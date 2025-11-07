美しさと快適さを全国へ。パンツ一筋30年・神戸発のストレッチパンツ専門店「ビースリー」が、神戸市ふるさと納税の返礼品として初登場！
国内144店舗を展開するストレッチパンツ専門ブランド「ビースリー」(運営：株式会社バリュープランニング/本社：兵庫県神戸市中央区/代表取締役社長：井元憲生)は、11月上旬より、兵庫県神戸市ふるさと納税の返礼品として「ビースリーパンツ」の受付を開始いたしました。
神戸市ふるさと納税返礼品に登場した背景
ビースリーは、神戸・元町で誕生し、創業31周年を迎えるストレッチパンツ専門メーカーです。
代表取締役社長の井元憲生は兵庫県淡路島出身。1994年に神戸で創業しましたが、翌年1月の阪神・淡路大震災では倉庫や工場が被災し、生産が一時停止するなど大きな困難に直面しました。
それでも神戸の地に根ざし、約30年にわたってストレッチパンツの研究開発を続けてきました。
神戸企業の一員として、地元・神戸が掲げる「活気と魅力あふれるまちづくり」の理念に共感し、ファッションの力で地域を盛り上げたいという思いから、今回の取り組みをスタート。
長年培ってきた技術で生み出した「動きやすく、心地よいストレッチパンツ」を通じて、全国の寄付者の皆さまに笑顔と快適な毎日をお届けします。
【全10種類】返礼品ラインナップ
ビースリーの人気アイテムから厳選した10種類を返礼品としてご用意しました。
素材・機能・デザインの異なる多彩なラインナップで、世代やシーンを問わずお使いいただけるアイテムをお選びいただけます。
オフィスにピッタリ。見た目はきちんと、はき心地は楽ちんなテーパードパンツ
■製品名：オックスフォード・テーパード
■カラー：ホワイト、ネイビー、ブラック、グリーン、ブラック×ホワイト
■サイズ：5～17号
■寄付金額：55,000円(税込)
どんなシーンにもフィットする、超万能テーパードパンツ
■製品名：ダブルクロス・テーパード
■カラー：ホワイト、ネイビー、ブラック
■サイズ：S～LL
■寄付金額：65,000円(税込)
旅行に便利！1本2役のリバーシブルスリムパンツ
■製品名：つんぱびたスムース・スリム
■カラー：ブラウン(無地×柄)、ベージュ(無地×柄)
■サイズ：M～LL
■寄付金額：55,000円(税込)
ペットの抜け毛や花粉が付きにくい。つるサラ新感覚で大人気のストレートパンツ
■製品名：ケトレル・ストレート
■カラー：ネイビー、ブラック、ブラウン、アイボリー
■サイズ：S～LL
■寄付金額：55,000円(税込)
秋冬を快適に。程よい厚みと肌ばなれの良いストレートパンツ
■製品名：ドライウーリー・ストレート
■カラー：サンドベージュ、グレー、ブラック、ダークグレー
■サイズ：S～2XL
■寄付金額：60,000円(税込)
デニムなのにきれい見え。ストレッチが効いた楽ちんワイドパンツ
■製品名：スムースジーンズ・ワイド
■カラー：ブラック、インディゴ
■サイズ：S～2XL
■寄付金額：70,000円(税込)
”3Dメイクアップ加工”で美脚見え。ラグジュアリーな大人のストレートパンツ
■製品名：シャイニーシャドウ・ストレート
■カラー：チャコールグレー、ネイビー、ブラック
■サイズ：S～LL
■寄付金額：100,000円(税込)
窮屈感を感じにくい、ヒップを優しく包み上げるガードル
■製品名：スーパーヒップガードル
■カラー：サンドベージュ
■サイズ：S～2XL
■寄付金額：15,000円(税込)
こすれても安心！色移りしにくい、ストレッチが効いた大人のメンズジーンズ
■製品名：ジーンズライク・ストレート
■カラー：インディゴ
■サイズ：S～XL
■寄付金額：80,000円(税込)
丈夫な生地で動きやすい。お仕事に最適なメンズのストレートパンツ
■製品名：オックスフォード・ストレート
■カラー：ネイビー、ブラック×ホワイト
■サイズ：S～2XL
■寄付金額：85,000円(税込)
神戸市ふるさと納税 返礼品取り扱いサイト- 楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f281000-kobe/h0821-210-3/
- ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/28100/6800533
