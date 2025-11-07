レースファン必見！ XPEL・BPRO Presents 『織戸学 スペシャルトークショー』の開催が決定！「Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー」

テレビ大阪株式会社

レーシングドライバー 織戸 学 氏

大阪モーターショー実行委員会は、【Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー】のメインステージで開催される XPEL・BPRO Presents 『織戸学 スペシャルトークショー』の概要を発表しました。開催概要は以下の通りです。

・開催タイトル：XPEL・BPRO Presents『織戸 学 スペシャルトークショー』

・出演：レーシングドライバー 織戸 学

・聞き手： 千年屋俊幸 アナウンサー

・開催日時：2025年12月6日（土）12時～

・開催場所：インテックス大阪 インテックスプラザ メインステージ

Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー ナビメイト

■織戸 学 プロフィール

千葉県出身、1968年12月3日生まれのA型。1990年にドリフトコンテストでグランドチャンピオンになると翌年1991年にレースデビュー 1996年から全日本GT選手権(現 SUPER GT)に参戦 1997年と2009年の2度のチャンピオンに輝いた。 2025年度はapr GR86 GTでSUPER GTに参戦。

XPELとは

ペイントプロテクションフィルムNo.1ブランド

XPELは、自動車のプロテクションフィルムにおいて、世界シェアNo.1のブランドです。業界初の自己修復機能でキズを修復し、飛び石や洗車によるキズ、さらに紫外線や汚れなどからボディの塗装面を守り、いつまでも新車の輝きを保ち続けます。今回のショーでは、XPEL社および日本総輸入元XPEL JAPANについて、また多くの自動車愛好家や自動車メーカーに選ばれる先端技術、XPEL,INC 独自の自己修復機能について紹介いたします。

BPROとは

BPRO(R)（ビープロ）は、カーケミカルメーカーが企画、開発、製造、マニュアル、施工までを一貫して、お届けする事にこだわって、カーディーラー・整備専業工場・サービスステーション・プロショップなど、プロユース向けに創り上げているカーディテイリング＆カーケア用品のブランドです。時代にフィットした性能・使いやすさ・コストパフォーマンスに重点を置いて開発された商品群は、自動車のプロの厳しいフィールドで長年鍛えられ、今も信頼と実績を重ねています。

■開催概要

〇名称 Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー

〇公式ホームページ https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/

〇テーマ いいね！モビリティ

〇会期 2025（令和7）年12月5日（金）～7日（日） 3日間

5日（金）・6日（土）9:00～19:00、7日（日）9:00～18:00

〇会場 インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1‐5‐102）

1号館/味わいロード

2～5号館/国内メーカー、インポーター、一般出展

6号館A、B/自販連ディーラーコーナー、カスタマイズワールド、

キャンピングカーワールド他

〇主催 大阪モーターショー実行委員会

構成：（一社）日本自動車販売協会連合会大阪府支部、日本自動車輸入組合、

日刊自動車新聞社、テレビ大阪（順不同）

〇共 催

（一社）日本自動車販売協会連合会滋賀県支部

（一社）日本自動車販売協会連合会京都府支部

（一社）日本自動車販売協会連合会兵庫県支部

（一社）日本自動車販売協会連合会奈良県支部

（一社）日本自動車販売協会連合会和歌山県支部

〇協賛 タカラトミー、日本たばこ産業、ヒット

〇テーマソング 梅田サイファー

〇入場料

・一般：当日券2,000円（税込）、前売券1,800円（税込）

・大学・専門学生：当日券1,500円（税込）、前売券1,300円（税込）

・レイトチケット1,300円（前売なし）※各日の終演2時間半前から入場可。

※高校生以下無料／障碍者手帳をお持ちの方本人と付き添い1名無料

・購入方法 ：チケットぴあ ⇒https://w.pia.jp/t/osaka-motorshow/

ローソンチケット⇒https://l-tike.com/search/?lcd=55385

イープラス ⇒https://eplus.jp/osakamotorshow/

CNプレイガイド ⇒https://www.cnplayguide.com/oms2025/

セブンチケット ⇒https://7ticket.jp/s/111476

アソビュー！ ⇒https://www.asoview.com/channel/tickets/AzE8q25P0A

⇒アソビュー！は電子チケットのみ

※セブンチケットでは公式ガイドブック付き前売りチケットを販売中！

前回展の写真/2023年12月