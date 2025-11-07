アルバイト・派遣スタッフ向け業務用アプリ『apseedsポータル』が多言語化。ベトナム語やミャンマー語等、34か国語に対応

株式会社エーピーシーズ（マイナビグループ）


　株式会社エーピーシーズ（マイナビグループ、本社：東京都中央区、代表：藤本 勝典）は、アルバイト・パート・派遣スタッフを雇用する企業向け業務用スマホアプリ『apseedsポータル』にて、多言語化対応をいたしました。


　多言語化対応の第一弾として「メッセージ」「お問い合せ」「web契約書サービス」「安否確認」に自動翻訳機能を導入。外国人労働者とのコミュニケーションにおける課題を、「翻訳」という観点からサポートいたします。



■ 『自動翻訳』サービスについて


　昨今の人材不足問題の対応施策として「外国人労働者の活用」に取り組む企業様が増えています。一方で、言語の壁が高く、「コミュニケーションにストレスを感じる」「情報が上手く伝達できない」というお困りの声を伺う機会も増えているのが現状です。


　そのような企業様のお声を受け、当社は企業様と外国人スタッフを繋ぐ「コミュニケーション」の部分に特化し、『apseedsポータル』の多言語化対応をいたしました。



＜企業管理者 ⇒ 外国人スタッフ＞

　スタッフは各自「翻訳言語」を選択。管理者が日本語で配信したメッセージが、各自の翻訳言語に変換されてスタッフに配信されます。自動で各言語に翻訳されるため、管理者の各言語向けのメッセージを用意する手間を削減。手軽に翻訳対応の第一歩を始めることができます。






＜外国人スタッフ ⇒ 企業管理者＞


　スタッフから送られてきた外国語のメッセージをボタン一つで翻訳することが可能です。






＜安否確認も多言語化対応で安心！＞


　メッセージ同様、安否確認も多言語化に対応しております。有事の際もスタッフが自分の言語でメッセージを受け取ることができるため、外国人スタッフも言葉の壁を感じることなく、安心して業務に取り組むことが可能です。





■ 今後の展開について



　『apseedsポータル』の他機能についても多言語化対応をしていく予定です。外国人スタッフ様のより良い就業環境の整備に貢献していきたいと考えています。



■『apseedsポータル』について


　『apseedsポータル』は、人材派遣会社を中心とした企業と働くスタッフの、日々の業務のデジタル化をサポートする業務用スマホアプリです。



　2015年のリリース以降、管理者の業務効率とスタッフの利便性を追求するサービスとして進化を続け、2025年7月には累計ダウンロード数150万、月間アクティブユーザー数20万を突破しています。




■ apソリューションサービス『apseeds』とは


ap人材（＝アルバイト・パート・派遣人材）と働く企業のためのサービスシリーズ！オリジナル業務用アプリをカンタンに作成できる『apseedsポータル』を軸にバリエーション豊かな機能をお好みで選んでパッケージできます。



▶ 採用・戦力化・再活用まで。現場の人材活用をまるごとサポート！

・今の給与支払いはそのままで自由な給与受け取りをプラス『速払いサービス』


・長期勤続、シフト協力などの「頑張った！」を見える化『ポイントインセンティブ』


・スマホでカンタンにお友達紹介『友人スカウト』


・非正規雇用のアルムナイ施策支援サービス『HR-ReJoin』



▶ 選べるサービスで段階的な業務効率化を実現！

・定期的に発生する書類を便利に電子化できる『web給与明細サービス』『web契約書サービス』


・業務フローのペーパーレス化を実現する『web書類回収サービス』『シフト申請』『シフト確認』『有給申請』


・画像を撮る・送る・管理する、のシンプル操作を追求した『画像送信』



▶ 円滑な「コミュニケーション」をサポート！

・連絡先の情報がなくてもメッセージを発信できる『メッセージ』


・相談窓口やホットラインを手軽に開設・運用できる『問合せ受付』



■株式会社エーピーシーズ　会社概要


会社名：株式会社エーピーシーズ


所在地：東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル


代表者：代表取締役 社長執行役員 藤本 勝典


設立：2009年12月



２．人材会社向けBPO運営支援、及び各種サービスのOEM提供