- ふるなび：https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1749059
- ふるぽ：https://furu-po.com/goods_detail.php?id=21448347
ストレッチパンツ専門店「ビースリー」について
ビースリーは、神戸・元町で誕生し、創業30周年を迎えるストレッチパンツ専門メーカーです。
コンセプトは「Healthy & Beauty」。
“女性にいつまでも若々しく、美しく、そして健康的であってほしい”という想いを込め、心地よさと美しさを両立するパンツを開発・提供しています。
ストレッチパンツには、独自開発のオリジナル素材を使用。縦・横・斜めの360°全方向に伸縮し、これまでにないはき心地の良さを実現しました。
既成概念にとらわれず、唯一無二の価値と機能を追求し、世界中の人々に“本物”の感動と笑顔を届け続けます。
ヒップボディのマネキン
パンツを丸めて収納できる、シリンダーケース
ビースリーパンツの特徴
360°ストレッチ生地
「360°ストレッチ生地」で快適なはき心地
人間の皮膚のように360°どの方向にも伸びてしっかり戻る、動きやすくラクチンなストレッチ生地です。
一般的なアパレルのように、生地を仕入れてデザインするのではなく、生地になる前の”糸一本”から独自に開発しています。
美脚黄金比
「美脚黄金比」に基づくパターン設計で、はくだけで誰でもスタイルアップが叶います
「股下から膝：膝から床＝3:5」の美脚黄金比に基づくパターンを独自開発。はくだけで誰でも脚がきれいに見えます。
シリアルナンバー
製品1本1本に品質の証「シリアルナンバー」をつけています
60項目以上の厳しい検査をクリアした証として、アパレルでは珍しい「シリアルナンバー」が製品1本1本につけられており、徹底した品質管理を行っております。
美脚研究所
ストレッチパンツの研究・開発のためだけに設置された「美脚研究所」
ビースリーのパンツはすべて、神戸にある独自の研究開発ラボ「美脚研究所」で開発されています。お客様に長く愛用していただくために、肌触りや伸縮性などの検証実験を何度も繰り返し行っています。
ふるさと納税とは
ふるさと納税は、自分が応援したい自治体へ寄附を行うことで、その地域の発展に貢献できる制度です。
手続きを行うと、寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税の還付や住民税の控除を受けることができます。
寄附金はまちづくりや福祉などに活用され、寄附者はそのお礼として地域の特産品や名産品などの「返礼品」を受け取ることができる魅力的な仕組みです。
兵庫県・神戸市について
BE KOBEモニュメント
神戸を代表する景観(ハーバーランドからポートタワーを望む)
兵庫県神戸市は、利便性の高い都市機能と豊かな自然を兼ね備えた、コンパクトで多様性のあるまちです。
近畿地方（関西）では大阪市に次ぐ人口を誇る中心都市であり、古くから国際貿易港として発展してきました。
特にファッション産業においては、市内にアパレル・シューズ・雑貨など多様な業種が集積し、デザイン力とものづくり技術の両面で高く評価されています。
行政としてもクリエイティブ産業の振興に力を入れており、「神戸ファッション都市構想」を通じて地域ブランドの発信と人材育成を推進。伝統と革新が共存する産業基盤のもと、神戸は今も日本のファッション産業を牽引する都市のひとつとして注目されています。
ビースリー店舗一覧はこちら
https://www.b-three.jp/real-store-search
ビースリー公式通販サイトはこちら
https://www.b-three.jp/
ビースリー公式SNS一覧
●公式Instagram：https://www.instagram.com/b_three_official/
●公式X：https://x.com/b_three_jp
●公式Facebook：https://www.facebook.com/bthreepants/
●公式LINE：https://lin.ee/7kCh6YX
本件に関する問い合わせ先
株式会社バリュープランニング
〒651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通7-2-17
Tel: 078-222-7074 Fax: 078-222-8177
E-mail：info@valueplanning.co.jp
HP: https://www.valueplanning.co.jp/