ネットワークプロセッサ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月31に「ネットワークプロセッサ市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ネットワークプロセッサに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ネットワークプロセッサ市場の概要
ネットワークプロセッサ市場に関する当社の調査レポートによると、ネットワークプロセッサ市場規模は 2035 年に約 284.6億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ネットワークプロセッサ市場規模は約 68.8億米ドルとなっています。ネットワークプロセッサに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 13.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ネットワークプロセッサ市場シェアの拡大は、IoT / mMTCとエッジコンピューティングの爆発的な成長によるものです。モノのインターネット（IoT）デバイス（コンシューマー、産業、スマートシティ）は急速に成長しており、ネットワークプロセッサの需要が世界的に高まっています。当社の市場調査レポートによると、2024年のIoT接続デバイスの数は約17百万台で、今後15%増加すると予想されています。
さらに、アジア、ラテンアメリカにおけるエッジコンピューティングインフラストラクチャの導入は、IoTワークロードをサポートし、コアネットワークからのトラフィックをオフロードしています。この推進要因により、低消費電力、小型フォームファクター、レイテンシ、そして多くの場合ドメイン固有のワークロード向けに最適化されたネットワークプロセッサの需要が高まっています。
ネットワークプロセッサの市場調査では、マルチテラビットのスループットとプログラマブルデータプレーンを必要とするデータセンターのトラフィック需要の急増により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。データによると、世界中で約12,000のデータセンターが稼働しています。高い需要により、データセンターの従来のネットワークアーキテクチャ（スパインリーフ、東西トラフィック）の需要が世界市場で増加しています。非常に高い帯域幅、低遅延、高度なセキュリティを処理できるネットワークプロセッサの能力は、市場の需要を生み出しています。これとは別に、ネットワーク内コンピューティング、テレメトリ、負荷分散、コンテナネットワーキングなどの新たなニーズが、予測期間中に市場の成長を促進すると予想されています。
しかし、電力消費と熱管理の課題により、今後数年間は市場の成長が制限されると予想されます。高性能で動作するネットワークプロセッサは、必要な大量のデータ処理のために大量の熱を発生することが多いため、高度な冷却と低消費電力の設計が必要になります。このような熱と電力の制限は、特に高密度のデータセンターや通信システムにおいて、運用とインフラのコストと複雑さを増大させます。パフォーマンスニーズが高まるにつれて、スケーラビリティは深刻な熱とエネルギー消費の問題となり、より広範な導入と長期的な存続可能性を制限する可能性があります。
