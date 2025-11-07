株式会社エイゾス、qcp Startup Pitch 2025ファイナリスト選出・ハイレゾ賞受賞

株式会社エイゾス■ 本リリースのポイント- qcp Startup Pitch 2025の第一次審査、第二次審査を通過したエイゾスは、最終審査会に進出- 10月1日開催の最終審査会ではハイレゾ賞を受賞

ノーコードAI解析プラットフォームMulti-Sigma(R)を開発・提供する株式会社エイゾス（本社：茨城県つくば市、代表取締役 河尻理恵子、以下「エイゾス」）は、2025年10月1日に開催されたqcp Startup Pitch 2025ファイナル審査会にファイナリストとして参加し、ハイレゾ賞を受賞しました。ファイナル審査会でのプレゼンテーションを通じて、エイゾスが提供するMulti-Sigma(R)が高く評価されました。今回の受賞を受け、株式会社ハイレゾが提供するGPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を利用したビジネスを検討します。

株式会社ハイレゾ マーケティング部長の諸井様（左）と当社登壇者の金井（右）（提供：qcp Startup Pitch 2025）

■ 背景：

東京理科大学インベストメント・マネジメント株式会社（所在地：東京都新宿区/代表取締役社長：片寄 裕市）、東京理科大学、新宿区が共同主催するビジネスピッチコンテスト「qcp Startup Pitch 2025」が開催されました。国内外の多数のスタートアップが応募し、『1. 技術、仕組みの面における競争優位性、実現可能性』、『2. 課題に対する解決策の社会的価値』、『3. 市場のニーズや市場規模から見た成長可能性』を基準に第一次審査、第二次審査、最終審査が行われました。最終審査であるファイナル審査会は2025年10月1日（水曜日）に、東京都千代田区丸の内にあるTokyo Innovation Baseで開催され、ファイナリスト8社がプレゼンテーションを行いました。

（参考）

https://www.the-crosspoint.com/pitch-2025

■ 概要

エイゾスは、qcp Startup Pitch 2025の第一次審査、第二次審査を通過し、ファイナル審査会においてノーコードクラウド型AI解析プラットフォームMulti-Sigma(R)の機能と適用事例を中心にプレゼンテーションを行いました。質疑応答パートでは時間いっぱいまで多くのご質問をいただき、Multi-Sigma(R)とエイゾスのビジネスの将来性への高い関心がうかがえました。その結果、ファイナル審査会にて株式会社ハイレゾより「ハイレゾ賞」を受賞し、エイゾスのビジネスとMulti-Sigma(R)が高く評価されました。

■ ハイレゾ賞

今回受賞したハイレゾ賞では、株式会社ハイレゾからエイゾスに対して、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」の３か月分 無償利用権が授与されました。株式会社ハイレゾは「計算力を通じて世界のイノベーションを加速する」というミッションのもと、国内地方拠点におけるGPU専用データセンターの運営およびGPUクラウドサービスの提供を通じて、次世代の社会インフラとなる計算力を提供されている会社です。

エイゾスは自社開発のAI解析プラットフォームMulti-Sigma(R)を提供していますが、Multi-Sigma(R)とは別に、受託研究開発や共同研究においては数値シミュレーションのニーズもあり、株式会社ハイレゾのサーバを用いたシミュレーション解析などに取り組んでいくことを検討しています。

（株式会社ハイレゾ：https://highreso.jp/）

株式会社ハイレゾについて

会社名 株式会社ハイレゾ

本店 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦106-1

東京本社 東京都新宿区市谷田町3-24-1

代表者 代表取締役 志倉 喜幸

事業内容 GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

コーポレートサイト：https://highreso.jp/

GPUSOROBAN： https://soroban.highreso.jp/

■ 代表取締役 コメント

「このたび、qcp Startup Pitch 2025において第一次・第二次審査を通過し、ファイナリストに選出いただいたことは、当社のMulti-Sigma(R)ならびに当社ビジネス全体を高く評価いただいた証左であると受け止めております。審査員の皆さま、運営事務局、並びに当日ご一緒した参加企業・金融機関の皆さまに厚く御礼申し上げます。

本ピッチコンテストを通じて、多様な皆さまと建設的な対話が生まれ、有意義なつながりを数多く築くことができました。これらのつながりを大切にし、課題解決のスピードと質をさらに高めることで、当社の事業を一層発展させてまいります。

また、株式会社ハイレゾ様からハイレゾ賞を賜りましたことを大変光栄に思います。Multi-Sigma(R)とは別に、当社の顧客企業様からは数値シミュレーションに対するニーズも強く寄せられています。今後は、株式会社ハイレゾ様の提供する高性能計算資源を活用し、シミュレーション解析における新たな取組みを進められるか検討してまいります。」

- 株式会社エイゾス 代表取締役 河尻 理恵子

■ Multi-Sigma(R) とは

昨今のAIの進化は目覚ましく、Auto MLと呼ばれるノーコードで機械学習モデルを活用するツールが多数開発されています。しかし、一般的なノーコードの機械学習ツールは予測をするためのツールで、多くの場合、アウトプットは１つしか解析できません。

エイゾスが提供するMulti-Sigma(R)は、複数種類のアウトプットを同時に解析し、さらにそれら複数のアウトプットに対して逆解析（目標とするアウトプットを得るために最適なインプットの探索・最適化）を行うことを可能とした、極めてユニークなツールです。また、インプットパラメータは200種類まで、アウトプットパラメータは100種類まで解析できます。さらに、ブラックボックス化を解決する要因分析機能を搭載しています。その他にも、逆解析を行う際にインプットに対して複数の制約を加えることなど多くの機能を搭載し、同様のツールは世界に類を見ません。これら機能を高く評価され、Multi-Sigma(R)は多くのお客様にご利用いただいています。

製造業、農業、医療等さまざまな分野で利用され（https://aizoth.com/service/multi-sigma/）、Multi-Sigma(R)の特設ページでは多数のユースケースを紹介しています（https://aizoth.com/service/multi-sigma/download/）。また、大学や国立研究所の基礎研究でもMulti-Sigma(R)を利用される方が増えています。Multi-Sigma(R)利用した論文も複数公表されています（https://aizoth.com/service/multi-sigma/publication/）。

■ 企業情報

株式会社エイゾス（英文 AIZOTH Inc.）

設立日：2014年（平成26年）8月25日

所在地：〒305-0031 茨城県つくば市吾妻一丁目５番地７ ダイワロイネットホテルつくばビル2階

代表者：代表取締役社長 河尻理恵子

URL：https://aizoth.com/