【FC東京】小林将天選手、山口太陽選手 U-22日本代表 メンバー選出のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

本日、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)より発表された、11月に開催される『イングランド遠征』に臨むU-22日本代表メンバーに、当クラブ所属の小林将天選手、山口太陽選手が選出されましたので、お知らせいたします。






□小林選手コメント


「U-22日本代表に選出していただき、大変嬉しく思います。



U-20イングランド代表やAFCボーンマスとの試合は、貴重な経験ができる機会なので、自分の力がどこまで通用するのかを確かめて、成長につなげたいと思います。



遠征で得た経験をチームに還元できるよう、東京の代表としての自覚と責任を持って全力で取り組みます。応援よろしくお願いします」



◇小林選手のプロフィールはこちら(https://www.fctokyo.co.jp/players/2025/3943)



□山口選手コメント


「久しぶりに代表活動に呼んでいただけたことを、率直に嬉しく思います。


良い経験をすることができるチャンスなので、しっかりと自分の成長につなげられるよう全力で戦ってきます。



ただ、東京の選手としてまず目の前のFC町田ゼルビア戦に勝利することに集中しています。東京の勝利に貢献できるよう結果にこだわり、メンバー入りをめざして日々の練習から全力で取り組みます。



東京の選手としても、U-22日本代表の選手としても、みなさんの期待に少しでも応えられるよう、全力で戦いますので応援をよろしくお願いします」



◇山口選手のプロフィールはこちら(https://www.fctokyo.co.jp/players/2025/4206)




□大会名


イングランド遠征




□期間


2025年11月9日(日) ～ 11月19日(水)




□場所


イングランド／ダービー、ボーンマス




※詳しくは下記のホームページをご確認ください


【URL】https://www.jfa.jp/national_team/u22_2025