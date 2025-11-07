大阪生まれのカーペットメーカー「HOTTA CARPET」をサブスクライフで取扱い開始

株式会社ソーシャルインテリア

「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げ、家具・家電のセレクト型オンラインストアとオフィスの構築支援、家具什器受発注プラットフォームを展開する株式会社ソーシャルインテリア(東京都港区、代表取締役：町野 健、以下ソーシャルインテリア)は、ウールのウィルトンカーペットメーカー「HOTTA CARPET」の商品を、家具・家電のセレクト型オンラインストア「サブスクライフ」で取扱いを開始したことをお知らせいたします。

HOTTA CARPET（堀田カーペット）について

伝統の技とウールの温もりで、心地よい居場所をつくるカーペット

HOTTA CARPET（ホッタカーペット）は、1962年に大阪府和泉市で創業した日本を代表するウールカーペットメーカーです。創業以来、熟練の職人とともにウィルトンカーペットの製造に真摯に向き合い、上質な素材と伝統技術を守り続けてきました。

ウィルトン織機は18世紀イギリスの産業革命期に誕生した織機で、HOTTA CARPETでは現在もその構造を受け継ぐ機械を使い、職人が丁寧に織り上げています。

効率よりも風合いを大切にする製法により、他にはない立体感や柔らかな質感を実現。国内で数少ないウィルトン織機を保有するメーカーとして、希少な技術を未来へとつないでいます。

HOTTA CARPETは「日本にもう一度カーペットの文化を取り戻す」ことをビジョンに掲げ、カーペットの心地よさと魅力を伝え続けています。ウールの温もりと職人の手仕事が生み出す豊かなテクスチャで、日本の暮らしに再び「カーペットのある心地よい時間」を届けています。

取扱い商品紹介

HOTTA CARPET 公式サイト :https://hdc.co.jp/

WOOLRUG Knitting W2000 L1400 HOTTA CARPET

イギリスのフィッシャーマンズセーターから着想を得た、ウィルトン織りのラグです。

糸には毛の状態で染色する「綿染め」という手法を採用し、複数の色をミックスした糸を織り込むことで複雑で深みのある色合いに仕上げました。

ニットのケーブル模様を織物で丁寧に表現した、飽きのこないクラシックなデザインが魅力です。

※織りネームについて：商品画像の左下に「COURT」の織りネームがございますが、実物は織りネームがない商品となります。

WOOLTILE for Home プレーン 12枚セット HOTTA CARPET

置くだけで簡単リフォーム。

WOOLTILE for Homeは住宅の既存床の上に置くだけでお使いいただける、タイルカーペットです。

キッチンや玄関、ダイニングテーブルの下に一部敷きにしてラグのように使ったり、床一面に敷き詰めたり。リフォームやDIYにもおすすめです。

裏に滑り止め加工が施されており、住空間での使用に適しています。様々なカラーや柄をお好きなように並べれば、オリジナルデザインのカーペットの出来上がりです。

帖数目安：2帖 16枚/3帖 24枚/4.5帖 36枚/6帖 48枚/8帖 64枚/10帖 72枚

※あくまで目安となりますので、必ず実測いただくようお願いいたします。

※本商品は12枚セットです。

サブスクライフでの販売価格（税込）

※2025年11月時点

- WOOLRUG Knitting W2000 L1400 HOTTA CARPET：90,200円- WOOLTILE for Home プレーン 12枚セット HOTTA CARPET：66,000円

詳細はサブスクライフのWEBサイトをご覧ください。

ソーシャルインテリアについて

HOTTA CARPETのアイテムを見る :https://subsclife.com/list/br-200407/pr-NEW

https://socialinterior.com/corporate/

「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げ、「オンライン販売事業」「オフィス構築支援事業」「INTERIOR BASE事業」の3事業を展開しています。

オンライン販売事業

家具・家電のセレクト型オンラインストア「サブスクライフ」(2018年3月開始)は、新品・ヴィンテージ品・中古品・アウトレット品からお気に入りの商品を探せるサービスです。支払い方法をサブスクにすることで、月額で必要な時に必要な分だけ、必要なモノを所有せずに利用することが可能です。

オフィス構築支援事業

法人向けの「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」は、家具のサブスクリプションサービスに留まらず、オフィス移転から空間デザイン、家具選定までワンストップでサポートするサービスです。

INTERIOR BASE事業

設計会社・販売店・メーカー向けの家具什器受発注プラットフォーム「INTERIOR BASE」は、国内外のオフィス什器から海外のハイエンド家具まで、国内最大級の商品情報データベースを基に、スペックイン業務を大幅に効率化するサービスです。

【会社概要】

会社名：株式会社ソーシャルインテリア

代表取締役：町野 健

事業内容：家具・家電のセレクト型オンラインストア「サブスクライフ」、法人のオフィスづくりをまるごと支援する「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」、家具什器受発注プラットフォーム「INTERIOR BASE」の企画・開発

設立日：2016年11月9日

- ソーシャルインテリアhttps://socialinterior.com/corporate/- サブスクライフhttps://subsclife.com/- ソーシャルインテリア オフィス構築支援https://socialinterior.com/- INTERIOR BASEhttps://interiorbase.jp/- THE MUSEUMhttps://socialinterior.com/the-museum/

【受賞歴】

・東急アクセラレートプログラム2019Demo Day 東急賞受賞(2020年3月、東急グループ)

・Next-generation Commerce Award 2020 特別賞受賞(2020年9月、公益社団法人日本通信販売協会)

・日本サブスクリプションビジネス大賞2020 ブロンズ賞受賞(2020年12月、一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会)

・すごいベンチャー100選出(2021年8月、東洋経済)

・日本ネット経済新聞賞 SDGs部門 特別賞(2022年6月、日本流通産業新聞社)

・Mizuho Innovation Award 2024.3Q(2024年10月、みずほ銀行)