カーボンニュートラルを支える安全加熱技術 PTCヒーター市場、CAGR7.0%で拡大
PTC（Positive Temperature Coefficient）ヒーターは、自己温度制御機能を有するセラミック発熱体を基盤とする加熱技術であり、過熱防止や省エネルギー性に優れる特性を持つ。特に自動車分野においては、電動化の進展に伴いエンジン由来の廃熱が減少するなか、空調用熱源や電池加温システムとしての役割が急速に拡大している。また、家電、産業機器、電子制御装置などへの応用も広がっており、信頼性の高い安全加熱技術として市場での存在感を強めている。
世界市場は2020年に9億1340万ドル規模であったが、2025年には20億2606万ドルへ成長し、2031年には30億3336万ドルに達する見通しである。成長率は2020年から2025年にかけて19.5%と高く、その後も7.0%の堅調な拡大が続く。この背景には、電動車両（EV・HEV）の急速普及、エネルギー効率の重視、快適性需要の高まりといった構造的要因が存在する。市場は中国、欧州、日系メーカーを含む多国籍企業が競合する構図を呈しており、日本市場においても自動車・家電メーカーを中心に採用拡大が進んでいる。
成長を支える需要動向と応用領域
家電分野では、省エネ型ヒーター、ヘアドライヤー、空気清浄機、除湿器などに採用が拡大しており、過熱による火災リスクを抑制する安全性が評価されている。産業分野では、制御盤の防湿加熱や精密機器の温度安定化用途に利用され、信頼性と低メンテナンス性が導入を後押ししている。こうした多様な応用は需要基盤を分散化し、特定分野の景気変動に左右されにくい市場構造を形成している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルPTCヒーター市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113367/ptc-heaters）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.0%で、2031年までにグローバルPTCヒーター市場規模は30.33億米ドルに達すると予測されている。需要を牽引する中心は自動車分野である。従来の内燃機関車では暖房にエンジン廃熱を利用できたが、電動車では外部熱源が不可欠となる。この状況においてPTCヒーターは安全性・省エネ性に優れ、加熱効率の高さから最適な選択肢とされている。加えて、リチウムイオン電池の性能維持に必要な加温装置としても不可欠であり、EV普及とともに搭載比率は高まっている。
図. PTCヒーター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333687&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333687&id=bodyimage2】
図. 世界のPTCヒーター市場におけるトップ30企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争環境と供給体制の特質
LP Informationのトップ企業研究センターによると、PTCヒーターの世界的な主要製造業者には、Huagong Tech Company、Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology、Eberspächer、Sharing Electronics、DBK、Shanghai Fengtian Electronics、Backer、Suzhou Xinye electronic、Jahwa Electronics、MAHLEなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。日本ではデンソーや三菱重工などが参入し、国内自動車メーカーとの連携を軸に技術開発を進めているが、グローバル市場シェアは依然として限定的である。供給体制の特徴としては、原材料であるセラミック素子の安定供給、加工精度、制御回路設計の高度化が競争優位性を決定する要素となる。中国企業は大量生産とコスト競争力で優位に立つ一方、欧州や日本企業は信頼性や車載規格対応で差別化を図っている。今後はサプライチェーンの安定確保と、標準化対応、エネルギー効率規制への適合が各社の競争力を左右すると考えられる。
