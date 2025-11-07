10周年を迎えた『あんさんぶるスターズ！！』とダイバーシティ東京 プラザが初のコラボレーション！

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社（所在：東京都中央区 代表取締役社長大林修）が運営するダイバーシティ東京 プラザでは、2025年12月1日(月)～2026年1月12日(月・祝)の期間、2025年4月に10周年を迎えたゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！ Bright me up!! 』との初のコラボレーション企画「あんさんぶるスターズ！！×DiverCity Tokyo Plaza Winter Festival」を開催します。

本企画では、コラボレーションに合わせた期間限定POP UP SHOPの開催やキッチンカーの登場、オリジナルノベルティの配布など様々なイベントを実施します。その他、施設大型サイネージでMVを楽しんでいただけるほか、館内アトリウムにはアイドル54人の装飾が登場し皆さんをお待ちしています。

企画の見どころ

・アイドル54人の装飾が館内アトリウムに登場！

・『あんさんぶるスターズ！！』のオリジナルノベルティがもらえるお買物キャンペーン！

・施設大型サイネージにて『あんさんぶるスターズ！！』のMVを放映！

・コラボレーション期間中、POP UP SHOPを開催！

・CAFE CINNAMONキッチンカーが出店決定！

・『あんさんぶるスターズ！！』のオリジナルポストカードが当たるSNSキャンペーン開催！

※詳細は施設ウェブサイト https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/event/3184017.html をご確認ください。

アイドル54人の装飾が館内アトリウムに登場！

館内アトリウムには、『あんさんぶるスターズ！！』のアイドル54人の装飾が登場し皆さんをお待ちしています。ダイバーシティ東京 プラザ限定ラッピングで、推しのアイドルを見つけて写真撮影をお楽しみいただけます。また、東京テレポート駅ゲートもオリジナルラッピングで皆さまをお出迎えします。

＜開催概要＞

開催期間：2025年12月1日(月)～2026年1月12日(月・祝)

場所 ：1F 東京テレポート駅ゲート、4～6F 中央アトリウム

『あんさんぶるスターズ！！』のオリジナルノベルティがもらえるお買物キャンペーン！

館内対象店舗にて、当日のお買い上げいただいたレシートを引換場所でご提示いただくと、キャンペーンを記念した『あんさんぶるスターズ！！』のオリジナルノベルティを先着順でプレゼントいたします。無くなり次第終了となりますので、ぜひこの機会にゲットしてください。

▼第一弾オリジナルポストカード▼

＜開催概要＞

開催期間 ：【第一弾】2025年12月1日(月)～2025年12月25日(木) 【第二弾】詳細は後日発表

プレゼント賞品：オリジナルポストカード

各日先着 ：平日150名、土日祝250名（なくなり次第終了）

※特設カウンター設置日は、通常よりも多くの配布数をご用意いたします。

参加方法 ：会計2,000円（税込/合算不可）以上お買い上げのレシートを引換場所へ提示

引換場所 ：3F 総合案内所または特設カウンター

引換時間 ：物販の営業時間に準じます

※あんさんぶるスターズ！！ POP UP SHOP in ダイバーシティ東京 プラザ、 CAFE CINNAMONキッチンカーでのお買い上げレシートは対象外となります。その他一部対象外の店舗がございます。詳細は施設ウェブサイトをご確認ください。

※第二弾の詳細は、施設ウェブサイトで後日お知らせいたします。

※第一弾、第二弾それぞれ期間中お一人様1日1回限りのお渡しとなります。

※キャンペーン内容、賞品は変更になる場合がございます。

※当日お買い上げいただいたレシートのみ有効となります。クレジットカード控えなどは対象外となります。

※当日レシートを発行できない店舗は対象外（サービス・飲食店舗含む）となります。

※転売および営利目的でのご利用は禁止いたします。

※他のお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

また12月1日(月)～12月2日(火)、12月5日(金)～12月7日(日)の5日間限定で、3F 総合案内所付近に特設カウンターを設置し、配布数を通常よりも特別に多くご用意いたします。さらに、特設カウンター設置期間中に三井ショッピングパークアプリのホーム画面をご提示いただいた方には、通常特典とは異なるデザインのオリジナルポストカードを1枚プレゼントいたします。

