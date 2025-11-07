ドミノ・ピザ、お肉派も海鮮派も大満足のクリスマス「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」11月17日（月）～1月12日（月）期間限定で発売！

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、特別な日の食卓を彩る今冬の新商品「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」を2025年11月17日（月）～2026年1月12日（月・祝）までの期間限定で発売いたします。



「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」は、職人が炭火で焼き上げた香ばしくジューシーな「炭火焼ビーフ」と、1ピースに1尾まるごと使用した大ぶりな海老をレモンマヨソースと合わせた「ダンシングレモンマヨシュリンプ」が一度に楽しめる、贅沢な一枚です。「炭火焼ビーフ」の香ばしさと、「海老」の上品な甘み。ピザとは思えないほどの贅沢な食材が楽しめる一枚があれば、お肉派も、海鮮派も、大満足いただけること間違いなし！みんな大満足の “選ばなくていい、という贅沢。”を叶える冬限定ピザが、お持ち帰り半額(TM)Mサイズ2,190円でお楽しみいただけます。さらに、人気のサイドメニュー3種が一度に楽しめるパーティーボックスもご用意。今年の冬は、ドミノ・ピザで揃う贅沢なごちそうをご堪能ください。

- お肉も海鮮も一枚で味わえるので“選ばなくていい”贅沢な冬限定ピザ「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」11月17日（月）から期間限定発売

寒くなると、家の中で囲む食卓がちょっと特別な時間になります。クリスマス、大晦日、お正月など、誰かと一緒に食べるごはんは、やっぱり少し贅沢にしたくなるもの。一方で、家族みんなの好みに合わせてメニューを考えるのは意外と大変。お肉が好きな人もいれば、海鮮が食べたい人もいる。どちらも用意しようとすれば、時間も手間もかかってしまいます。そんな冬の食卓の“悩み”に寄り添い、お肉派も海鮮派も、全員が笑顔になれる一枚をお届けしたいという想いから、一度に楽しめる「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」を、2025年11月17日（月）～2026年1月12日（月・祝）までの期間限定で発売いたします。

「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」で味わえる「炭火焼ビーフ」は、肉のうまみを最大限に引き出すために、職人さんがお肉を炎で包み込むよう、丁寧に焼き上げることで、外は香ばしく中はジューシーという味わいを実現しました。「海老」は大ぶりなサイズを、ピザ1ピースにつき1尾まるごと使用することで贅沢さを演出。酸味とコクを感じられるレモンマヨソースを合わせることで、海老の旨みと甘みがより引き立ちながらも、すっきりとした味わいが感じられます。

ひと口ごとに広がる香りと旨みで、食卓を囲む皆さまにご満足いただけるごちそうピザ「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」１枚があれば、お肉派も海鮮派も、一生懸命メニューを選ばなくていい。そんな“贅沢な冬”をお楽しみください。

＜炭火焼ビーフへのこだわり＞

炎を潜らせるようにして一つひとつ職人さんが丁寧に焼き、肉の旨みを中に閉じ込めた炭火焼ビーフは、外は香ばしく中はジューシー。焼き加減は、その日の火の強さや肉の状態を見極めながら調整。職人の経験と感覚で仕上げることで、ピザの上でも存在感を放つ香ばしさと深い味わいを実現しています。噛むたびに炭火ならではの香ばしさと肉汁のコクが広がる、こだわりのビーフです。

長年の経験で丁寧に焼き上げる姿は職人技を、ぜひ動画でご覧ください。

【YouTube：https://youtu.be/Qr71jVrRjKM】

＜海老へのこだわり＞

「ダンシングレモンマヨシュリンプ」に使用している大ぶりなサイズの海老は、丁寧にボイルすることで、ぷりっとした食感と海老本来の甘みをしっかりと閉じ込めています。このこだわりの海老を贅沢に、1ピースに丸ごと1尾トッピングすることで、ピザボックスを開けた瞬間に思わず驚くような、存在感のある美しいビジュアルと味わいを両立させました。さらに、甘みを感じられる大きな海老に酸味のあるレモンマヨソースを合わせることで、コクがありながらもすっきりとした味わいに仕立てています。見た目にも華やかで素材にもこだわった、大きな海老が冬の食卓を彩ります。

＜生地へのこだわり＞

ドミノ・ピザの生地は、店舗で粉から仕込みます。ふっくらとしたおいしい生地に仕上がるよう、店舗やその日の気温に合わせて粉や水の温度を調整し、独自配合の小麦粉にイーストを加えてこね上げます。時間をかけて熟成・発酵させた生地は、注文を受けてから丁寧に手で伸ばしています。どのピース、どの一口をとっても変わらない満足感を味わっていただけるよう、一枚一枚想いをこめて、しっかりと焼き上げたアツアツのピザをお届けしています。

ドミノ・ピザ メニューイノベーション課 プロフェッショナルシェフ 大山幸恵ドミノ・ピザ商品開発責任者 大山幸恵 コメント

「炭火焼ビーフ」は、私自身も一番好きなピザです。全国規模のチェーン店で職人さんの手で炭火焼を施しているお肉を使用したピザの提供というチャレンジはとても難しいものでしたが、どうしても本格的な炭火焼きの香ばしさを再現したいという想いで開発を進めました。お肉そのものの味を最大限に活かすため、味付けはシンプルに塩とコショウのみ。あえてトマトソースを使わず、ビーフの旨みを主役にしたこだわりの一枚です。「ダンシングレモンマヨシュリンプ」は、海老の素材感を残しつつも、ピザとしてのバランスを取るのが難しい商品でした。冬のピザは、ホワイトソースなど、クリームベースのソースを合わせることが多いのですが、今年はすっきりとした味わいの中にまろやかさを感じるレモンマヨソースを選びました。海老の甘みとレモンの酸味のバランスが絶妙で、最後の一口まで飽きずに楽しめるピザになったと思います。今年の冬は、この贅沢なハーフ＆ハーフで、ぜひ特別な食卓をお楽しみください。

