの動画取得が安定しました。
新しいダウンロードエンジンにより、ストリーミング動画やその他のコンテンツのダウンロードがさらに高速化されました。 また、YouTubeやDisney+からの高品質なダウンロードが可能になったため、さらに多くのユーザーが素晴らしい体験をお楽しみいただけます。
今回のアップデートにより、StreamFabはさらに使いやすく、効率的なツールとして進化しました。全てのStreamFabユーザーに無料で提供されますので、ぜひ最新バージョンをインストールし、改良されたダウンロード機能をお試しください。
ホームページ：https://streamfab.dvdfab.org/downloader.htm
今すぐアップデートして、より速く、より高品質なダウンロードをお楽しみください！
配信元企業：日進斗金合同会社