※事前に三井ショッピングパークアプリをインストールしていただき、メンバーズページのご登録をお願いいたします。

※デザインの詳細については、施設ウェブサイトで後日お知らせいたします。

施設大型サイネージにて『あんさんぶるスターズ！！』のMVを放映！

ダイバーシティ東京 プラザの大型サイネージにて、『あんさんぶるスターズ！！』各ユニット最新曲のMVを放映いたします。

＜開催概要＞

開催期間：2025年12月1日(月)～2026年1月12日(月・祝)

※ユニット別で前半日程と後半日程に分かれる予定です。

※放映内容などの詳細は、施設ウェブサイトで後日お知らせいたします。

コラボレーション期間中、POP UP SHOPを開催！

期間中、4F 中央スペースにて様々な商品が購入できる『あんさんぶるスターズ！！ POP UP SHOP

in ダイバーシティ東京 プラザ』を開催します。会場先行販売商品等の商品も多数用意しております。

※POP UP SHOPへの入場は、事前入場抽選の当選者の方を優先とさせていただきます。

※事前入場抽選サイトはコチラ

URL：https://livepocket.jp/e/lj5au

※日によっては、フリー入場が無い場合もございますので、予めご了承ください。

※詳しくはPOPUP専用X（＠POPUPSHOP_AP）をご確認ください。

運営：株式会社アルジャーノンプロダクト

CAFE CINNAMONキッチンカーが出店決定！

期間中の一部日程にて、CAFE CINNAMONのキッチンカーが限定出店いたします。事前予約なしでご利用いただけますので、直接2階フェスティバル広場へお越しください。

＜開催概要＞

開催期間 ：2025年12月6日(土)～12月7日(日)／12月13日(土)～12月14日(日)

開催時間 ：10:00～19:00

開催場所 ：2F フェスティバル広場

利用方法 ：事前予約なし（直接お越しください）

公式HP ：https://es-cinnamon.cafe/

公式X ：https://x.com/es_cafecinnamon

お問い合わせ先：CAFE CINNAMON（https://es-cinnamon.cafe/contact/）

※出店内容に関する詳細は後日CAFE CINNAMON公式HPおよび公式Xにて、告知いたします。

※混雑時、整理券配布の可能性がございます。

※屋外につき、荒天の際は中止になる場合がございます。

『あんさんぶるスターズ！！』のオリジナルポストカードが当たるSNSキャンペーン開催！

ダイバーシティ東京 プラザ公式Xアカウントをフォロー＆対象の投稿を「リポスト」していただいた方の中から、抽選で合計10名様にお買物キャンペーン＆三井ショッピングパークアプリ登録キャンペーンのオリジナルポストカード計3種をプレゼントします。この機会に是非、施設公式Xをチェックしてみてください。

＜開催概要＞

開催期間 ：2025年12月1日(月)～2026年1月12日(月・祝)

プレゼント賞品 ：オリジナルポストカード3種セット

公式Xアカウント：https://x.com/divercitytokyo_

※キャンペーン内容、賞品は変更になる場合がございます。

『あんさんぶるスターズ！！Bright me up!!』とは？

『あんさんぶるスターズ！！Bright me up!!』は、ストーリーとカード集めを中心にアイドルをプロデュースする『あんさんぶるスターズ！！Basic』、3Dで踊るアイドルが楽しめる本格派リズムゲーム『あんさんぶるスターズ！！Music』の2アプリとして展開中。2025年4月28日に10周年を迎えた。

ダイバーシティ東京 プラザ 施設概要

名称：ダイバーシティ東京 プラザ

住所：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10

TEL：0570-012780(代) (受付時間：10:00～18:00)

敷地面積：約32,900平方メートル （約9,950坪）

店舗数：約140店舗

営業時間：最新の営業時間は下記 URL よりご確認ください。

※年末年始は一部営業時間が異なります。

URL：https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/