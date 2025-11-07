フェルナンダからオーガニックブランド「Marvo&Co」とのコラボアイテムが新登場！肌にも地球にもやさしいサスティナブルな香り

株式会社FERNANDA JAPAN

株式会社 FERNANDA JAPAN（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：流合貴之、以下、フェルナンダ）は、オーガニックブランド「Marvo&Co（マーヴォ・コー）」とのコラボレーションアイテムを2025年11月13日より数量限定で発売します。サスティナブルに香る新アイテムを、全４種ご用意しました。

■フレグランスブランドが提案する、本気の「精油フレグランス」

オーガニック先進国・オーストラリアの豊かな自然のもと、アロマセラピストによって研究・開発された「Marvo＆Co（マーヴォ・コー）」。“天然精油・オーガニック・ヴィーガン”にこだわり、英国ヴィーガン協会※およびAustralian Certified Organic認定を取得したオーガニックブランドです。

※【英国ヴィーガン協会認証基準】

英国ヴィーガン協会（The Vegan Society）の認証ラベルは、その製品に動物性食品や素材が含まれていないことを保証し、100%植物原料だけで製造された製品であることを証明しています。

今回のコラボレーションにあたって、フェルナンダが新たに展開するのは、サスティナブルに香る新しいライン。厳選された天然精油のみを使用し、合成香料では表現できない、植物本来の香りをお届けします。成分はオーガニック由来、ヴィーガン処方。

「香りは心を動かすものだからこそ、背景まで心地よくあってほしい。」―――これは自分を大切にする方々へ向けた新しい香り選びのご提案です。

■リラックスタイムにおすすめ“マンダリン”の香り

今回コラボレーションでお届けするのは“マンダリン”の香り。柑橘類の中でもフルーティーな甘さが特徴のマンダリンは、まろやかな甘みと酸味が広がる、どこか懐かしい香りです。

マンダリン果皮から抽出された精油は、リラクゼーション効果をもたらすと言われており、気分を切り替えたいときやゆったり過ごしたいときにも。

オーガニック100%のエッセンシャルオイルのみを厳選し、さらに香りが最も豊かな“一番搾り”の部分だけを贅沢に使用した「アロマオイル」をはじめ、持ち運びにも便利な「アロマロールオン」、全身のニオイケアやヘアフレグランスとしても使用可能な「アロマボディミスト」、唇や手肌、髪の毛などマルチに使える「アロママルチバーム」など、お好みに合わせてお選びください。

「肌にのせるものだからこそ、もっと安心できるものを。毎日使うものだからこそ、地球にもやさしく。」―――フェルナンダの香りの世界に新たに加わったもうひとつの美しさを、日々の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。

Marvo＆Coとのコラボレーションラインは2025年11月13日から、全４アイテムを販売。フェルナンダ直営店舗およびフェルナンダ公式オンラインストアにてお買い求めいただけます。こだわりを詰め込んだサスティナブルな香りをぜひお試しください。

<直営店舗・公式オンラインストア取扱商品>

・アロマオイル（マンダリン）［5ml］ …3,300円

・アロマロールオン（マンダリン）［10ml］ …4,180円

・アロマボディミスト（マンダリン）［50ml］ …3,300円

・アロママルチバーム（マンダリン）［15g］ …2,200円

※全て税込

■Marvo＆Co(マーヴォ・コー)とは

Marvo＆Co(マーヴォ・コー)プロダクトは、英国ヴィーガン協会※およびAustralian Certified Organic認定。保存料や人工香料などの合成添加物を徹底的に排除した、最高品質の自然素材を使用しています。植物が持つ魅力を最大限に引き出すため、オーガニックの中でも特にハイグレードな成分を厳選し、それらの特長を相乗的に生かす独自のブレンドを開発。製品はすべて完全自社管理のもとで製造しています。

装飾や流行とは異なる、美しさと健康を維持するためのオーガニックブランドです。

■FERNANDA(フェルナンダ)とは

香りをひとつのきっかけとして、どんな人でも自分を大切に、自分らしく人生を楽しんでほしいという想いから生まれたフレグランスブランドです。私たちは「Do good for us & Our planet!」のスローガンを掲げ、人と地球に優しいサスティナブルフレグランスを提案しています。日本人の肌質と安全性を考慮し、化粧品製造をすべて国内で行う*、Japan Qualityのフレグランスアイテムを数多く取り揃えています。*バルク製造

■会社概要

会社名： 株式会社 FERNANDA JAPAN 代表者：流合貴之

所在地： 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 2 丁目 19

URL ： https://fernanda.jp/

■商品に関するお客様からのお問合せ先

株式会社 FERNANDA JAPAN

【メールアドレス】 info@fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルサイト】 https://www.fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルインスタグラム】 https://www.instagram.com/fernanda_jp/

【FERNANDA オフィシャルX（旧ツイッター）】 https://twitter.com/fernanda_ltd