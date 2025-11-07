三井ホームのオリジナルショートドラマ第2弾！「選ぶ」をテーマに親子の成長を描いたホームドラマを公開

三井ホーム株式会社

三井ホーム株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：野島秀敏、以下「当社」）は、縦型ショートドラマの第2弾として、規格住宅「三井ホームセレクト」の魅力をテーマに、「小鳥遊（たかなし）親子は、選びたい。」（全8話構成）を制作いたしました。俳優の南圭介さん、子役の高取青依良さんらが出演し、特設サイトおよび三井ホームYouTubeチャンネルにて公開中です。

・特設サイト：https://www.mitsuihome.co.jp/movie/TAKANASHIfamily/(https://www.mitsuihome.co.jp/movie/TAKANASHIfamily/)

・三井ホームYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@mitsuihome_Channel

・ショートドラマ本編URL：https://www.youtube.com/shorts/ddQZgwTA83w

・「三井ホームセレクト」について：https://www.mitsuihome.co.jp/home/select/

縦型ショートドラマ「小鳥遊親子は、選びたい。」について

本作品は、「厳選された選択肢の中から、家族の理想を叶える住まいを選ぶ」という三井ホームセレクトのコンセプトを、「選ぶ」をテーマにした親子の成長物語に乗せて描いた心温まるホームドラマです。

主人公は、中学校受験を見据えて家探しを始めた小鳥遊（たかなし）一家。

◆父・和也（南圭介）は、効率的で無駄のないものに美学を感じる数学者。理想の家探しで「個性とライフスタイルは叶えたいが、効率よく選びたいのに、選べない」というフラストレーションを抱える中、「限りある選択肢から、関連性を見出して答えを導いていく…合理的で数学に通じるな」と、三井ホームセレクトに出会います。

◆娘・陽葵（高取青依良）は、小学校4年生で憧れの中学校があるものの算数が大の苦手。

家づくりと親子のストーリーが並行して進む中、陽葵が父・和也が数学者の道を目指した理由を知ったことをきっかけに、算数への向き合い方が変わるなど、家族それぞれの「より良い選択」と「親子の成長」を丁寧に描きます。また、なぜか陽葵とだけ話すことができるペットの鳥・ムギ（カナリア）も登場し、物語の鍵を握ります。

▼ショートドラマ「小鳥遊親子は、選びたい。」クレジット

タイトル：「小鳥遊親子は、選びたい。」

・スタッフ／出演者（敬称略）

CD・C・企画：中村さとる

演出・脚本：西川達郎

AD：栗原あずさ

Pr：入谷修弘、林弥希

PM：村上新

出演者：南圭介、高取青依良 他

企画制作：トランスコスモス株式会社

制作協力：株式会社シースリーフィルム

▼出演者プロフィール

■南 圭介（みなみ けいすけ）

2004年映画『少年と星と自転車』でデビュー。

2006年にはミュージカル『テニスの王子様』の手塚国光役で初舞台に挑戦。2017年のドラマ『宇宙戦隊キュウレンジャー』ではホウオウソルジャー／鳳ツルギ役を演じた。

2022年にはEテレのNHK高校講座『地理総合』にMCとして出演を果たし、難関資格の『世界遺産検定マイスター』を獲得。現在は『朝だ！生です旅サラダ』の海外リポーターとしても活躍中。

雑誌『GINGER』のWEBでは世界遺産の知見を生かして旅コラムを執筆している。

ウズベキスタン観光大使(2024年～)、白神山地魅力発信アンバサダー(2023年～)。

■高取 青依良（たかとり せいら）

2016年4月5日生まれ。東京都出身。

幼少時よりモデル活動を始め、近年ではドラマ・映画なども出演中。

主な作品にドラマ「FOGDOG」狗飼錐幼少時代(YTV)、「海に眠るダイヤモンド」鹿乃子幼少時代(TBS)、「DIY!!-どぅ-・いっと・ゆあせるふ-」結愛せるふ少女時代(MBS)、講談社「おともだち」レギュラーモデル、 CM日清「どん兵衛」などがある。

＜三井ホームセレクトについて＞

「三井ホームセレクト」は、当社の設計力とデザイン力を活かしつつ、間取りや内装などの選択肢をあらかじめ絞り込むことで、家づくりの時間と手間を抑え、価格を抑えた規格住宅です。

・https://www.mitsuihome.co.jp/home/select/