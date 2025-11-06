IVRy、シリーズDで総額40億円の資金調達を実施

株式会社IVRy

株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀、以下「当社」）は、既存投資家および新規投資家を引受先とした第三者割当増資により、シリーズDで総額40億円の資金調達を実施したことをお知らせします。今回の調達により累計資金調達額は106.1億円となりました。

調達資金は、エンタープライズ領域の拡大に向けた組織拡大、AIプロダクト開発の強化、M&A等の事業拡大に充当します。当社はビジネスにおけるあらゆるコミュニケーションデータをAIで解析・活用することで、「最高の技術をすべての人と企業に届ける」というミッションの実現を目指します。

当社は、対話型音声AI SaaS「アイブリー」を通じて、社会の基幹インフラである電話に関する業務効率化やDXを推進してまいりました。日本が直面する労働人口の減少は、今やあらゆる業界にとって待ったなしの経営課題です。この深刻な社会課題に対し、当社はこれまでAIによる電話応答の自動化・効率化というアプローチで、現場の課題解決に取り組んできました。クリニックの予約受付から飲食店の予約受付、代表電話の一次受付、大手企業のコンタクトセンターまで、47都道府県・97業界以上で導入が進み、T2D3（※）を上回るペースで急成長を遂げています。

昨今、LLM（大規模言語モデル）の進化によって、これまで活用が困難であった通話・メール・チャットなどの非構造データが活用できるようになっています。これにより、特にエンタープライズ企業を中心にAI対話による現場業務の効率化が加速するとともに、日々蓄積される顧客の声であるコミュニケーションデータを新しい経営資産として活用し、事業成長につなげることへの期待が急速に高まっています。

今後当社は、ミッションの実現に向けて、非構造であるが故に従来活用が困難とされていた顧客の声であるコミュニケーションデータのAI活用を推進します。今回の資金調達を通じ、エンタープライズ領域への進出を加速させるとともに、新サービスである「IVRy Data Hub」を中核として、企業の業務効率化とデータ活用による事業成長の両面から貢献してまいります。

※T2D3：急速な成長軌道の目安として提唱されたフレームワーク。ARR（年間経常収益）が100万ドルに到達してから、最初の2年間は毎年3倍（Triple）に、続く3年間は毎年2倍（Double）に、結果として5年間で72倍に成長することを意味する。

IVRy Data Hubの詳細については、本日発表したプレスリリースを合わせてご確認ください。

顧客の”声”を経営資源に変えるデータプラットフォーム「IVRy Data Hub」を提供開始

https://ivry.jp/pr/o0o45fh47i9/

資金調達概要

調達金額：40億円

調達方法：第三者割当増資

株主：ALL STAR SAAS FUND、Coral Capital、JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社、みずほキャピタル株式会社（みずほグロースパートナーズ 1 号ファンド）、SMBC ベンチャーキャピタル株式会社、フェムトパートナーズ株式会社、BRICKS FUND TOKYO、Boost Capital

※順不同

調達資金の活用用途

今回の調達資金を活用し、エンタープライズ領域の強化と非構造データ活用の高度化を両輪で推進します。「IVRy Data Hub」によるデータ活用による事業成長の提供価値を最大化し、あらゆる企業のコミュニケーションデータから、経営資産となる価値を創出することを目指します。

- エンタープライズ領域の強化エンタープライズ向けのセールス人材の採用を加速させるとともに、従来のデジタルマーケティング施策に加え、エンタープライズ領域での認知拡大を目的としたマーケティング活動を強化します。- AIプロダクト開発の強化「IVRy Data Hub」を中核としたグローバル水準での開発体制を強化します。”ハルシネーションゼロ”にこだわるAI対話技術の更なる向上、非構造データを活用したAIワークフローの拡張を推進します。- 事業基盤の強化安定した経営基盤の構築を目指します。また、グローバル展開やM&Aなど、非連続な成長を実現するための将来的な投資も引き続き検討します。特設サイトの公開

本日、特設サイトを公開しました。IVRyは「Making "Work is Fun" a reality. "働くことは、楽しい"を常識に変えていく」をビジョンに掲げ、対話型音声AI SaaS「アイブリー」を開発・提供することでその実現を目指しています。これからの数年で、IVRyはこれまで以上に非連続な進化を遂げていきます。その進化をリードし、IVRyの次のステージを共に創り上げる仲間を、心からお待ちしています。

