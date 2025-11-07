明治神宮野球大会の全試合を11月14日（金）から無料ライブ配信　「バーチャル高校野球」で、高校の部・大学の部の全19試合

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO:角田克）と朝日放送テレビ株式会社（代表取締役社長:今村俊昭）は、「バーチャル高校野球」で、11月14日（金）に開幕する第56回明治神宮野球大会＝主催:明治神宮、日本学生野球協会＝を無料ライブ配信します。高校の部、大学の部の全19試合をお楽しみいただけるほか、イニング動画やハイライト動画、さらに見逃し動画も無料でご覧いただけます。

▽バーチャル高校野球 視聴URL

スポーツナビ（※下記URLの公開は11月10日以降になります）

・高校の部 https://sports.yahoo.co.jp/contents/11152

・大学の部 https://sports.yahoo.co.jp/contents/11153

スポーツブル

https://vk.sportsbull.jp/koshien/

◆明治神宮野球大会について

毎年秋に開かれる高校と大学の全国大会。今年は、高校の部、大学の部ともに11月14日（金）から19日（水）まで明治神宮野球場で開催されます（※雨天順延あり）。高校の部は、秋季地区大会の優勝校10校が出場し、「秋の日本一」を目指します。今年の高校野球シーズンを締めくくる、新チームのフレッシュな活躍をお楽しみください。大学の部には全国から11校が参加します。

▽高校の部出場校（10校）

北照（北海道）、花巻東（東北・岩手）、山梨学院（関東・山梨）、帝京長岡（北信越・新潟）、中京大中京（東海・愛知）、神戸国際大付（近畿・兵庫）、崇徳（中国・広島）、英明（四国・香川）、九州国際大付（九州・福岡）

※東京の代表校は9日に決定予定

▽大学の部出場校（11校）

東農大北海道オホーツク（北海道二連盟）、八戸学院大（東北三連盟）、明治大（東京六）、青山学院大（東都）、杏林大（関東五連盟第一）、神奈川大（関東五連盟第二）、名城大（北陸・東海三連盟）、佛教大（関西五連盟第一）、立命館大（関西五連盟第二）、東亜大（中国・四国三連盟）、日本文理大（九州四連盟）

◆全試合無料ライブ配信、さらに見逃し動画も

高校の部、大学の部の全19試合と閉会式を無料ライブ配信。開会式の模様は、大会第1日の第1試合開始前に収録映像を配信する予定です。見どころをピックアップしたイニング動画や各試合の得点シーンなどを短くまとめたハイライト動画、試合をまるごとご覧いただける見逃し動画も配信します。動画は来年3月末まで視聴可能ですので、併せてお楽しみください。

◆出場校紹介 を配信

今年も、高校の部に出場する全10 校の特色や強さの秘密に迫る出場校紹介動画を11月9日（日）から配信予定です。大学の部に出場する全11校の動画も同日から配信します。試合観戦前にぜひご覧ください。

【配信予定】

11月9日（日）＜高校の部＞花巻東、帝京長岡

＜大学の部＞東農大北海道オホーツク、日本文理大、八戸学院大

10日（月）＜高校の部＞北照、中京大中京

11日（火）＜高校の部＞山梨学院、英明

＜大学の部＞佛教大、立命館大、青山学院大

12日（水）＜高校の部＞九州国際大付、崇徳

＜大学の部＞名城大、明治大、東亜大

13日（木）＜高校の部＞神戸国際大付、東京代表

＜大学の部＞杏林大、神奈川大

◆「バーチャル高校野球」について

「バーチャル高校野球」は高校野球を動画やニュースでいつでもどこでも楽しめるサービスとして、2015年に株式会社朝日新聞社と朝日放送株式会社（現朝日放送テレビ株式会社）が共同で配信を開始しました。全国高校野球選手権大会をはじめ、全国高校軟式野球選手権大会や全国高校女子硬式野球選手権大会、国民スポーツ大会などのライブ配信を実施。今年は第 107 回全国高校野球選手権大会の地方大会・全国大会の全試合に加え、ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球 ワールドカップの日本代表戦、第79回国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ2025」を無料ライブ配信しました。

◆スポーツナビについて

プロ野球、MLB、高校野球などの野球をはじめ、サッカー、テニスなどの最新のスポーツニュースや試合日程、速報、コラムなどをお届けする、LINE ヤフー株式会社が運営する日本最大級のスポーツ総合サイトです。

◆「SPORTS BULL（スポーツブル）」について

スマートフォンアプリ、ウェブから無料でお楽しみいただけるインターネットスポーツメディアです。大学野球、高校野球、バレーボール、サッカーなど学生スポーツのライブ配信を中心に、さまざまな競技のニュースをお届けしています。