【11月8日（土） 14時】無料マネーセミナーサービス「アットセミナー」がスキマ時間で自分に合ったFPを見つけられるオンラインセミナーを開催！
無料マネーセミナー提供サービス「アットセミナー」を運営しているパワープランニング株式会社が「11月8日（土） 14時」に「相性マッチングセミナー」というスキマ時間で自分に合ったFPを見つけられるオンラインセミナーを開催いたします。
講師は郡司 泰昭FPとなります。
本セミナーは当日30分前まで参加者の応募を受け付けております。15名限定となりますので枠が埋まり次第の募集終了となります。
■本セミナー開催の背景
2023年の調査にて、20代～40代でお金について悩みを抱えている人は79％いると言われています。
残りの20％がなぜ不安を感じないのか。それは「相談できる先があるから」です。
お金についての話は友人や家族にはなかなか話づらいですが、
「お金の専門家」には相談することができます。
せっかく相談をするなら「気軽に話せる人」「相談しやすい人」に話すことが一番です。
紹介されたFPと気が合わなかったり、話づらい雰囲気の人だと、今後長く付き合っていくうえでデメリットしかありません。
そんな中で講師の人柄を見て「この人と話したい！」「この人になら相談できる！」という
指名相談式の短いセミナーを行うことにより、「多くのお客様がFPとの良い出会いに巡り合ってほしい」という願いからこの「相性マッチングセミナー」をリリースしました。
■参加すべきポイント
郡司講師は「知識や経験が豊富で相談者として頼れる」などとお客様から好評のFPになります。人気FPのため、郡司講師のセミナーを受けられるのはアットセミナーだけです！
■講師プロフィール
今回のマッチングセミナー講師の郡司 泰昭FP
〇講師名
郡司 泰昭（ぐんじ やすあき）
〇経歴
・小学校教員として14年勤務。家庭と教育現場で“お金の悩み”に直面し、資産形成の必要性を痛感。
・家計の保険を適正化し、積立投資を開始。公的制度変更（職域加算廃止等）を機に自助の重要性を発信。
・投資用不動産を2件保有・売却益を経験。一方で800万円の詐欺被害も体験し、実践とリスクの両面から学ぶ。
・会員制コミュニティ（850名超）を運営し、資産形成を支援。
自身も6年で約4,000万円を形成、65歳時点で1.3億円を見込む計画を実践中。
・強みは「教育×保険×不動産」の三位一体提案と、“誰でも再現できる”設計力。
■本セミナーがおすすめな人
・スキマ時間に相性の良いFPを見つけたい
・話しやすいと思うFPを見つけたい
・いきなり面談をするのではなく、まずは講師の人となりがわかってから会いたい
・誰かに紹介されたFPではなく、自分で相談するFPを決めたい
・まだFPにお金の相談をしたことがない
■講師とおすすめな人
・家計を見直して将来に向けた資産形成をしたい人
・教育資金と住宅購入を同時に考えたい人
・独身でも将来に備えた自立設計をしたい人
■もしあなたのFPになったら・・？
まずは漠然とした不安を言語化し、「教育資金・保険・住宅・老後」の全体像を一枚の設計書にし、
現金だけでなく“隠れた資産（信用・時間・資金）”を掛け合わせ、
無理のない逆算設計であなたの資産形成をサポートします。
会社理念は「ライフスタイルを変えずに、未来を変える」。
長期で頼れる専属コンサルとして、節目ごとに見直しを重ねます。
開催日：11月8日（土） 14時開始
講師：郡司 泰昭FP
場所：オンライン
特典：講師との無料プレ相談会付き
Q.アットセミナーとは？
アットセミナーは、金融分野に特化したセミナー情報サイトです。
提携のある実力派講師を皆様にご紹介し、お金の知識を学ぶ機会を提供することで、多くの人に豊かな人生を送ってもらうことを目的としております。
Q.なぜ無料で参加できるの？
様々な専門家による無料コンサルタントサービスを全国展開しており、そういった専門家の魅力や有益な知識を皆様にも知っていただく為に、サービスの一環として全国各地で無料のマネーセミナーを開催しております。
Q.参加の流れは？
セミナー参加は以下の流れになります。
【1】参加したいセミナーを選ぶ
【2】セミナー詳細ページからお申込みフォームへ進み、お申し込み
【3】セミナー当日にセミナーご参加
アットセミナーでは様々なセミナーを展開しております。
過去のトピックでは、
・iDeCo/NISAについて
・資産形成/貯蓄について
・ライフプラン作成について
・相続について
お金についてこれから知識をつけていきたい！という方へ向けた皆様の学びになるマネーセミナーを実績実力のある講師様に登壇いただき提供いたします。