- ピザもサイドメニューもドミノ・ピザにお任せ！バラエティ豊富なサイドメニューを一度に楽しめる「パーティーボックス」は、冬の食卓と相性抜群！

冬のごちそうは、ピザだけじゃない。みんなで集まるクリスマスや年末年始の食卓をさらに華やかにする、ドミノ・ピザの人気サイドメニューもご用意しました。ピザもサイドメニューも、ドミノ・ピザだけで完結。近所のお店をあちこち回ってピザが冷えてしまうという心配もありません。

外はカリッと、中はホクホクのポテトフライに、食べ応え抜群のジューシーからあげ、そしてお子さまはもちろん、大人も大好きなチキンナゲットが入った「パーティーボックス」は、テーブルの真ん中に置くだけで一気にパーティ気分に。どの世代にも喜ばれる人気メニューを、ひと箱まるごと楽しめます。

さらに、冬の特別なひとときに欠かせない「プレミアムローストチキン」を2025年12月１日（月）より数量限定で発売します。骨付きチキンならではのジューシーな食感なお肉を、5種のハーブが香る格別な味わいでお楽しみいただけます。ひと口ほおばれば、香ばしい香りと肉のうまみが広がり、まるでレストランのような贅沢感に包まれる一品です。クリスマスや年末の食卓を一段と豪華に彩ります。

「た――っぷりシリーズ」概要

販売期間：2025年11月17日（月）～2026年1月12日（月・祝）

特設ページ：http://www.dominos.jp/topics/winter2025

内容・価格：

【炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ】

定番人気の「炭火焼ビーフ」と濃厚レモンマヨソースと大ぶりな海老の「ダンシングレモンマヨシュリンプ」。ピザとは思えないほど贅沢な食材を味わえる今だけ限定の「ハーフ＆ハーフ」。

＜デリバリー＞

S 3,780円／M 4,380円／L 5,280円

＜お持ち帰り半額(TM)＞

S 1,890円／M 2,190／L 2,640円

※ピザの具材である海老には尾ひれが残っています。喫食時には取り除くなどして召し上がりください。

【炭火焼チキンと蟹の贅沢ハーフ＆ハーフ】

定番人気の「炭火焼チキテリ」とひとつひとつ手作業で丁寧に殻剥きをした贅沢な本ズワイガニのフレークをたっぷり使用した「本ズワイガニのポテトマヨ」の2種類の味を1度に味わえる期間限定の「ハーフ＆ハーフ」。

＜デリバリー＞

S 3,530円／M 4,230円／L 5,130円

＜お持ち帰り半額(TM)＞

S 1,765円／M 2,115円／L 2,565円

【炭火焼ビーフ】

牛肉をおいしく炭火焼きすることで、脂の濃厚なうまみがありながらも、くどくない仕上がり。牛肉の旨味を存分に味わっていただけるように、お肉の赤みと脂身の部分のバランスや、お肉の大きさにもこだわりを重ねました。

＜デリバリー＞

S 3,580円～／M 4,280円～／L 5,180円～

＜お持ち帰り半額(TM)＞

S 1,790円～／M 2,140円～／L 2,590円～

※レギュラー商品です。

【ダンシングレモンマヨシュリンプ】

ぷりぷり食感の海老を贅沢に1ピースに1尾トッピング。海老と相性の良いマイルドなレモンマヨソースを絡めて、贅沢な味わいにしました。

＜デリバリー＞

S 3,580円／M 4,280円／L 5,180円

＜お持ち帰り半額(TM)＞

S 1,790円／M 2,140円／L 2,590円

【本ズワイガニのポテトマヨ】

本ズワイ蟹はひとつひとつ手作業で丁寧に殻剥きをし、ほぐしてフレークに。繊細な甘みとジューシーさをほくほくのポテトと一緒にお楽しみください。

＜デリバリー＞

S 3,580円／M 4,380円／L 5,080円

＜お持ち帰り半額(TM)＞

S 1,790円／M 2,190円／L 2,540円

【パーティーボックス】

ドミノの人気サイドメニュー3種類（ポテトフライ、ジューシーからあげ、チキンナゲット）が1つになったおトクなパーティーボックス。ケチャップ・BBQソース付き。

＜価格＞デリバリー／お持ち帰り 980円

※販売中の商品です。

【プレミアムローストチキン】

ローズマリーやオレガノなど、5種類のハーブとスパイスを使用した本格ローストチキンです。ご注文を受けてから店舗のオーブンで一つひとつ丁寧に焼き上げるため、表面はこんがりジューシーに、中はしっとり柔らかく仕上がります。

＜価格＞デリバリー／お持ち帰り 790円

＜発売日＞2025年12月1日(月)～

※数量限定のため売り切れ時点で販売終了。

※本リリース内の価格はすべて税込み表記です。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合がございます。

- 国内シェアNo.1、宅配ピザのパイオニア

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、宅配専用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新や、1枚で4種類の味が楽しめる「クワトロ・ピザ」をはじめとした新しいピザの提案を続け、宅配ピザチェーン業界を牽引し、2025年9月に創業40周年を迎えました。これからもお客様が幸せを感じる「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いを目指し、一枚一枚想いをこめて焼き上げているピザで、皆さまにしあわせをお届けします。