特設サイトURL：https://ivry.jp/lp-article/recruit/series-d

オンラインイベントのご案内

調達を機に代表の奥西が登壇し、IVRyのこれからをお話しするイベントを開催いたします。本イベントでは、調達した資金の使途、AIプロダクトカンパニーとしてのAI活用戦略、今後の事業・プロダクト・組織の展望などについて、質疑応答を交えながら詳しくご説明します。

日時：2025年11月14日（金）19:00-20:00

会場：Zoomウェビナー（URLを事前にお送りいたします）

イベントの詳細・お申し込みはこちら：https://ivry.connpass.com/event/373450/

投資家からのコメント（順不同）

ALL STAR SAAS FUND Managing Partner 前田ヒロ氏、Partner 神前 達哉氏

前回ラウンドに引き続き、今回もリード投資をさせていただきました。奥西さん率いる力強い経営陣が、IVRyを着実に成長させています。「音声 × AI」という競争の激しい領域において、プロダクトを磨き上げ、突き抜けた実績を達成してきた事実こそが、チーム全体のエグゼキューション力を物語っています。そして、その成長は止まること知らず。経営陣が描くビジョンが着実に経営数値として具現化されていく様を目の当たりにするたび、深い感銘を受けています。引き続き、"ALL STAR"な仲間たちとともに、IVRyが日本を代表する企業へと成長していく過程に伴走できることを、心から光栄に思います。

Coral Capital Founding Partner & CEO James Riney氏、Associate 片山 晴菜氏

日本では労働人口減少やDX推進が加速する一方で、未だに非効率な電話業務が多く、顧客との対話データの活用も進んでいません。IVRyはSMBでの絶大な支持を確立しつつ、既に年間契約1億円超の大手顧客を獲得するなど着実にエンタープライズ展開も進めています。AIの進化やインバウンド観光の増加といった追い風を背景に、単なる自動応答を超えて、電話を基盤とした法人コミュニケーション・データ活用の新たな標準となる世界線を楽しみにしています。

JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 ベンチャーキャピタリスト 坂本 匠氏

人口減少や労働力不足が深刻化する中、限られた人材でいかに生産性を高めるかは、多くの企業が直面する社会課題です。IVRyは、効率化余地の大きい電話対応領域においてAIによる自動化を実現し、急速な成長を遂げています。業界や顧客課題に対する深い理解、高い技術力と提案力、そしてそれを支える優秀なチームが同社の成長を牽引しています。今回の出資を機に、弊社としてもIVRyのさらなる成長を支援しながら、社会全体の業務効率化と働き方改革の推進に貢献できることを期待しております。

株式会社IVRy 代表取締役/CEO 奥西 亮賀のコメント

シリーズDでの40億円、累計106.1億円の資金調達は、当社の技術力とプロダクトが、社会の基幹インフラである電話というコミュニケーションに、大きな変革をもたらす可能性を評価いただいた結果だと受け止めています。お客様をはじめ、これまで当社を支えてくださったみなさまに心より感謝申し上げます。創業以来、私たちはアイブリーを通じて、労働人口の減少という深刻な社会課題に対し、まずは社会インフラである電話のAI化による業務効率化を推進し、T2D3を上回る急成長を遂げてまいりました。

現在、LLMの進化を背景に、市場のニーズは従来の業務効率化に留まらず、電話やメールといった「顧客の生の声」を「新しい経営資産」として事業成長に繋げるフェーズへと急速に移行しています。

今回の調達を機に、私たちは顧客の声を活用する「IVRy Data Hub」の開発に注力し、エンタープライズ領域展開の本格化を図ります。あらゆるコミュニケーションデータから新たな価値を創出し、お客様の事業成長そのものに貢献することで「最高の技術をすべての人と企業に届ける」というミッションの実現を目指します。

株式会社IVRyについて

株式会社IVRyは「最高の技術をすべての人と企業に届ける」をミッションに掲げ、対話型音声AI SaaS「アイブリー」を開発・提供しています。AIによる24時間365日の電話応答の自動化・効率化、通話分析、ハルシネーションゼロ技術が特徴で、現在97業界・40,000アカウント超に導入されています。あらゆるコミュニケーションデータをAIで解析・活用し、企業の成長を支援します。

