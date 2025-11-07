【FC東京】小林将天選手、山口太陽選手 U-22日本代表 メンバー選出のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

本日、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)より発表された、11月に開催される『イングランド遠征』に臨むU-22日本代表メンバーに、当クラブ所属の小林将天選手、山口太陽選手が選出されましたので、お知らせいたします。

□小林選手コメント

「U-22日本代表に選出していただき、大変嬉しく思います。

U-20イングランド代表やAFCボーンマスとの試合は、貴重な経験ができる機会なので、自分の力がどこまで通用するのかを確かめて、成長につなげたいと思います。

遠征で得た経験をチームに還元できるよう、東京の代表としての自覚と責任を持って全力で取り組みます。応援よろしくお願いします」

◇小林選手のプロフィールはこちら(https://www.fctokyo.co.jp/players/2025/3943)

□山口選手コメント

「久しぶりに代表活動に呼んでいただけたことを、率直に嬉しく思います。

良い経験をすることができるチャンスなので、しっかりと自分の成長につなげられるよう全力で戦ってきます。

ただ、東京の選手としてまず目の前のFC町田ゼルビア戦に勝利することに集中しています。東京の勝利に貢献できるよう結果にこだわり、メンバー入りをめざして日々の練習から全力で取り組みます。

東京の選手としても、U-22日本代表の選手としても、みなさんの期待に少しでも応えられるよう、全力で戦いますので応援をよろしくお願いします」

◇山口選手のプロフィールはこちら(https://www.fctokyo.co.jp/players/2025/4206)

□大会名

イングランド遠征

□期間

2025年11月9日(日) ～ 11月19日(水)

□場所

イングランド／ダービー、ボーンマス

※詳しくは下記のホームページをご確認ください

【URL】https://www.jfa.jp/national_team/u22_2025